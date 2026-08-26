Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

12 ngân hàng tung gói tín dụng 408.000 tỷ đồng thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

| | Tài chính - ngân hàng

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, đã có 12 ngân hàng thương mại đăng ký, thông báo và truyền thông tham gia Chương trình tín dụng với tổng quy mô khoảng 408.000 tỷ đồng, hướng dòng vốn vào các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số”.

Hoạt động ngân hàng 12 ngân hàng tung gói tín dụng 408.000 tỷ đồng thúc đẩy tăng trưởng 2 con số T.H • 26/08/2026 - 14:18

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, đã có 12 ngân hàng thương mại đăng ký, thông báo và truyền thông tham gia Chương trình tín dụng với tổng quy mô khoảng 408.000 tỷ đồng, hướng dòng vốn vào các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số”.

Đây là kết quả triển khai chỉ trong thời gian ngắn sau khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành văn bản số 7125/NHNN-TD ngày 7/8/2026, yêu cầu các ngân hàng thương mại trong toàn hệ thống, trên cơ sở năng lực, điều kiện hoạt động và khả năng cân đối nguồn vốn, chủ động xây dựng các chương trình, sản phẩm, gói tín dụng phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, trong đó có các chính sách ưu đãi về lãi suất và phí.

Ngay sau chỉ đạo của NHNN, các ngân hàng thương mại đã nhanh chóng vào cuộc, chủ động xây dựng và triển khai các chương trình tín dụng hướng tới những khu vực được xác định là động lực tăng trưởng của nền kinh tế, đồng thời tăng cường hỗ trợ khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tính đến ngày 24/8/2026, đã có 12 ngân hàng thương mại đăng ký, thông báo hoặc truyền thông tham gia Chương trình, với tổng quy mô khoảng 408.000 tỷ đồng.

Trong đó, 4 ngân hàng thương mại Nhà nước đã có văn bản đăng ký chính thức với NHNN, với tổng quy mô 220.000 tỷ đồng, gồm: Agribank triển khai gói tín dụng ưu đãi quy mô 70.000 tỷ đồng; BIDV triển khai gói tín dụng ưu đãi quy mô 50.000 tỷ đồng; Vietcombank triển khai gói tín dụng ưu đãi quy mô 50.000 tỷ đồng; VietinBank triển khai gói tín dụng ưu đãi quy mô 50.000 tỷ đồng.

Ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, có thể kể đến như: SACOMBANK triển khai gói tín dụng ưu đãi dành các lĩnh vực ưu tiên, hộ kinh doanh và doanh nghiệp FDI với tổng quy mô từ 10.000 - 15.000 tỷ đồng; Nam A Bank triển khai gói tín dụng 25.000 tỷ đồng; BVBank triển khai gói vay quy mô 2.500 tỷ đồng; MSB triển khai gói tín dụng quy mô 3.000 tỷ đồng; TPBank dành gói tín dụng 8.000 tỷ đồng...

Việc các ngân hàng thương mại nhanh chóng triển khai các gói tín dụng cho thấy sự chủ động của hệ thống ngân hàng trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, khơi thông nguồn vốn và đưa tín dụng đến đúng những lĩnh vực có khả năng tạo thêm động lực cho tăng trưởng. Đồng thời, thể hiện hệ thống ngân hàng luôn chia sẻ trách nhiệm với người dân, doanh nghiệp thông qua các biện pháp về ổn định mặt bằng lãi suất, giảm lãi suất cho vay, đưa tín dụng vào đúng lĩnh vực, đúng đối tượng, phục vụ tăng trưởng. Các ngân hàng thương mại tiếp tục tiết giảm chi phí, ổn định mặt bằng lãi suất, giảm thực chất lãi suất cho vay.

Thông qua các chương trình, sản phẩm tín dụng phù hợp cùng chính sách ưu đãi về lãi suất, phí tùy theo điều kiện của từng ngân hàng, doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, sẽ có thêm cơ hội tiếp cận nguồn vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, mở rộng đầu tư và phát triển.

Với quy mô khoảng 408.000 tỷ đồng đã được các ngân hàng thương mại đăng ký, thông báo và truyền thông tham gia Chương trình, dòng vốn tín dụng đang được tiếp tục định hướng mạnh hơn vào các động lực tăng trưởng, góp phần tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phát triển và nền kinh tế đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Theo T.H

Thị trường tài chính tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cổ phiếu TCB tăng kịch trần chiều 26/8

Cổ phiếu TCB tăng kịch trần chiều 26/8 Nổi bật

Giá vàng miếng, vàng nhẫn chiều ngày 26/8 tại SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu,...

Giá vàng miếng, vàng nhẫn chiều ngày 26/8 tại SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu,... Nổi bật

Loại trừ ảnh hưởng của chi phí dự phòng, Vietcombank chỉ đứng thứ tư về lợi nhuận thuần, VietinBank, VPBank và Agribank mới là ba ngân hàng dẫn đầu

Loại trừ ảnh hưởng của chi phí dự phòng, Vietcombank chỉ đứng thứ tư về lợi nhuận thuần, VietinBank, VPBank và Agribank mới là ba ngân hàng dẫn đầu

14:58 , 26/08/2026
Nóng: Hai nhà đầu tư lớn nước ngoài đàm phán mua 15% cổ phần Techcombank, thương vụ có thể lên tới 2 tỷ USD?

Nóng: Hai nhà đầu tư lớn nước ngoài đàm phán mua 15% cổ phần Techcombank, thương vụ có thể lên tới 2 tỷ USD?

13:54 , 26/08/2026
BVBank tiếp sức doanh nghiệp SME: Mở rộng giải pháp số, triển khai gói tín dụng ưu đãi 2.500 tỷ đồng

BVBank tiếp sức doanh nghiệp SME: Mở rộng giải pháp số, triển khai gói tín dụng ưu đãi 2.500 tỷ đồng

11:49 , 26/08/2026
Loạt lãnh đạo 'thượng tầng' MB cùng muốn xuống tiền mua lượng lớn cổ phiếu, hướng tới mốc vốn điều lệ vượt 100.000 tỷ

Loạt lãnh đạo 'thượng tầng' MB cùng muốn xuống tiền mua lượng lớn cổ phiếu, hướng tới mốc vốn điều lệ vượt 100.000 tỷ

09:50 , 26/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên