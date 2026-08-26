Giá vàng miếng, vàng nhẫn ngày 26/8 tại SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu,...

Cập nhật đầu giờ sáng ngày 26/8, vàng miếng giữ nguyên mặt bằng 147,6-150,6 triệu đồng/lượng tại SJC, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, Phú Quý và PNJ. So với đầu ngày 25/8, giá vàng miếng không thay đổi.



Ở vàng nhẫn, giá có sự phân hóa giữa các thương hiệu. SJC niêm yết ở mức 147,1-150,1 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với đầu ngày 25/8. Bảo Tín Minh Châu ở mức 150,5-154,5 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên giá bán. Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI cùng niêm yết 150-154 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra trong khi giá mua giữ nguyên. Phú Quý giữ mức 148-152 triệu đồng/lượng, còn PNJ ở 147,5-150,5 triệu đồng/lượng, không thay đổi.

Nhìn chung, giá vàng sáng nay chưa có nhiều biến động so với đầu ngày hôm qua: vàng miếng đứng giá, còn vàng nhẫn chỉ điều chỉnh nhẹ trong biên độ 500.000 đồng/lượng tại một số thương hiệu. Chênh lệch mua - bán vàng miếng phổ biến ở mức 3 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn dao động khoảng 3-4,5 triệu đồng/lượng.

Tổng hợp giá vàng tại một số thương hiệu

Trên thị trường thế giới, sau nhiều tháng điều chỉnh, giá vàng dường như đang quay trở lại quỹ đạo hướng tới mốc 5.000 USD/ounce. Hôm thứ Ba, Bernard Dahdah, chuyên gia phân tích kim loại quý tại Natixis, đã nâng dự báo giá vàng cuối năm, cho rằng kim loại quý này có thể đạt 5.000 USD/ounce vào cuối năm, cao hơn đáng kể so với mục tiêu trước đó là 4.600 USD/ounce. Việc nâng dự báo diễn ra trong bối cảnh giá vàng duy trì trên vùng hỗ trợ quan trọng 4.000 USD/ounce và đang hướng tới mức tăng gần 15% trong tháng.

Vàng đang trên đà ghi nhận tháng tăng mạnh nhất kể từ tháng 9/1999. Giá vàng giao ngay gần nhất ở mức 4.645,30 USD/ounce, giảm 0,12% trong ngày.

Dahdah cho biết đà tăng của vàng bắt đầu từ đầu tháng 8, khi các dữ liệu kinh tế đáng thất vọng buộc thị trường phải điều chỉnh lại kỳ vọng về lãi suất. Tháng trước, thị trường từng dự báo sẽ có ít nhất hai lần tăng lãi suất, nhưng kỳ vọng này đã thay đổi và hiện thị trường chỉ còn dự báo một lần cắt giảm lãi suất vào tháng 12.

Theo Dahdah, giá vàng gần đây tiếp tục nhận được lực mua mới sau khi Bộ Tài chính Mỹ thông báo tăng gấp đôi quy mô mua lại trái phiếu kỳ hạn 10 năm và 30 năm lên 4 tỷ USD, trong bối cảnh tổng nợ của Mỹ đã vượt 40.000 tỷ USD.

"Sự can thiệp của Bộ Tài chính Mỹ xuất phát từ việc lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm tăng lên mức cao nhất trong hai thập kỷ, ở 5,3%. Mối lo ngại là nếu phần cuối của đường cong lợi suất không được kiểm soát, điều này sẽ tác động tiêu cực đến thị trường thế chấp và bất động sản", ông nói.

"Dù chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng tăng lên, thị trường vẫn lo ngại về sự ổn định tài khóa và thị trường trái phiếu. Những lo ngại kéo theo về sự suy giảm giá trị của tiền tệ đã khiến vàng trở nên hấp dẫn."

Trong thời gian tới, Dahdah cho rằng những lo ngại ngày càng gia tăng về nợ công của các chính phủ, vốn đang thúc đẩy giá vàng trong tháng này, sẽ tiếp tục tạo động lực cho kim loại quý trong phần còn lại của năm.

"Mức nợ của Mỹ đã phình to nhanh hơn dự kiến. Việc các tòa án đảo ngược một số chính sách thuế quan đã loại bỏ một nguồn thu ngân sách; trong khi đó, Lầu Năm Góc lại muốn tiếp tục tăng chi tiêu", ông nói.

Bên cạnh đó, nợ khu vực tư nhân cũng đang tăng mạnh khi các doanh nghiệp AI tìm cách mở rộng quy mô. Meta, Microsoft và Amazon đã ký các thỏa thuận mua điện với tổng trị giá gần 250 tỷ USD. Tổng giá trị các khoản mua sắm và đầu tư đã được cam kết hiện vào khoảng 2.400 tỷ USD.

Dahdah dự báo giá vàng sẽ đạt mức trung bình 5.000 USD/ounce trong năm 2027. Ông cũng giữ quan điểm tích cực đối với bạc, với giá bạc được kỳ vọng đạt mức trung bình khoảng 78 USD/ounce vào năm tới.