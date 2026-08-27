Công an TP.HCM bắt nghi phạm cướp tiệm vàng sau hơn 1 giờ gây án

Công an TP.HCM đã bắt khẩn cấp đối với Trương Xuân Huy (44 tuổi, ngụ phường Tân Sơn) để điều tra hành vi cướp tài sản .

Trước đó, khoảng 13h18 ngày 26/8, tại tiệm vàng K.H.T (đường Nguyễn Sỹ Sách, phường Tân Sơn), một nam thanh niên đeo khẩu trang, mặc áo dài tay, chạy xe máy đến trước cửa tiệm.

Kẻ này sau đó sử dụng gạch bê tông đập mạnh vào phần kính tủ trưng bày, làm kính vỡ rồi nhanh chóng lấy 10 vòng vàng 18K có trọng lượng khoảng 7 chỉ vàng và rời khỏi hiện trường.

Trương Xuân Huy tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CACC)

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an TP.HCM đã chỉ đạo Công an phường Tân Sơn khẩn trương phong tỏa, bảo vệ hiện trường; phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự khám nghiệm, thu thập dấu vết, tài liệu, chứng cứ.

Đồng thời, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát địa bàn, truy vết hướng di chuyển, nhận diện đặc điểm nghi phạm và phương tiện, khoanh vùng các địa điểm nghi vấn. Ngay sau đó, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định đối tượng nghi vấn là Trương Xuân Huy (sinh năm 1982, trú tại phường Tân Sơn).

Đến khoảng 14h40 cùng ngày, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ Trương Xuân Huy tại đường Tạ Quang Bửu, phường Chánh Hưng, kịp thời ngăn chặn kẻ này lẩn trốn và tẩu tán tài sản.

Cơ quan Công an đã thu hồi số tài sản bị cướp, đồng thời tiếp tục truy tìm, thu hồi số tài sản còn lại, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật.