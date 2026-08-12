Digiworld mở rộng sang dầu nhờn, bắt tay Shell xây hệ thống phân phối B2B và B2C

Trong quý II/2026, CTCP Thế Giới Số (Digiworld, mã chứng khoán DGW) và Shell đã ký kết hợp tác chiến lược trong lĩnh vực dầu nhờn.

Theo thông tin từ Digiworld, doanh nghiệp sẽ quản lý hai kênh phân phối chính của Shell gồm B2C và B2B. Kênh B2C hướng tới các gara, trung tâm bảo dưỡng, cửa hàng phụ tùng ô tô, xe máy.

Trong khi đó, kênh B2B tập trung vào các khu công nghiệp, nhà máy và doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dầu nhờn trong hoạt động sản xuất, vận hành. Digiworld sẽ tham gia phát triển, quản lý và điều phối mạng lưới phân phối, đồng thời theo dõi hiệu quả hoạt động của từng kênh.

Thương vụ với Shell đánh dấu bước mở rộng tiếp theo trong danh mục ngành hàng của Digiworld. Khác với phần lớn sản phẩm công nghệ mà doanh nghiệp đã có nhiều năm kinh nghiệm phân phối, dầu nhờn có cấu trúc thị trường khá đặc thù, trải từ hệ thống bán lẻ, gara tới các khách hàng công nghiệp.

Ông Đoàn Hồng Việt - Chủ tịch HĐQT Digiworld

Thị trường hàng trăm triệu lít

Theo Mordor Intelligence, thị trường dầu nhờn Việt Nam năm 2025 đạt khoảng 380 triệu lít và có thể tăng lên gần 399 triệu lít trong năm 2026. Đơn vị nghiên cứu này dự báo quy mô thị trường có thể vượt 500 triệu lít vào năm 2031, tương ứng tốc độ tăng trưởng bình quân gần 5% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2031. Riêng dầu nhờn dành cho ô tô và xe máy được ước tính đạt khoảng 280 triệu lít trong năm 2026.

Tuy nhiên, dầu nhờn không chỉ gắn với phương tiện giao thông. Trong hoạt động sản xuất, dầu nhờn còn được sử dụng tại hệ thống thủy lực, máy nén khí, hộp số công nghiệp, động cơ, dây chuyền sản xuất và nhiều loại thiết bị khác. Nhu cầu của nhóm khách hàng này thường phụ thuộc vào loại máy móc, điều kiện vận hành và tiêu chuẩn kỹ thuật.

Đó cũng là lý do mạng lưới phân phối mà Digiworld xây dựng cùng Shell được chia thành hai nhánh. Ở B2C, bài toán nằm ở độ phủ, khả năng tiếp cận điểm bán và hoạt động thương mại tại các gara, trung tâm bảo dưỡng. Trong khi đó, B2B cần đội ngũ bán hàng có khả năng làm việc trực tiếp với doanh nghiệp và hiểu yêu cầu sử dụng của từng nhóm khách hàng công nghiệp.

Việc đồng thời tham gia cả hai kênh khiến dầu nhờn trở thành một ngành hàng tương đối khác biệt trong danh mục kinh doanh hiện nay của Digiworld.

Bắt tay với doanh nghiệp dẫn đầu thị trường dầu nhờn toàn cầu

Đối tác của Digiworld là một trong những tên tuổi lớn nhất trên thị trường dầu nhờn thế giới. Theo nghiên cứu của Kline & Company được Shell công bố, Shell giữ vị trí nhà cung cấp dầu nhờn thành phẩm lớn nhất toàn cầu trong 19 năm liên tiếp với thị phần ở mức khoảng 11,6%.

Theo số liệu Shell công bố cho năm 2024, dầu nhờn dành cho ô tô tiêu dùng chiếm khoảng 37% doanh số, phương tiện thương mại chiếm 31%, dầu nhờn công nghiệp chiếm khoảng 32%.

Tại Việt Nam, Shell hiện có nhiều dòng sản phẩm phục vụ các nhóm nhu cầu khác nhau, từ Shell Advance cho xe máy, Shell Helix cho ô tô, Shell Rimula cho xe thương mại đến các dòng dầu nhờn dành cho thiết bị công nghiệp.

Cơ cấu sản phẩm này tương ứng với hai kênh phân phối mà Digiworld sẽ phụ trách. Việc hợp tác với Shell không đơn thuần là bổ sung thêm một thương hiệu vào hệ thống phân phối hiện hữu. Digiworld phải xây dựng một cơ chế bán hàng phù hợp với từng nhóm khách hàng.

Hoạt động tuyển dụng gần đây cho thấy Digiworld đang hình thành một đội ngũ riêng cho ngành dầu nhờn. Doanh nghiệp đã đăng tuyển các vị trí như Quản lý kinh doanh khu vực B2C, Giám sát kinh doanh B2C, Giám sát tiếp thị thương mại, Chuyên viên sản phẩm và Chuyên viên định giá cho ngành dầu nhờn.

Một số vị trí có nhiệm vụ theo dõi doanh số, độ phủ, hoạt động bán hàng, quản lý danh mục sản phẩm, giá bán, tồn kho và tốc độ luân chuyển hàng hóa. Digiworld cũng tuyển chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật cho kênh B2B ngành dầu nhờn. Theo mô tả tuyển dụng, vị trí này có nhiệm vụ khảo sát thiết bị, đánh giá điều kiện vận hành của khách hàng, đề xuất giải pháp dầu nhờn phù hợp và hỗ trợ xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh.

Từ ICT sang những ngành hàng mới

Digiworld được biết đến nhiều nhất với hoạt động phân phối sản phẩm công nghệ thông tin và thiết bị điện tử. Nhưng những năm qua, biên giới kinh doanh của doanh nghiệp liên tục được mở rộng. Danh mục của Digiworld hiện không chỉ có điện thoại, laptop mà đã trải sang thiết bị văn phòng, thiết bị gia dụng, hàng tiêu dùng và các nhóm sản phẩm khác. Họ cũng trở thành đối tác của hàng loạt thương hiệu công nghệ quốc tế.

Digiworld gọi hệ thống dịch vụ này là Market Expansion Services, hay dịch vụ phát triển thị trường. Chuỗi hoạt động bao gồm nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược bán hàng, marketing, phân phối, logistics, thương mại điện tử và dịch vụ hậu mãi. Chủ tịch HĐQT Đoàn Hồng Việt từng nhấn mạnh rằng nhờ mô hình này, Digiworld về lý thuyết có thể mở rộng sang rất nhiều loại sản phẩm khác nhau.

Dầu nhờn là một ngành hàng mới, nhưng nhiều năng lực mà Digiworld đã tích lũy trong quá trình phát triển trước đây vẫn có thể được sử dụng.

Trong lĩnh vực ICT, doanh nghiệp phải quản trị danh mục sản phẩm lớn, vòng đời hàng hóa ngắn và biến động nhu cầu nhanh. Điều này đòi hỏi khả năng dự báo, điều phối hàng tồn kho và quản trị hệ thống phân phối.

Ở các ngành hàng tiêu dùng, yếu tố quan trọng hơn là độ phủ điểm bán, hoạt động thương mại, marketing và khả năng thúc đẩy hàng hóa từ nhà phân phối tới người dùng cuối. Với khách hàng doanh nghiệp, yêu cầu lại nằm ở năng lực bán hàng trực tiếp và khả năng phát triển quan hệ với từng tài khoản.

Ngành dầu nhờn là một trong những ngành mà cả ba năng lực này có thể phải vận hành cùng lúc.

Với nền tảng phân phối đã được xây dựng qua nhiều ngành hàng, hợp tác với Shell mở thêm một dư địa tăng trưởng mới cho Digiworld. Tuy nhiên, hiệu quả của bước đi này sẽ phụ thuộc vào khả năng doanh nghiệp thích ứng với đặc thù của thị trường dầu nhờn, đặc biệt ở kênh B2B. Ở thời điểm hiện tại, thương vụ trước hết cho thấy Digiworld vẫn đang tiếp tục mở rộng giới hạn của mô hình phát triển thị trường mà họ theo đuổi trong nhiều năm qua.