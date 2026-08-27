Không chỉ Techcombank, nhiều ngân hàng cũng có kế hoạch bán vốn cho nhà đầu tư nước ngoài

Techcombank đang trở thành tâm điểm khi xuất hiện thông tin BNP Paribas và KB Kookmin Bank đang đàm phán để mua ít nhất 15% cổ phần ngân hàng này.

Theo Reuters, BNP Paribas của Pháp và KB Kookmin Bank của Hàn Quốc đang tiến hành các cuộc đàm phán riêng để mua ít nhất 15% cổ phần Techcombank với tư cách nhà đầu tư chiến lược. Thương vụ được cho là có thể trị giá khoảng 2 tỷ USD. Các bên liên quan hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Trước đó, ông Jens Lottner, Tổng giám đốc Techcombank từng cho ngân biết hàng đang cân nhắc bán tối đa 15% cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược dài hạn phù hợp và ngân hàng đang tìm kiếm đối tác có năng lực, đặc biệt là công nghệ.

Bên cạnh Techcombank, nhiều ngân hàng khác như Vietcombank, VPBank, VIB, SHB cũng có kế hoạch chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài.

Vietcombank chuẩn bị phát hành hơn 543 triệu cổ phiếu

Trong số các kế hoạch đang được chú ý, Vietcombank là một trong những ngân hàng có phương án bán vốn cụ thể. Đầu năm nay, ngân hàng này đã có thông báo mời các đơn vị tư vấn tham gia thẩm định giá độc lập cổ phiếu VCB, bước đi quan trọng trong lộ trình tăng vốn điều lệ của ngân hàng.

Theo phương án đã được cổ đông thông qua, Vietcombank dự kiến chào bán riêng lẻ tối đa khoảng 6,5% số cổ phiếu đang lưu hành, tương đương hơn 543 triệu cổ phiếu, cho tối đa 55 nhà đầu tư, gồm nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Một số công ty phân tích thị trường ước tính quy mô thương vụ có thể đạt 1,3-1,4 tỷ USD. ACBS ước tính giá phát hành cổ phiếu Vietcombank có thể vào khoảng 96.000-100.000 đồng/cổ phiếu.

VPBank dự kiến phát hành hơn 624 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, VPBank đã thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ hơn 624,3 triệu cổ phiếu cho một nhà đầu tư nước ngoài. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng lên gần 106.244 tỷ đồng.

Giá chào bán sẽ được xác định thông qua thỏa thuận trực tiếp với nhà đầu tư, nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu VPBank tại thời điểm gần nhất, căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất của quý liền trước thời điểm chào bán. Đợt phát hành dự kiến diễn ra trong quý III-IV/2026.

Theo VPBank, việc gia tăng mạnh vốn điều lệ, đặc biệt thông qua phát hành riêng lẻ, có ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh ngành ngân hàng bước vào giai đoạn cạnh tranh mới. Quy mô vốn không chỉ quyết định khả năng tăng trưởng mà còn là đòn bẩy để ngân hàng mở rộng hệ sinh thái, nâng cao năng lực công nghệ và đáp ứng các chuẩn mực an toàn ngày càng khắt khe.

Chủ tịch HĐQT VPBank Ngô Chí Dũng cho biết việc tăng vốn cấp 1 thông qua phát hành riêng lẻ là cần thiết để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng quy mô lớn và duy trì hệ số an toàn vốn (CAR).

Về đối tác, lãnh đạo VPBank cho biết ngân hàng hiện đã có nhà đầu tư nước ngoài quan tâm và hai bên đang trong quá trình đàm phán tích cực. Tuy nhiên, do yếu tố bảo mật, ngân hàng chưa thể công bố mức giá cụ thể.

HĐQT VPBank cũng cam kết sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét trước khi chốt giá cuối cùng nhằm bảo đảm lợi ích của cổ đông hiện hữu.

SHB tìm kiếm đối tác có thể đồng hành lâu dài

Bên cạnh Techcombank, Vietcombank và VPBank, SHB cũng đang theo đuổi chiến lược tìm kiếm đối tác nước ngoài.

Theo Chủ tịch HĐQT SHB Đỗ Quang Hiển, tiêu chí lựa chọn đối tác không chỉ nằm ở quy mô vốn mà quan trọng hơn là khả năng đồng hành lâu dài. SHB ưu tiên những đối tác có thể tham gia quản trị, hỗ trợ chuyển đổi công nghệ, đồng thời kết nối hệ sinh thái khách hàng và chuỗi cung ứng.

VIB còn khoảng 25% room ngoại

Tại VIB, dư địa cho nhà đầu tư nước ngoài cũng đang khá lớn. Sau khi Commonwealth Bank of Australia (CBA) hoàn tất thoái phần vốn còn lại theo lộ trình vào tháng 3/2025, lãnh đạo VIB cho biết ngân hàng đã làm việc với nhiều ngân hàng và quỹ đầu tư để tìm kiếm đối tác phù hợp.

"Room" ngoại của VIB hiện còn khoảng 25%, được nhiều công ty chứng khoán đánh giá là dư địa thuận lợi để ngân hàng tìm kiếm cổ đông chiến lược mới.