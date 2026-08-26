BVBank tiếp sức doanh nghiệp SME: Mở rộng giải pháp số, triển khai gói tín dụng ưu đãi 2.500 tỷ đồng

Sự kiện vinh dự đón nhận sự tham dự của Thủ tướng Chính Phủ nước CHXHCN Việt Nam và lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà Nước, Chính Phủ cùng lãnh đạo Hiệp hội.

Thỏa thuận đánh dấu bước tiến mới trong việc kết nối hệ sinh thái doanh nghiệp với hệ sinh thái tài chính số, hướng đến đưa các giải pháp ngân hàng đến gần hơn với cộng đồng SME, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn và các dịch vụ tài chính thuận tiện, an toàn, phù hợp hơn với nhu cầu vận hành và phát triển, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp SME trong giai đoạn phát triển mới.

Cầu nối tài chính giữa doanh nghiệp SME và ngân hàng

Việc hợp tác giữa BVBANK và VINASME được kỳ vọng sẽ là "cầu nối" giữa nhu cầu tài chính của doanh nghiệp SME và các giải pháp ngân hàng số, giúp doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ tài chính thuận tiện ngay trên nền tảng số mà doanh nghiệp đang sử dụng. Theo thỏa thuận, hai bên sẽ tập trung triển khai các nội dung trọng tâm:

Kết nối và tích hợp hệ thống, giúp doanh nghiệp và hộ kinh doanh dễ dàng tiếp cận và đăng ký sử dụng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng trực tuyến một cách thuận tiện, an toàn trên nền tảng số VINASME. Phát triển các gói sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng phù hợp với cộng đồng doanh nghiệp hội viên VINASME, bao gồm tín dụng, bảo lãnh, thẻ tín dụng, thanh toán, tiền gửi, ngân hàng số, ngoại hối, tài trợ thương mại và các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng khác theo từng thời kỳ. Khai thác và xác thực dữ liệu doanh nghiệp trên cơ sở được sự đồng ý của doanh nghiệp và tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu, qua đó hỗ trợ BVBank nâng cao hiệu quả đánh giá nhu cầu tài chính và xây dựng các gói giải pháp tài chính 'may đo' phù hợp với từng nhóm doanh nghiệp. Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và số hóa giao dịch, hỗ trợ doanh nghiệp mở tài khoản trực tuyến nhanh chóng và sử dụng các dịch vụ thanh toán tích hợp sâu ngay trên trên nền tảng.

Với mô hình này, doanh nghiệp không chỉ có thêm một kênh tiếp cận ngân hàng, mà còn có cơ hội tiếp cận hệ sinh thái tài chính số ngay trong hành trình vận hành và phát triển doanh nghiệp.

"Doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam nhưng vẫn đối mặt với nhiều thách thức trong quá trình mở rộng hoạt động, đặc biệt là khả năng tiếp cận vốn, tối ưu dòng tiền và chuyển đổi số trong vận hành. Vinh dự được đồng hành cùng Hiệp hội VINASME lần này, BVBank mong muốn mang các giải pháp tài chính số đến gần hơn với cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, không chỉ hỗ trợ nhu cầu vốn mà còn góp phần giúp doanh nghiệp quản lý dòng tiền, thanh toán và vận hành hiệu quả hơn. Chúng tôi kỳ vọng sự hợp tác này sẽ tạo thêm những giá trị thiết thực cho doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh." - Đại diện BVBank chia sẻ.

Đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình phát triển

Trong khuôn khổ hội nghị, BVBank cũng giới thiệu Giải pháp toàn diện cho chuỗi cung ứng hàng hóa dịch vụ - DigiChain, hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quản lý dòng tiền linh hoạt, kết nối các giao dịch liền mạch và tiết kiệm thời gian trong quá trình vận hành chuỗi.

DigiChain được BVBank định hướng phát triển thành hệ sinh thái giải pháp tài chính toàn diện, kết nối các mắt xích trong chuỗi cung ứng từ Nhà cung cấp, Doanh nghiệp đầu chuỗi, Nhà phân phối, Nhà bán lẻ cho đến Người tiêu dùng cuối cùng. Tại đây, mỗi chủ thể đều được đáp ứng nhu cầu tài chính chuyên biệt, hòa cùng dòng dữ liệu, dòng hàng hóa và dòng tiền để kiến tạo nên một chuỗi giá trị vận hành thông suốt, hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Thân - Chủ tịch VINASME đến thăm gian hàng và tìm hiểu về giải pháp DigiChain của BVBank

Song song với việc mở rộng các giải pháp số, BVBank cũng đang triển khai gói tín dụng ưu đãi quy mô 2.500 tỷ đồng, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước, với các chính sách giảm lãi vay dành cho khách hàng đáp ứng điều kiện theo quy định. Ngoài ra, dịch vụ phát hành và quản lý bảo lãnh hoàn toàn trực tuyến trên ngân hàng số DigiBiz tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thể thực hiện bảo lãnh dự thầu online nhanh chóng với quy trình chứng từ gọn nhẹ và cho phép tra cứu tính hợp lệ của chứng thư bảo lãnh trực tuyến mọi lúc, mọi nơi. Ngoài ra, BVBank đồng hành tối ưu chi phí cho doanh nghiệp thông qua chính sách: miễn 100% phí chuyển tiền trên Internet Banking, miễn/giảm phí phát hành bảo lãnh, chuyển tiền quốc tế và quản lý biến động dòng tiền 24/7.

Với định hướng lấy khách hàng cá nhân và doanh nghiệp SME làm trọng tâm, trong thời gian tới, BVBank sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm, phát triển các chương trình và giải pháp tài chính phù hợp theo từng giai đoạn hoạt động của doanh nghiệp, hướng đến đồng hành dài hạn cùng doanh nghiệp SME trên hành trình tăng trưởng, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh.