Công an sẽ điều tra chủ tài khoản ngân hàng nếu phát hiện có giao dịch như sau

Ngày 23/8, báo Công an nhân dân đưa tin, trong hời gian vừa qua, Công an nhiều địa phương trong cả nước đã phát hiện, xử lý nhiều đối tượng có hành vi cho thuê, mượn tài khoản ngân hàng để trục lợi.

Đây là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý hình sự nhưng nhiều người vẫn chủ quan hoặc vì hám lợi trước mắt, cho rằng chỉ cần cho người khác mượn hoặc thuê tài khoản để nhận, chuyển tiền thì không liên quan đến hành vi phạm tội.

Khi tài khoản được sử dụng vào các hoạt động phạm pháp, chủ tài khoản có thể bị cơ quan chức năng điều tra, xử lý tùy theo tính chất, mức độ và vai trò trong vụ việc.

Xử lý hàng loạt đối tượng có hành vi mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Mới đây, ngày 16/8, báo Bắc Ninh đưa tin, một vụ án được xét xử tại Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho thấy rõ vai trò của tài khoản ngân hàng trong việc luân chuyển dòng tiền phạm tội.

Theo đó, các bị cáo Vũ Quang Quỳnh, Nguyễn Văn Tới và Lê Việt Hoàng đã cung cấp tổng cộng 48 tài khoản thanh toán (gồm một tài khoản doanh nghiệp và 47 tài khoản cá nhân) cho các nhóm lừa đảo người nước ngoài sử dụng.

Theo hồ sơ vụ án, dù biết rõ các tài khoản được dùng để nhận tiền lừa đảo từ người dân Việt Nam, cả 3 bị cáo vẫn cho đường dây tội phạm thuê, mượn tài khoản. Khi phát sinh giao dịch lớn, các bị cáo trực tiếp thực hiện xác thực sinh trắc học để chuyển số tiền lừa đảo qua nhiều tài khoản trung gian, giúp tội phạm che giấu nguồn gốc và xóa dấu vết dòng tiền.

Cơ quan điều tra xác định, các bị cáo đã giúp sức cho đường dây lừa đảo chiếm đoạt hơn 10,5 tỷ đồng của 114 bị hại. Đáng chú ý, tổng số tiền cả 3 bị cáo được hưởng lợi chưa tới 250 triệu đồng.

Vì khoản lợi trên các đối tượng đã trở thành mắt xích trong đường dây lừa đảo xuyên biên giới, để rồi phải trả giá đắt. Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh tuyên phạt Quỳnh 14 năm tù, Tới 13 năm tù và Hoàng 12 năm tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trong một vụ án khác, vào đầu tháng 7 vừa qua, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đỗ Quang Huy (SN 2006, trú tại xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) về tội "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" .

Theo tài liệu điều tra, nhận thấy nhu cầu mua bán tài khoản ngân hàng trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo và Telegram, Đỗ Quang Huy đã nảy sinh ý định làm trung gian mua bán thông tin tài khoản ngân hàng để kiếm lời. Đối tượng tìm người có nhu cầu bán tài khoản, hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng trực tuyến rồi thu thập thông tin tài khoản để chuyển giao cho người mua quản lý, sử dụng.

Từ ngày 6/5 đến ngày 19/5/2026, Huy nhiều lần thực hiện hành vi mua bán trái phép 28 thông tin tài khoản ngân hàng, hưởng lợi từ khoản chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Để đáp ứng yêu cầu của khách hàng, Huy còn lôi kéo một số người khác tham gia tìm kiếm người mở tài khoản và thu thập thông tin phục vụ hoạt động mua bán.

Công an điều tra một tài khoản ngân hàng có giao dịch đáng ngờ

Công an TP Cần Thơ thông tin, vào đầu tháng 7 vừa qua, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh kinh tế Công an TP phát hiện ông N.C.B, địa chỉ: xã Vĩnh Tường, thành phố Cần Thơ có dấu hiệu thực hiện các giao dịch đáng ngờ liên quan tài khoản ngân hàng.

Làm việc tại cơ quan Công an, ông N.C.B khai báo do cần tiền tiêu xài cá nhân và thiếu hiểu biết nên bị một đối tượng lôi kéo mở tài khoản ngân hàng và bán lại với giá 1 triệu đồng.

Chỉ trong năm 2025, tài khoản của ông N.C.B đã thực hiện các giao dịch tổng giá trị trên 100 tỷ đồng.

Vụ việc đang được cơ quan công an xác minh, làm rõ.

Trước tình hình trên, để đảm bảo quyền lợi của chủ tài khoản, Cơ quan công an khuyến cáo người dân:

Thứ nhất: Tuyệt đối không cho mượn, cho thuê, mở hộ tài khoản ngân hàng bất kỳ dưới hình thức nào. Không vì cả nể, cả tin và thiếu hiểu biết mà giao tài khoản cá nhân cho người khác sử dụng. Mặc dù không nhận thù lao hay bất kỳ lợi ích vật chất nào, việc để người khác sử dụng tài khoản vào hành vi vi phạm pháp luật vẫn là hành vi phạm tội, có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thứ hai: Cảnh giác với các chiêu trò lôi kéo, dụ dỗ mở tài khoản, nhận tiền hộ, đầu tư tài chính. Các đối tượng thường mạo danh nhân viên ngân hàng, công ty tài chính, bạn bè trên mạng xã hội để đề nghị "mượn tạm tài khoản" hoặc rủ rê mở hộ tài khoản để nhận tiền. Đây là hành vi phổ biến nhằm phục vụ cho các hành vi rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng...

Thứ ba: Nếu đã cho mượn tài khoản hoặc nghi ngờ bị lợi dụng cần nhanh chóng ra ngân hàng yêu cầu khóa tài khoản và thông báo với ngân hàng để tạm ngừng giao dịch và đến ngay cơ quan Công an nơi gần nhất để trình báo và thực hiện phối hợp.