Độc quyền hợp tác cùng Oxalis, Ngân hàng UOB Việt Nam mở ra cơ hội đặc biệt để khách hàng chinh phục hang Sơn Đoòng

Sức nóng hang Sơn Đoòng và xu hướng tiêu dùng cho trải nghiệm

Là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới với quy mô đủ để chứa một tòa nhà chọc trời, sở hữu cả một khu rừng, hệ thống thời tiết riêng và nhiều loài sinh vật độc đáo, Sơn Đoòng luôn mang sức hút đặc biệt và được xem là điểm đến "phải trải nghiệm một lần trong đời" đối với những du khách đam mê khám phá. Với số lượng khách thám hiểm giới hạn tối đa 1.000 người/năm nằm bảo tồn hệ sinh thái độc đáo của hang động, tour Sơn Đoòng thường xuyên kín chỗ trước hàng năm trời, khiến đây trở thành trải nghiệm hiếm có mà không phải ai cũng dễ dàng chinh phục.

Sức hấp dẫn của kỳ quan Sơn Đoòng là một ví dụ điển hình cho thấy một xu hướng tiêu dùng mới đang nổi lên trong xã hội hiện đại ngày nay, đó chính là chi tiêu cho những trải nghiệm. Theo nghiên cứu Tâm lý người tiêu dùng khu vực ASEAN năm 2025 do UOB và Boston Consulting Group phối hợp thực hiện, hơn 80% người tiêu dùng Việt Nam xem các khoản chi cho trải nghiệm là thiết yếu. Xu hướng này cho thấy trải nghiệm không còn là một nhu cầu bổ sung mà đang trở thành một phần quan trọng trong cách mỗi người định nghĩa chất lượng cuộc sống.

Bên cạnh đó, khái niệm về giá trị trong chi tiêu cũng đang có sự thay đổi lớn. Nếu như trước đây, những sản phẩm đắt giá thường được xem là biểu tượng của sự đẳng cấp, thì hiện nay người tiêu dùng đang có xu hướng tìm kiếm những trải nghiệm "độc bản": những nơi đã đặt chân đến, những điều đã được tận mắt khám phá và những khoảnh khắc khó quên không thể mua được chỉ bằng tiền.

10 nhà thám hiểm đặc biệt của UOB Việt Nam tại hang Sơn Đoòng

Mở rộng hệ sinh thái đối tác, giúp khách hàng chạm đến những hành trình hiếm có

Trong bối cảnh trải nghiệm đang dần trở thành thước đo mới của chất lượng sống, các tổ chức tài chính cũng mở rộng vai trò của mình thông qua việc xây dựng hệ sinh thái đối tác đa dạng nhằm mang đến cho khách hàng quyền tiếp cận các trải nghiệm độc đáo, được thiết kế riêng để đồng hành cùng phong cách sống và những đam mê cá nhân.

UOB Việt Nam là một trong ngân hàng tiên phong trong xu hướng này với những "deal" độc quyền trên thị trường, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm khó có thể sở hữu được một cách thông thường. Điển hình như hợp tác với Oxalis và Vườn Quốc Gia Phong Nha – Kẻ Bàng, UOB Việt Nam đã mở ra cánh cửa đến với hành trình khám phá hang Sơn Đoòng độc quyền trong tháng 8/2026 ngay cả khi toàn bộ các suất tour đã kín chỗ đến hết năm 2027. Đây là đặc quyền hiếm có dành cho những khách hàng đồng hành cùng ngân hàng, mang đến những trải nghiệm đáng nhớ và giá trị vượt ngoài lợi ích tài chính.

Cụ thể, 10 khách hàng có điểm tích lũy cao nhất từ việc sử dụng các dịch vụ tài chính cá nhân từ tháng 10/2025 đến tháng 4/2026 nhận được chuyến thám hiểm hang Sơn Đoòng độc quyền với lịch trình được thiết kế riêng và được tài trợ toàn bộ chi phí. Các sản phẩm và dịch vụ được áp dụng đa dạng như: chi tiêu qua thẻ, duy trì số dư tài khoản, mở hoặc tái tục tiền gửi, thanh toán hóa đơn trên ứng dụng UOB TMRW Vietnam,...

10 nhà thám hiểm đặc biệt của UOB Việt Nam tại hang Sơn Đoòng

Bên cạnh tour thám hiểm hang Sơn Đoòng độc quyền vừa diễn ra, Chủ Thẻ UOB tại khu vực Đông Nam Á gồm Việt Nam, Singapore, Thái Lan, Malaysia và Indonesia còn được giảm giá 10% khi đặt mọi tour du lịch của Oxalis như Hang Én, Tú Làn, Hang Va, Hang Tiên,… Chương trình vẫn được áp dụng đến hết ngày 31/12/2026, giúp khách hàng có thêm thời gian lựa chọn hành trình phù hợp.

Nối dài giá trị sau mỗi hành trình

Với định hướng đặt khách hàng làm trọng tâm trong mọi hoạt động, UOB Việt Nam luôn hướng đến việc xây dựng những trải nghiệm mang lại sự an tâm và gắn kết lâu dài. Chia sẻ với UOB Việt Nam sau khi trở về từ hang Sơn Đoòng, bà Lưu Bảo Hoa - một trong 10 khách hàng được tham gia hành trình này - cho biết hành trình Sơn Đoòng khiến chị cảm nhận rõ sự an toàn và thoải mái trong suốt chuyến đi. Với chị, đó cũng chính là cảm giác mà UOB Việt Nam mang lại với vai trò một người bạn đồng hành đáng tin cậy khi sử dụng các dịch vụ tài chính của ngân hàng.

Mỗi hành trình thám hiểm Sơn Đoòng đều được hỗ trợ bởi đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, đảm bảo tiêu chuẩn cao về an toàn, dịch vụ và trải nghiệm cho khách hàng

Trong khi người bạn đồng hành đặc biệt ấn tượng với cảm giác an tâm xuyên suốt hành trình, ông Marc Woo lại nhìn nhận chuyến thám hiểm hang Sơn Đoòng như một cơ hội hiếm có để tạm xa nhịp sống hối hả nơi đô thị và kết nối sâu sắc hơn với thiên nhiên. "Cơ hội tham gia chuyến thám hiểm Sơn Đoòng là cực kỳ hiếm có. UOB Việt Nam đã biến điều đó thành hiện thực với tôi, và đây là một chuyến đi để đời. Tôi nhận ra sự nhỏ bé của bản thân mình trước dòng chảy thời gian, điều này thôi thúc tôi nỗ lực hơn nữa trong việc góp sức bảo vệ môi trường để những thế hệ tương lai cũng có thể nhìn ngắm kỳ quan này."

Khối măng đá khổng lồ bên trong hang Sơn Đoòng

Bên cạnh việc mang đến những trải nghiệm độc quyền dành cho khách hàng, phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội là một trong những ưu tiên chiến lược của UOB Việt Nam. Hiện tại, với mạng lưới khoảng 8 triệu khách hàng trên khắp khu vực ASEAN, ngân hàng không chỉ mang các trải nghiệm quốc tế đến với khách hàng Việt Nam mà góp phần quảng bá hình ảnh di sản thiên nhiên độc đáo của Việt Nam đến gần hơn với quốc tế. Cùng với Oxalis và Vườn Quốc Gia Phong Nha – Kẻ Bàng, UOB Việt Nam hướng đến việc tạo ra những hành trình khám phá đáng nhớ cho khách hàng, góp phần quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên và du lịch địa phương đến với thế giới, đồng thời lan tỏa nhận thức về du lịch bền vững.

Với UOB Việt Nam, mỗi lựa chọn tài chính không chỉ phục vụ mục tiêu cá nhân, mà còn góp phần tạo nên những thay đổi tích cực cho cộng đồng. Kết hợp cùng lợi thế từ mạng lưới khu vực và hệ sinh thái đối tác không ngừng mở rộng, ngân hàng đang từng bước đồng hành cùng khách hàng trên hành trình nâng tầm trải nghiệm sống, kết nối họ với những cơ hội hiếm có và những trải nghiệm được tuyển chọn, để mỗi cột mốc tài chính không chỉ là đích đến mà còn là khởi đầu cho những giá trị bền lâu.