Từng ôm hàng triệu cổ phiếu Techcombank trị giá hơn 300 tỷ, một 'ông trùm' đã bán sạch trước tháng 6

Cổ phiếu TCB của Techcombank tăng kịch trần 6,87% trong phiên 26/8, lên 33.450 đồng/cp, sau khi Reuters đưa tin BNP Paribas và KB Kookmin Bank đang đàm phán riêng để mua ít nhất 15% cổ phần ngân hàng này.

Thương vụ tiềm năng có thể trị giá khoảng 2 tỷ USD, tương ứng mức định giá khoảng 2 lần giá trị sổ sách và cao hơn khoảng 55% so với giá đóng cửa của TCB trước khi thông tin xuất hiện.

Một đại diện của KB Kookmin sau đó đã chia sẻ cụ thể hơn với truyền thông Hàn Quốc: “Khi xem xét mua cổ phần để mở rộng hoạt động kinh doanh, chúng tôi thường xuyên rà soát hàng chục tổ chức tài chính trong và ngoài nước như những ứng viên tiềm năng. Techcombank chỉ là một trong số đó, và chúng tôi chưa ở giai đoạn đàm phán hay thảo luận cụ thể về việc mua lại.”

Mặc dù vậy, với câu chuyện mới của Techcombank, một quyết định đầu tư trước đây của CTCP Thế Giới Số - Digiworld (mã DGW) trở nên đáng chú ý.

Theo BCTC quý I/2026, tại ngày 31/3, Digiworld ghi nhận khoản đầu tư vào TCB với giá gốc 312,6 tỷ đồng, tăng thêm hơn 26 tỷ đồng so với mức 286 tỷ đồng đầu năm. Tuy nhiên, giá trị hợp lý của khoản đầu tư khi đó chỉ khoảng 244,7 tỷ đồng, tương ứng khoản lỗ chưa thực hiện gần 67,9 tỷ đồng.

TCB cũng là khoản đầu tư chịu mức giảm giá lớn nhất trong danh mục của Digiworld lúc đó. Ngoài TCB, công ty còn nắm VPB với giá gốc khoảng 134,9 tỷ đồng, HPG khoảng 199,3 tỷ đồng cùng một số cổ phiếu khác. Tổng giá gốc danh mục chứng khoán kinh doanh cuối quý I đạt gần 789,5 tỷ đồng, trong khi tổng dự phòng giảm giá ở mức 86,2 tỷ đồng.

Như vậy, riêng khoản TCB chiếm gần 40% giá gốc danh mục chứng khoán của Digiworld và đóng góp phần lớn số dự phòng tại thời điểm cuối tháng 3.

Tuy nhiên, sang quý II, Digiworld mạnh tay cơ cấu lại danh mục.

Đến ngày 30/6, khoản đầu tư vào TCB và VPB đã biến mất. Công ty chỉ còn hai khoản đầu tư lớn được thuyết minh là HPG với giá gốc 100,6 tỷ đồng và KBC gần 199,9 tỷ đồng. Quy mô danh mục chứng khoán kinh doanh còn khoảng 300,5 tỷ đồng, giảm hơn 60% so với cuối quý I; dự phòng giảm giá cũng giảm mạnh xuống khoảng 5,8 tỷ đồng.

Như vậy, Digiworld đã bán hết TCB trong khoảng thời gian từ đầu tháng 4 đến cuối tháng 6, khoảng hai tháng trước khi cổ phiếu ngân hàng này tăng trần và xuất hiện thông tin về thương vụ chiến lược trị giá 2 tỷ USD.

BCTC bán niên cho thấy trong 6 tháng đầu năm, Digiworld ghi nhận 27,1 tỷ đồng lãi từ thanh lý chứng khoán kinh doanh, đồng thời ghi nhận hơn 14,6 tỷ đồng lỗ từ thanh lý chứng khoán.

Việc thu hẹp danh mục thực tế đã được ban lãnh đạo Digiworld báo trước.

Tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 22/4, khi được hỏi về cách xử lý danh mục chứng khoán, Chủ tịch Đoàn Hồng Việt cho biết năm 2025 bộ phận đầu tư tài chính của công ty từng đầu tư vào FPT và phải ghi nhận một khoản lỗ tương đối. Digiworld sau đó đã hoàn tất trích lập dự phòng và sẽ quản lý hoạt động đầu tư chặt chẽ hơn.

Theo ông Việt, định hướng sắp tới của Digiworld là chuyển dần sang các sản phẩm cấu trúc và sản phẩm có thu nhập cố định, dù lãnh đạo công ty vẫn đánh giá những cổ phiếu đang nắm giữ có tiềm năng.

Động thái trong quý II cho thấy Digiworld đã thực hiện khá nhanh định hướng này: bán sạch TCB và VPB, giảm một nửa khoản đầu tư HPG, đồng thời giải ngân gần 200 tỷ đồng vào KBC.