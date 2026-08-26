Hoạt động ngân hàng 12 ngân hàng tung gói tín dụng 408.000 tỷ đồng thúc đẩy tăng trưởng 2 con số T.H • 26/08/2026 - 14:18

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, đã có 12 ngân hàng thương mại đăng ký, thông báo và truyền thông tham gia Chương trình tín dụng với tổng quy mô khoảng 408.000 tỷ đồng, hướng dòng vốn vào các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số”.

Đây là kết quả triển khai chỉ trong thời gian ngắn sau khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành văn bản số 7125/NHNN-TD ngày 7/8/2026, yêu cầu các ngân hàng thương mại trong toàn hệ thống, trên cơ sở năng lực, điều kiện hoạt động và khả năng cân đối nguồn vốn, chủ động xây dựng các chương trình, sản phẩm, gói tín dụng phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, trong đó có các chính sách ưu đãi về lãi suất và phí.

Ngay sau chỉ đạo của NHNN, các ngân hàng thương mại đã nhanh chóng vào cuộc, chủ động xây dựng và triển khai các chương trình tín dụng hướng tới những khu vực được xác định là động lực tăng trưởng của nền kinh tế, đồng thời tăng cường hỗ trợ khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tính đến ngày 24/8/2026, đã có 12 ngân hàng thương mại đăng ký, thông báo hoặc truyền thông tham gia Chương trình, với tổng quy mô khoảng 408.000 tỷ đồng.

Trong đó, 4 ngân hàng thương mại Nhà nước đã có văn bản đăng ký chính thức với NHNN, với tổng quy mô 220.000 tỷ đồng, gồm: Agribank triển khai gói tín dụng ưu đãi quy mô 70.000 tỷ đồng; BIDV triển khai gói tín dụng ưu đãi quy mô 50.000 tỷ đồng; Vietcombank triển khai gói tín dụng ưu đãi quy mô 50.000 tỷ đồng; VietinBank triển khai gói tín dụng ưu đãi quy mô 50.000 tỷ đồng.

Ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, có thể kể đến như: SACOMBANK triển khai gói tín dụng ưu đãi dành các lĩnh vực ưu tiên, hộ kinh doanh và doanh nghiệp FDI với tổng quy mô từ 10.000 - 15.000 tỷ đồng; Nam A Bank triển khai gói tín dụng 25.000 tỷ đồng; BVBank triển khai gói vay quy mô 2.500 tỷ đồng; MSB triển khai gói tín dụng quy mô 3.000 tỷ đồng; TPBank dành gói tín dụng 8.000 tỷ đồng...

Việc các ngân hàng thương mại nhanh chóng triển khai các gói tín dụng cho thấy sự chủ động của hệ thống ngân hàng trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, khơi thông nguồn vốn và đưa tín dụng đến đúng những lĩnh vực có khả năng tạo thêm động lực cho tăng trưởng. Đồng thời, thể hiện hệ thống ngân hàng luôn chia sẻ trách nhiệm với người dân, doanh nghiệp thông qua các biện pháp về ổn định mặt bằng lãi suất, giảm lãi suất cho vay, đưa tín dụng vào đúng lĩnh vực, đúng đối tượng, phục vụ tăng trưởng. Các ngân hàng thương mại tiếp tục tiết giảm chi phí, ổn định mặt bằng lãi suất, giảm thực chất lãi suất cho vay.

Thông qua các chương trình, sản phẩm tín dụng phù hợp cùng chính sách ưu đãi về lãi suất, phí tùy theo điều kiện của từng ngân hàng, doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, sẽ có thêm cơ hội tiếp cận nguồn vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, mở rộng đầu tư và phát triển.

Với quy mô khoảng 408.000 tỷ đồng đã được các ngân hàng thương mại đăng ký, thông báo và truyền thông tham gia Chương trình, dòng vốn tín dụng đang được tiếp tục định hướng mạnh hơn vào các động lực tăng trưởng, góp phần tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phát triển và nền kinh tế đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo.