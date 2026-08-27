Đại biểu Trần Hoàng Ngân: Tạo dư địa điều hành linh hoạt, giữ vững an toàn hệ thống ngân hàng

PGS.TS. Trần Hoàng Ngân Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính Marketing 67 bài viết 8 tháng qua điều hành chính sách tiền tệ đang đi đúng hướng. Tôi đánh giá cao điều hành chính tiền tệ của NHNN. Tại: Kiên định điều hành chính sách tiền tệ thận trọng, linh hoạt

Trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng nhanh, giá nguyên vật liệu trên thế giới tăng cao, dẫn đến chi phí kinh doanh tăng theo, nhu cầu vay vốn của DN tăng mạnh là tất yếu. Tại: Mòn mỏi chờ cấp tín dụng

Trao đổi với Thời báo Ngân hàng, đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân (Đoàn TP. Hồ Chí Minh) đánh giá những sửa đổi lần này tạo thêm dư địa cho NHNN trong điều hành linh hoạt, hỗ trợ tăng trưởng, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm an toàn hệ thống.



Ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của những sửa đổi lần này đối với vai trò điều hành của NHNN và yêu cầu phát triển kinh tế trong giai đoạn mới?

Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân

Việc Quốc hội bấm nút thông qua với sự tán thành gần như tuyệt đối của các đại biểu có mặt thể hiện sự nhất trí rất cao đối với quá trình chuẩn bị chu đáo, công phu của Chính phủ và NHNN.

Nhìn lại chặng đường 40 năm Đổi mới, kinh tế nước ta đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 6,6%, trong đó vốn là một nhân tố đóng góp rất quan trọng và nguồn vốn chủ yếu đến từ hệ thống ngân hàng. Dư nợ tín dụng của nền kinh tế hiện đã lên tới khoảng 145% GDP. Vì vậy, chúng ta cần có thể chế tương thích với tình hình mới, bối cảnh mới và yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới.

Tôi cho rằng điểm quan trọng là lần sửa đổi này tạo điều kiện để NHNN phát huy tốt hơn vai trò Ngân hàng Trung ương, vừa góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an ninh tiền tệ quốc gia và an toàn hệ thống ngân hàng.

Trong bối cảnh số hóa và sự phát triển của tài sản mã hóa, việc bổ sung các quy định liên quan cũng rất cần thiết để tăng cường phòng, chống rửa tiền đối với các giao dịch tài sản mã hóa. Luật đã bổ sung dịch vụ tài sản mã hóa vào phạm vi phòng, chống rửa tiền và quy định cụ thể các dấu hiệu giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực này.

Một điểm quan trọng khác là Luật bổ sung chức năng cho NHTM trong quản lý tài sản bảo đảm liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp. Chúng ta cần tái cơ cấu thị trường tài chính theo hướng giảm bớt sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng, đồng thời tăng quy mô thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu. Việc bổ sung chức năng này tạo điều kiện để NHTM cung cấp thêm dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp phát hành trái phiếu.

Có thể nói, số điều khoản sửa đổi không nhiều nhưng có ý nghĩa quan trọng trong hoàn thiện thể chế, kiến tạo phát triển, tạo thuận lợi hơn cho NHNN điều hành chính sách tiền tệ, vừa hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, vừa giữ ổn định tiền tệ, kiểm soát lạm phát và bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng.

Ông đánh giá như thế nào về định hướng điều hành linh hoạt hơn đối với những TCTD có chất lượng hoạt động tốt, đồng thời vẫn bảo đảm các yêu cầu an toàn?

Chất lượng tín dụng là vấn đề rất quan trọng. Mở rộng tín dụng phải luôn đi liền với nâng cao chất lượng tín dụng. Đây là yêu cầu bắt buộc để chúng ta vừa hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, vừa bảo đảm an toàn hệ thống.

Vì vậy, đối với những NHTM chấp hành tốt các nguyên tắc trong hoạt động tiền tệ, đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn an toàn, có nợ xấu thấp và quản trị tốt thì việc tạo thêm dư địa tăng trưởng tín dụng là cách điều hành rất linh hoạt. Tôi cho rằng cách điều hành như vậy vừa giúp cung ứng thêm vốn cho nền kinh tế, vừa bảo đảm an toàn cho hệ thống ngân hàng. Đây là việc cần thiết trong bối cảnh hiện nay.

Điều quan trọng là tăng trưởng tín dụng phải tuân thủ những nguyên tắc cốt lõi. Trước hết, tăng trưởng phải là tăng trưởng thực, dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng suất lao động. Thứ hai, tăng trưởng phải giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát tốt lạm phát. Thứ ba, phải huy động được các nguồn lực trong xã hội, không chỉ tập trung vào vốn vay ngân hàng. Và cuối cùng, tăng trưởng kinh tế chỉ thực sự có ý nghĩa khi góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Trong điều hành chính sách tiền tệ cũng phải tuân thủ những nguyên tắc đó. Thời gian qua, Thống đốc NHNN đã thường xuyên có những chỉ đạo kịp thời đối với hệ thống ngân hàng và các TCTD, vừa yêu cầu hỗ trợ tín dụng cho nền kinh tế, vừa giữ vững kỷ cương, các nguyên tắc tín dụng, không làm giảm chất lượng tín dụng, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và an toàn hệ thống ngân hàng.

Tôi đánh giá những chỉ đạo đó là đúng và kịp thời, vừa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, vừa bảo đảm các mục tiêu và nguyên tắc cốt lõi của tăng trưởng.

Bên cạnh đó, việc tập trung nguồn vốn cho các dự án trọng điểm quốc gia cũng là yêu cầu cần thiết, qua đó bảo đảm việc mở rộng tín dụng có trọng tâm, trọng điểm, phục vụ trực tiếp cho yêu cầu phát triển của nền kinh tế.

Sau khi Luật được Quốc hội thông qua, theo ông, điều gì sẽ giúp những chính sách mới nhanh chóng đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả?

Công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật của Việt Nam hiện nay đang có sự thay đổi rất lớn theo tinh thần Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị, cả trong xây dựng pháp luật và tổ chức thực thi pháp luật.

Một yêu cầu rất quan trọng là khi Luật được ban hành phải có thể triển khai ngay. Vì vậy, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn cũng được chuẩn bị kèm theo. Cùng với đó là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và giao Chính phủ quy định chi tiết những nội dung thuộc thẩm quyền. Với cách xây dựng pháp luật như vậy, tôi tin rằng Luật sẽ sớm đi vào cuộc sống.

Kỳ họp lần này cũng thể hiện rất rõ tinh thần đồng hành của Quốc hội với Chính phủ. Trong thời gian gần 20 ngày, các đại biểu Quốc hội làm việc cả thứ Bảy, Chủ nhật để cùng Chính phủ kịp thời hoàn thiện một thể chế kiến tạo và xem xét những chính sách quan trọng.

Trong đó có các chính sách miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp. Hỗ trợ doanh nghiệp cũng chính là hỗ trợ những đối tượng đang vay vốn ngân hàng. Khi doanh nghiệp có thêm điều kiện phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh thì hiệu quả của dòng vốn tín dụng đi vào nền kinh tế cũng được nâng lên.

Vì vậy, tôi cho rằng những chính sách đang được triển khai có sự gắn kết với nhau: hoàn thiện thể chế, hỗ trợ doanh nghiệp, tạo thêm dư địa cho dòng vốn nhưng đồng thời vẫn giữ kỷ cương, chất lượng tín dụng và an toàn hệ thống. Đây chính là cơ sở để chính sách tiền tệ vừa hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, vừa bảo đảm các mục tiêu ổn định vĩ mô trong giai đoạn hiện nay.

Xin trân trọng cảm ơn ông!