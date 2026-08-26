Nóng: Hai nhà đầu tư lớn nước ngoài đàm phán mua 15% cổ phần Techcombank, thương vụ có thể lên tới 2 tỷ USD?

Thương vụ tiềm năng này chưa từng được công bố trước đây. Nếu thành công, nhà đầu tư sẽ có cơ hội tiếp cận một trong những thị trường ngân hàng tăng trưởng nhanh tại Việt Nam, đồng thời chấm dứt quá trình tìm kiếm đối tác chiến lược nước ngoài kéo dài nhiều năm của Techcombank.

Techcombank đang hướng tới mức định giá tương đương khoảng 2 lần giá trị sổ sách. Nếu đạt được thỏa thuận, mức định giá này sẽ đưa giá trị 15% cổ phần tại Techcombank, ngân hàng tư nhân lớn thứ ba Việt Nam xét theo tổng tài sản, lên khoảng 2 tỷ USD. Con số này cao hơn khoảng 55% so với thị giá hiện tại. Cổ phiếu Techcombank đã giảm 9% từ đầu năm đến ngày 25/8.

KB Kookmin Bank cho biết không bình luận về các tin đồn hoặc suy đoán trên thị trường, phù hợp với các quy định về công bố thông tin và thị trường vốn của Hàn Quốc. Người phát ngôn của Techcombank và BNP Paribas cũng từ chối bình luận.

Các cuộc đàm phán mới diễn ra trong bối cảnh nhiều ngân hàng nước ngoài đang tìm cách gia tăng hiện diện tại Việt Nam, trong đó có việc cung cấp các khoản vay bằng ngoại tệ cho các ngân hàng trong nước. Các ngân hàng Việt Nam hiện chịu sức ép từ chi phí huy động vốn trong nước tăng lên, trong khi Chính phủ thúc đẩy mở rộng tín dụng.

Một số ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam thông qua chi nhánh. Theo các chuyên gia phân tích, số lượng này có thể tiếp tục tăng khi Chính phủ triển khai kế hoạch thành lập các trung tâm tài chính quốc tế, dù nhiều chi tiết của kế hoạch vẫn chưa được làm rõ.

Các ngân hàng Nhật Bản và Hàn Quốc hiện đã trở thành nhà đầu tư chiến lược tại một số ngân hàng lớn của Việt Nam. Năm 2023, Sumitomo Mitsui Banking Corp của Nhật Bản đã mua 15% cổ phần tại VPBank.

Việt Nam hiện giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài ở mức 30% tại hầu hết các ngân hàng. Tại Techcombank, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài hiện vào khoảng 20,5%.

Theo các nguồn tin, các bên quan tâm đang cân nhắc nhiều phương án, trong đó có khả năng mua lại cổ phần từ các nhà đầu tư nước ngoài hiện hữu.

Chưa có thỏa thuận chính thức nào được ký kết và cũng chưa chắc chắn các cuộc đàm phán sẽ dẫn tới một thương vụ. Techcombank nhiều khả năng sẽ chỉ lựa chọn một trong hai bên đang đàm phán.

Một trong những trở ngại lớn nhất hiện nay là mức định giá. Một nguồn tin cho biết Techcombank đang yêu cầu mức chênh lệch đáng kể so với giá trị thị trường hiện tại. Theo nguồn tin này, nhà đầu tư chiến lược không chỉ mua cổ phần mà còn đặt cược vào tăng trưởng tương lai và khả năng tiếp cận một nền tảng ngân hàng có nguồn cung hạn chế.

Thương vụ có thể được hoàn tất vào cuối năm 2026 hoặc nửa đầu năm 2027, tùy thuộc tiến trình đàm phán.

Techcombank từ lâu cho biết ngân hàng này cởi mở với khả năng có một nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. Đây cũng là một trong số ít ngân hàng tư nhân quy mô lớn tại Việt Nam chưa có đối tác chiến lược nước ngoài.

Với BNP Paribas và KB Kookmin, việc sở hữu cổ phần tại Techcombank sẽ giúp hai ngân hàng tiếp cận tầng lớp trung lưu đang mở rộng, nhu cầu quản lý tài sản ngày càng tăng và lĩnh vực ngân hàng tư nhân đang phát triển nhanh tại Việt Nam.

BNP Paribas và KB Kookmin Bank hiện đều có chi nhánh tại Hà Nội và TP.HCM. Trong khi đó, KB Financial Group, công ty mẹ của Kookmin, đang sở hữu phần lớn vốn tại một công ty chứng khoán ở Việt Nam.

Tham khảo Reuters



