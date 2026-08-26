Ngay sau chỉ đạo của Thủ tướng, ACB bắt tay VINASME hỗ trợ doanh nghiệp khơi thông nguồn lực

Từ mục tiêu tăng trưởng quốc gia đến yêu cầu tạo thêm động lực cho khu vực SME

Việc ACB bắt tay VINASME là một hành động cụ thể nhằm hiện thực hóa định hướng khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp, đặc biệt là cộng đồng SME, theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng ngày 13/8 mà Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy tham dự.

Tại cuộc họp, Thủ tướng yêu cầu ngành ngân hàng tiếp tục khơi thông dòng vốn, nâng cao khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, đặc biệt là SME; đồng thời bảo đảm tín dụng đi đúng lĩnh vực tạo ra giá trị, hình thành các động lực và phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Yêu cầu này được đặt ra trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao, với kinh tế tư nhân được xác định là động lực quan trọng theo tinh thần Nghị quyết 68. Tuy nhiên, SME và hộ kinh doanh vẫn đối mặt nhiều rào cản trong tiếp cận vốn, công nghệ, dữ liệu và các nguồn lực tăng trưởng.

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy tại tại buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với NHNN và hệ thống các tổ chức tín dụng ngày 13/8.

Sau buổi làm việc với Thủ tướng, Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy đã chia sẻ quan điểm về bài toán khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp. Theo ông, trong giai đoạn phát triển mới, dư địa tăng trưởng của Việt Nam sẽ ngày càng phụ thuộc hiệu quả phân bổ nguồn lực, chất lượng thể chế và năng lực đổi mới của nền kinh tế. Điều quan trọng không chỉ tạo thêm nguồn lực, mà làm sao để nguồn lực được kết nối đúng nhu cầu, đúng thời điểm và phát huy hiệu quả cao nhất đối với doanh nghiệp.

Cách tiếp cận này được ACB hiện thực hóa thông qua nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp. Theo đó, ACB triển khai các chương trình tín dụng dành cho SME và các lĩnh vực ưu tiên với lãi suất thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với mức thông thường, đồng thời tiếp tục mở rộng các giải pháp kết nối doanh nghiệp với công nghệ, tri thức, thị trường và các cơ hội phát triển trong hệ sinh thái.

Kết nối nguồn lực: Biến khả năng tiếp cận nguồn lực thành hạ tầng thực tế

Hệ thống ngân hàng được Chính phủ xác định là huyết mạch của nền kinh tế, vì vậy, việc hỗ trợ SME không còn dừng lại ở câu chuyện tiếp cận vốn, mà đòi hỏi sự kết nối đồng bộ giữa tài chính, công nghệ, tri thức, thị trường và các nguồn lực phát triển khác.

Trên cơ sở đó, ACB và VINASME thống nhất thiết lập khuôn khổ hợp tác dài hạn nhằm phát huy thế mạnh và hệ sinh thái của mỗi bên để hỗ trợ SME nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Điểm nhấn của thỏa thuận là cách tiếp cận từ hệ sinh thái, kết nối đồng thời các nguồn lực về tài chính, công nghệ, tri thức, thị trường và đối tác nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển hiệu quả hơn.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp thúc đẩy khả năng tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp tài chính phù hợp cho SME; đồng thời nghiên cứu triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

ACB và VINASME cũng sẽ cùng nghiên cứu kết nối các nền tảng số, thúc đẩy ứng dụng các giải pháp thanh toán số, quản lý doanh nghiệp, hóa đơn điện tử và các công cụ công nghệ phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Song song đó là các hoạt động đào tạo, tư vấn và chia sẻ kiến thức về quản trị doanh nghiệp, quản trị tài chính, quản trị rủi ro, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ. Đặc biệt, nhân dịp cột mốc 20 năm thành lập, VINASME chính thức giới thiệu tới cộng đồng doanh nghiệp Nền tảng số VINASME – giải pháp chiến lược nhằm chuyển đổi mô hình hỗ trợ doanh nghiệp từ phương thức truyền thống sang "công nghệ số" toàn diện, kiến tạo hệ sinh thái liên kết giữa Chính phủ, Hiệp Hội và Doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực phát triển thị trường, hai bên sẽ phối hợp kết nối cộng đồng SME với hệ sinh thái khách hàng, hội viên và đối tác của mỗi bên; tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối chuỗi cung ứng, doanh nghiệp FDI và các mạng lưới doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đây được kỳ vọng sẽ giúp SME mở rộng cơ hội kinh doanh, nâng cao năng lực tham gia vào các chuỗi giá trị và thích ứng tốt hơn với các yêu cầu mới của thị trường.

Một nội dung quan trọng khác là thúc đẩy các chương trình nâng cao nhận thức và năng lực thực hành về phát triển bền vững, ESG và tài chính xanh, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường trong nước và quốc tế.

Đồng hành cùng VINASME là bước đi tiếp theo trong chiến lược kết nối nguồn lực cho cộng đồng doanh nghiệp của ACB. Khi tài chính, công nghệ, tri thức, thị trường và hệ sinh thái đối tác được kết nối hiệu quả hơn, SME sẽ có thêm điều kiện để nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng cơ hội phát triển và đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng của nền kinh tế.