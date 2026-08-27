Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi

Theo đó, Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng.

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo là Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương.

Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm có: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đôn Tuấn Phong; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy; Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng; Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Ngọc Cảnh; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 26/8/2026 và thay thế các Quyết định số 248/QĐ-TTg ngày 26/3/2024, số 249/QĐ-TTg ngày 7/2/2025 và số 1065/QĐ-TTg ngày 2/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi.

* Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi đã được Thủ tướng Chính phủ thành lập có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ chủ trương, chính sách, định hướng thu hút, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

Bên cạnh đó, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp liên ngành trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong quá trình chuẩn bị và thực hiện các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi như: Điều hành, phối hợp linh hoạt để tháo gỡ kịp thời hoặc giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết những ách tắc vượt thẩm quyền của các bộ, ngành, địa phương phát sinh trong quá trình tổ chức quản lý và thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi...

Ban Chỉ đạo cũng giúp Thủ tướng đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương trong việc thực hiện những vấn đề quan trọng, liên ngành trong công tác thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.



