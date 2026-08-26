Chi tiết trên thẻ ngân hàng mà người dùng nên kiểm tra ngay, coi chừng bị rút cạn tiền trong tài khoản

Gần đây, hàng loạt ngân hàng lớn như MB, VPBank, VIB, Vietbank đồng loạt phát đi cảnh báo khẩn cấp về một thủ đoạn lừa đảo tinh vi nhắm trực tiếp vào chiếc thẻ thanh toán vật lý. Kẻ gian không cần xâm nhập hệ thống mạng mà sử dụng chiêu trò đánh tráo chip bảo mật ngay trên thẻ, khiến nhiều người dùng có nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản nếu không kịp thời cảnh giác.

Chip EMV là trung tâm bảo mật của mỗi chiếc thẻ ngân hàng, làm nhiệm vụ mã hóa, xác thực giao dịch và bảo vệ thông tin người dùng. Nắm được tầm quan trọng này, các đối tượng lừa đảo đã thực hiện chiêu trò bóc tách phần chip thật từ thẻ của nạn nhân để gắn sang một phôi thẻ khác nhằm mục đích quẹt thẻ gian lận.

Để che giấu hành vi và kéo dài thời gian phát hiện, chúng tinh vi gắn lại một con chip giả hoặc chip đã hỏng vào thẻ gốc của khách hàng. Bằng mắt thường, nếu không chú ý kỹ lưỡng, người dùng sẽ rất khó nhận ra sự thay đổi này cho đến khi tiền trong tài khoản đột nhiên bốc hơi.

Rủi ro thường xuất hiện trong những tình huống giao dịch tưởng chừng vô hại hàng ngày. Tiêu biểu nhất là khi khách hàng thanh toán tại các máy POS nhưng lại để thẻ rời khỏi tầm mắt, giao cho nhân viên thu ngân mang đi nơi khác. Bên cạnh đó, việc tìm đến các dịch vụ rút tiền mặt hoặc đáo hạn thẻ tín dụng trái phép cũng tạo kẽ hở lớn để kẻ gian dễ dàng tiếp cận và thao tác trên thẻ.

Nguy hiểm hơn, nhiều đối tượng còn táo tợn mạo danh nhân viên ngân hàng chủ động liên hệ, yêu cầu khách hàng giao thẻ để "nâng cấp", "đổi thẻ mới" hoặc "xử lý sự cố". Chỉ một phút lơ là đưa thẻ và cung cấp mã PIN cho những người này, hoặc đơn giản là cho người quen mượn giữ thẻ trong thời gian ngắn, bạn cũng có thể trở thành nạn nhân.

Để tự bảo vệ mình, các ngân hàng đặc biệt khuyến cáo người dùng cần thường xuyên quan sát tình trạng vật lý của con chip trên thẻ. Hãy cảnh giác cao độ nếu thấy chip có dấu hiệu bong tróc, trầy xước bất thường, bị lệch vị trí hoặc có vết keo dán xung quanh. Ngoài ra, việc thẻ đột nhiên bị máy ATM hoặc POS báo lỗi đọc chip không thể giao dịch, hoặc điện thoại xuất hiện thông báo trừ tiền cho những giao dịch bạn không hề thực hiện cũng là hồi chuông báo động đỏ.

Trong mọi thanh toán hàng ngày, nguyên tắc sống còn là luôn giữ thẻ trong tầm kiểm soát và tuyệt đối không chia sẻ số thẻ, mã bảo mật CVV/CVC, mã PIN hay mã OTP cho bất kỳ ai. Nhằm hạn chế tối đa rủi ro từ thẻ vật lý, người dùng được khuyến khích chuyển sang ưu tiên các phương thức thanh toán không tiếp xúc thông qua thiết bị di động như Apple Pay, Google Pay hay Samsung Pay. Ngay khi phát hiện bất kỳ một dấu hiệu hư hỏng hay nghi ngờ nào trên thẻ, thao tác đầu tiên cần làm là lập tức truy cập ứng dụng ngân hàng để khóa thẻ khẩn cấp, sau đó liên hệ trực tiếp với tổng đài để được hỗ trợ xử lý kịp thời.