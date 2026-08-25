Tỷ giá USD 25/8 tại Vietcombank, VietinBank, BIDV, MB, Techcombank, ACB, Eximbank, Sacombank

Tỷ giá trung tâm 25.615 đồng/USD

Ngày 25/8, tỷ giá trung tâm được xác định ở mức 25.615 đồng/USD. Với biên độ giao dịch +/-5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng được phép dao động trong khoảng 24.334-26.896 đồng/USD.

Theo bảng tỷ giá, Cục Quản lý ngoại hối niêm yết USD ở mức 24.385 đồng/USD chiều mua và 26.845 đồng/USD chiều bán.

Trong khi đó, mặt bằng tỷ giá tại nhóm ngân hàng thương mại được khảo sát thấp hơn đáng kể so với giới hạn trên của biên độ. Giá bán USD cao nhất trong nhóm là 26.316 đồng/USD, thấp hơn 580 đồng so với mức trần 26.896 đồng/USD.

BIDV, Sacombank trả giá mua USD cao nhất

Trong nhóm 8 ngân hàng được khảo sát, BIDV và Sacombank cùng dẫn đầu về giá mua USD tiền mặt, ở mức 25.930 đồng/USD.

Techcombank đứng ngay phía sau với 25.916 đồng/USD. Vietcombank, ACB và Eximbank cùng niêm yết giá mua ở mức 25.900 đồng/USD.

Ở nhóm còn lại, MB mua USD tiền mặt với giá 25.855 đồng/USD, còn VietinBank có mức giá thấp nhất, 25.755 đồng/USD.

Như vậy, mức chênh giữa giá mua cao nhất và thấp nhất lên tới 175 đồng/USD. Với giao dịch 10.000 USD, người bán có thể nhận được khoản chênh lệch 1,75 triệu đồng tùy ngân hàng lựa chọn.

ACB, Eximbank và Sacombank có giá bán USD thấp nhất

Ở chiều bán, Techcombank niêm yết USD ở mức 26.316 đồng/USD, cao nhất trong 8 ngân hàng.

Vietcombank và BIDV cùng bán USD ở mức 26.310 đồng/USD, trong khi MB niêm yết 26.305 đồng/USD.

VietinBank có giá bán 26.295 đồng/USD. Thấp nhất là ACB, Eximbank và Sacombank, cùng ở mức 26.290 đồng/USD.

Đáng chú ý, chênh lệch giữa giá bán cao nhất và thấp nhất chỉ 26 đồng/USD. Điều này cho thấy mặt bằng giá bán USD tại nhóm ngân hàng đang khá đồng nhất.

Giá USD tự do ở mức 26.300 đồng

Trên thị trường tự do, USD được giao dịch ở mức 26.200 đồng/USD chiều mua và 26.300 đồng/USD chiều bán.

Nhìn chung, trong phiên 25/8, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại chỉ dao động trong biên độ 26 đồng/USD, trong khi giá mua có khoảng cách lớn hơn. Tỷ giá tại nhóm ngân hàng vẫn nằm dưới khá xa mức trần 26.896 đồng/USD được xác lập theo biên độ +/-5% quanh tỷ giá trung tâm.