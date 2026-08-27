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Madam Pang: Thật đau lòng, nhưng chúng ta phải tiếp tục tiến lên!

| | Doanh nghiệp

Madam Pang: Thật đau lòng, nhưng chúng ta phải tiếp tục tiến lên!

Ngay sau trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 tại Mỹ Đình, Madam Pang đã có động thái mới trên trang cá nhân.

Tờ SiamSport của Thái Lan cho biết, bà Nualphan Lamsam, thường được biết đến với tên Madam Pang - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan - đã gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ sau khi Thái Lan bỏ lỡ Giải vô địch ASEAN 2026, để Việt Nam nâng cao chiếc cúp vô địch lần thứ tư.

Bà nói: "Thật đau lòng, nhưng chúng ta phải tiếp tục tiến lên!"﻿

Tối 26/8, Madam Pang cũng có bài đăng mới sau trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan tại sân Mỹ Đình.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan viết: “Cảm ơn tất cả các cầu thủ. Cảm ơn tất cả các câu lạc bộ. Cảm ơn mọi tiếng cổ vũ từ tất cả người hâm mộ bóng đá.” Cuối thông điệp, bà sử dụng biểu tượng chắp tay cùng quốc kỳ Thái Lan.

Madam Pang: Thật đau lòng, nhưng chúng ta phải tiếp tục tiến lên!- Ảnh 1.

Trận đấu tại Mỹ Đình diễn ra theo kịch bản đặc biệt khi cả 4 bàn thắng đều do cầu thủ Thái Lan thực hiện.

Đội khách có hai lần đưa bóng vào lưới Việt Nam, nhưng cũng có 2 tình huống phản lưới nhà, khiến trận chung kết lượt về khép lại với tỷ số hòa 2-2.

Madam Pang: Thật đau lòng, nhưng chúng ta phải tiếp tục tiến lên!- Ảnh 2.

Với chiến thắng 2-0 ở lượt đi tại Bangkok, tuyển Việt Nam thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup.

Trước giờ bóng lăn, Madam Pang đã có mặt tại Hà Nội và trực tiếp tới sân Mỹ Đình. Bà đăng nhiều hình ảnh về không khí bên trong và bên ngoài sân, đồng thời kêu gọi người hâm mộ tiếp sức cho đội tuyển Thái Lan.

Ngoài vai trò Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, Madam Pang là Giám đốc kiêm Tổng giám đốc điều hành (CEO) Muang Thai Insurance, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ niêm yết tại Thái Lan.

Trong Q2/2026, Muang Thai Insurance ghi nhận doanh thu khoảng 5,3 tỷ baht, tương đương hơn 4.100 tỷ đồng, tăng gần 5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng đạt khoảng 389 triệu baht, tương đương hơn 300 tỷ đồng.

Madam Pang thuộc gia tộc Lamsam, gia tộc kinh doanh lâu đời tại Thái Lan, có nhiều thế hệ hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính và bảo hiểm.

Anh Khôi

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