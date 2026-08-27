Giá vàng SJC, vàng nhẫn sáng 27/8

Cập nhật đầu giờ sáng 27/8, giá vàng miếng trong nước giữ nguyên so với giá chốt phiên trước, với SJC, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, Phú Quý và PNJ cùng niêm yết ở mức 147,3-150,3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn có sự điều chỉnh tại một số thương hiệu. SJC hiện ở giữ nguyên mức 146,8-149,8 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giảm 300.000 đồng/lượng mỗi chiều, xuống 149,7-153,7 triệu đồng/lượng. DOJI giảm 200.000 đồng/lượng mỗi chiều, xuống 149,8-153,8 triệu đồng/lượng. Phú Quý giảm 700.000 đồng/lượng ở chiều mua và 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán, xuống 147,3-150,7 triệu đồng/lượng. PNJ duy trì ở ngưỡng 147,2-150,2 triệu đồng/lượng.

Tổng hợp giá vàng tại một số thương hiệu

Nhìn chung, giá vàng miếng đang đi ngang, trong khi vàng nhẫn đồng loạt điều chỉnh giảm so với phiên trước. Chênh lệch mua - bán vàng miếng duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn phổ biến từ 3-4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm trong phiên thứ Tư sau khi dữ liệu lạm phát của Mỹ nhìn chung phù hợp với kỳ vọng, làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào tháng tới, trong khi giới đầu tư cũng chờ đợi những phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh trong tuần này.

Giá vàng giao ngay hiện giảm 1,3% xuống 4.595,93 USD/ounce, sau khi tăng lên mức cao nhất kể từ ngày 14/5 trong phiên thứ Ba.

Đồng USD tăng 0,3%, khiến vàng – được định giá bằng đồng bạc xanh – trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

"Diễn biến giá vàng trước khi dữ liệu được công bố hôm nay chủ yếu là hoạt động chốt lời... Dữ liệu PCE nhìn chung phù hợp với kỳ vọng, vì vậy tại thời điểm này, thị trường đang tích lũy trong phạm vi giao dịch của ngày hôm qua", Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia cấp cao về kim loại tại Zaner Metals, nhận định.

Chỉ số giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) – thước đo lạm phát được Fed sử dụng để thiết lập mục tiêu lạm phát – đã tăng 3,7% trong 12 tháng tính đến tháng 7, theo Cục Phân tích Kinh tế thuộc Bộ Thương mại Mỹ công bố hôm thứ Tư. Các chuyên gia kinh tế được Reuters khảo sát trước đó dự báo mức tăng 3,6%.

Theo Công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng tới là 40%, tăng từ 36% trước khi dữ liệu được công bố. Trong khi đó, khả năng Fed giữ nguyên lãi suất được thị trường định giá ở mức 60%.

Vàng vốn không mang lại lợi suất thường kém hấp dẫn trong môi trường lãi suất cao.

"Tôi cho rằng xu hướng tăng của vàng đang bắt đầu quay trở lại. Do đó, tôi nhận thấy giá vàng có khả năng vượt mốc 5.000 USD/ounce trong năm nay", Grant nói. Ông đồng thời cho rằng vàng có thể thiết lập mức đỉnh lịch sử mới vào quý II/2027.

Về địa chính trị, Iran và Oman vẫn đang thảo luận các chi tiết của một thỏa thuận liên quan đến eo biển Hormuz, một nguồn tin cấp cao của Iran cho biết hôm thứ Tư. Thông tin này được đưa ra sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết hai nước đã thống nhất cách thức chia sẻ tuyến đường thủy và nguồn thu từ khu vực này.