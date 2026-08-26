Loạt lãnh đạo 'thượng tầng' MB cùng muốn xuống tiền mua lượng lớn cổ phiếu, hướng tới mốc vốn điều lệ vượt 100.000 tỷ

Ngân hàng Quân đội (MB) vừa ghi nhận loạt lãnh đạo chủ chốt đăng ký mua lượng lớn cổ phiếu MBB, theo phương án chào bán tổng cộng 805,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:1 (tương ứng tỷ lệ 10%) với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.

Chủ tịch HĐQT Lưu Trung Thái là lãnh đạo đang sở hữu trực tiếp nhiều cổ phiếu nhất và cũng là cá nhân thực hiện quyền mua lớn nhất đợt này với gần 1,07 triệu cổ phiếu. Nếu giao dịch thành công, sở hữu cá nhân của ông sẽ tăng lên hơn 11,7 triệu cổ phiếu, song tỷ lệ sở hữu vẫn giữ ở mức 0,072% vốn.

Tiếp theo là Tổng giám đốc Phạm Như Ánh, người đăng ký thực hiện toàn bộ 582.122 cổ phiếu đợt này, kỳ vọng nắm hơn 6,4 triệu đơn vị sau giao dịch.

Hai cá nhân sở hữu trên 5 triệu cổ phiếu khác cũng sẽ thực hiện quyền mua là Phó Tổng giám đốc Trần Minh Đạt và Phó Chủ tịch HĐQT Vũ Thị Hải Phượng.

Danh sách 22 thành viên MB đăng ký mua cổ phiếu được HOSE cập nhật trong ngày 25/8. Dữ liệu cập nhật đến 17h cùng ngày. (Tổng hợp: Gia Đông)

Nếu tính cả những thành viên MB được công bố trong ngày 24/8 và cập nhật số liệu đến 17h ngày 25/8, trên HOSE ghi nhận 24 lãnh đạo cấp cao của ngân hàng sẽ thực hiện quyền mua hơn 6,57 triệu cổ phiếu đợt này. Con số này chưa bao gồm người thân của các vị lãnh đạo trên.

Nếu thực hiện toàn bộ lượng đăng ký, nhóm nhân sự thượng tầng này sẽ chi ra số tiền hơn 65 tỷ đồng. Tổng số lượng nắm giữ sau đợt phát hành dự kiến tăng lên hơn 72 triệu cổ phiếu.

Không chỉ nhân sự cấp cao, MB còn ghi nhận một số tổ chức có liên quan cam kết thực hiện quyền mua. Lớn nhất trước đó là Tập đoàn Viettel đăng ký mua thêm hơn 118,4 triệu cổ phiếu (số tiền hơn 1.184 tỷ đồng), qua đó giúp duy trì tỷ lệ sở hữu hơn 14,7% vốn.

Tân Cảng Sài Gòn dự kiến thực hiện quyền mua gần 56,9 triệu cổ phiếu (trên số quyền mua hơn 57 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 99,6%). Ông lớn ngành hàng hải này vẫn sẽ nắm hơn 7% vốn sau giao dịch, tương ứng gần 628 triệu cổ phiếu.

Hai tổ chức có liên quan khác thực hiện quyền mua gồm Công đoàn MB (514.194 cổ phiếu) và Công ty Đầu tư Thương mại Hải Âu (276.802 cổ phiếu).

Nếu phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu được mua toàn bộ, MB sẽ huy động được số tiền hơn 8.000 tỷ đồng. Nguồn vốn mới này sẽ dùng để cho vay sản xuất kinh doanh, cho vay dự án và cho vay cá nhân.

Trước đó vào ngày 12/8, MB cũng hoàn tất phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%, tăng vốn điều lệ từ 80.550 tỷ lên 92.632 tỷ đồng.

Như vậy, nếu đợt chào bán ra công chúng này hoàn thành, MB sẽ chính thức vượt mốc vốn điều lệ 100.000 tỷ đồng. Hiện chưa có ngân hàng nào vượt mốc này, nhưng Techcombank và VPBank đã có kế hoạch tăng vốn lên trên mức này và vượt cả MB.



