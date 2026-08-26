Cổ phiếu TCB tăng kịch trần chiều 26/8

Chiều 26/8, cổ phiếu TCB của Techcombank gây chú ý khi tăng kịch trần (+6,87%) lên 33.450 đồng/cp. Giao dịch sôi động với hơn 35 triệu cổ phiếu được trao tay theo phương thức khớp lệnh, thanh khoản cao nhất trong nhiều tháng gần đây.

Mã TCX của Công ty chứng khoán TCBS cũng tăng mạnh với mức tăng hơn 3,6%. Theo đó, TCB và TCX đang là 2 mã dẫn đầu mức tăng trong VN30 phiên hôm nay.

Diễn biến này đến sau khi thị trường xuất hiện thống tin Hai nhà đầu tư lớn nước ngoài đàm phán mua 15% cổ phần Techcombank, thương vụ có thể lên tới 2 tỷ USD.

Theo Reuters, BNP Paribas của Pháp và KB Kookmin Bank của Hàn Quốc đang tiến hành các cuộc đàm phán riêng để mua ít nhất 15% cổ phần của Techcombank, với tư cách nhà đầu tư chiến lược. Thương vụ có thể trị giá khoảng 2 tỷ USD.

Thương vụ tiềm năng này chưa từng được công bố trước đây. Nếu thành công, nhà đầu tư sẽ có cơ hội tiếp cận một trong những thị trường ngân hàng tăng trưởng nhanh tại Việt Nam, đồng thời chấm dứt quá trình tìm kiếm đối tác chiến lược nước ngoài kéo dài nhiều năm của Techcombank.

Techcombank đang hướng tới mức định giá tương đương khoảng 2 lần giá trị sổ sách. Nếu đạt được thỏa thuận, mức định giá này sẽ đưa giá trị 15% cổ phần tại Techcombank, ngân hàng tư nhân lớn thứ ba Việt Nam xét theo tổng tài sản, lên khoảng 2 tỷ USD. Con số này cao hơn khoảng 55% so với thị giá hiện tại. Cổ phiếu Techcombank đã giảm 9% từ đầu năm đến ngày 25/8.

KB Kookmin Bank cho biết không bình luận về các tin đồn hoặc suy đoán trên thị trường, phù hợp với các quy định về công bố thông tin và thị trường vốn của Hàn Quốc. Người phát ngôn của Techcombank và BNP Paribas cũng từ chối bình luận.