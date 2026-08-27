Chủ thương hiệu Khao Lao vừa đóng cửa loạt cơ sở: Từng được VNDirect rót vốn, doanh thu hơn nghìn tỷ đồng

Gần đây, đại diện Khao Lao cho biết chuỗi đã đóng cửa loạt cơ sở tại Hà Nội, hiện chỉ còn 2 cơ sở tại Aeon Mall Hà Đông và GO! Thăng Long. Trước đây, chuỗi từng có 9 nhà hàng tại thủ đô.

Theo rà soát trên hệ thống đặt bàn trên website của thương hiệu, mạng lưới Khao Lao trên cả nước cũng giảm mạnh. Từ quy mô 18 nhà hàng tại Hà Nội, Bắc Ninh và TP.HCM, chuỗi hiện còn 7 cơ sở, gồm 2 tại Hà Nội, 1 tại Bắc Ninh và 4 tại TP.HCM.

Khao Lao mở nhà hàng đầu tiên tại Aeon Mall Tân Phú vào ngày 8/4/2016. Theo giới thiệu của thương hiệu, đây là hệ thống nhà hàng chuyên ẩm thực Lào đầu tiên tại Việt Nam. Thực đơn của Khao Lao tập trung vào các món đặc trưng như lạp, gỏi, thịt nướng, xôi mít và lẩu.

Khao Lao là thương hiệu nhà hàng thuộc CTCP Ẩm thực Mặt Trời Vàng (Goldsun Food).

Goldsun Food tiền thân là Redsun ITI, được thành lập vào tháng 10/2019. Ông Phạm Cao Vinh hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật.

Vốn điều lệ khi đó là 15 tỷ đồng do 5 cổ đông sáng lập góp. Trong đó, ông Phạm Cao Vinh và ông Lê Vũ Minh mỗi người góp 46,18%, 3 cổ đông còn lại là bà Dương Thị Việt Hương, ông Nguyễn Hoài Nam và ông Hoàng Đức Lâm mỗi người góp 2,08% vốn điều lệ

Đầu năm 2024, công ty này tăng vốn điều lệ lên hơn 1.265 tỷ đồng.﻿

Theo giới thiệu trên website, Goldsun Food sở hữu 13 thương hiệu ẩm thực như: King BBQ, ThaiExpress, Seoul Garden, Capricciosa, Tasaki BBQ, Meiwei, Khao Lao… Đội ngũ hơn 6.000 nhân viên, đón 2,4 triệu khách hàng/năm.﻿

VNDirect công bố thương vụ đầu tư vào Goldsun Food hồi tháng 5/2024. Theo báo cáo thường niên năm 2024, VNDirect đầu tư 78,4 tỷ đồng vào Goldsun Food và sở hữu 5,5% cổ phần, nhưng tỷ lệ biểu quyết là 36%.

Báo cáo thường niên năm 2024 của Golden Gate cho biết trong năm 2024, Goldsun Food đạt 1.377 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế 6 tỷ và sau thuế là 5 tỷ đồng. Tổng tài sản tại cuối năm 2024 ở mức 1.523 tỷ đồng.﻿

Tháng 3/2025, HĐQT VNDirect đã thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đang sở hữu tại Goldsun Food và đã hoàn tất chuyển nhượng trong nửa đầu năm 2025. Giá trị thương vụ không được tiết lộ.