Công bố 9 doanh nghiệp công nghệ - viễn thông nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam 2026: Viettel áp đảo, 3 doanh nghiệp nộp trên 10.000 tỷ đồng

Năm 2025 đánh dấu một bước chuyển quan trọng của ngành Khoa học và Công nghệ khi Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Thông tin và Truyền thông hợp nhất từ tháng 3, hình thành Bộ Khoa học và Công nghệ mới.

Theo thông tin tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ, doanh thu toàn ngành năm 2025 đạt gần 5,5 triệu tỷ đồng, tăng 25% so với năm trước; đóng góp ngân sách Nhà nước đạt 115.000 tỷ đồng, tăng 11%; đóng góp trực tiếp vào GDP đạt khoảng 1,4 triệu tỷ đồng, tăng 35%.

Trong đó, hạ tầng số tiếp tục được mở rộng mạnh. 5G đã phủ trên 90% dân số, tốc độ Internet cố định của Việt Nam vào Top 10 thế giới, tỷ lệ triển khai IPv6 đạt trên 67%. Lĩnh vực công nghiệp công nghệ số hiện có hơn 80.000 doanh nghiệp, trong đó trên 2.000 doanh nghiệp đã mở rộng ra thị trường nước ngoài.

Những chuyển động này tạo nền tảng để công nghệ, viễn thông và các nền tảng số trở thành một trong những động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế.

Trong bức tranh đó, dữ liệu VNTAX2026 cho thấy 9 doanh nghiệp công nghệ - viễn thông có mức nộp ngân sách lớn nhất năm 2025 đã đóng góp hàng chục nghìn tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.

Viettel tiếp tục bỏ xa phần còn lại

Với 42.290 tỷ đồng, Viettel tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng VNTAX2026 và là doanh nghiệp duy nhất trong nhóm nộp ngân sách trên 40.000 tỷ đồng.

Khoản nộp này cao gần 3,75 lần FPT, doanh nghiệp đứng thứ hai, và tương đương hơn một nửa tổng số tiền 9 doanh nghiệp trong danh sách đóng góp.

Năm 2025, doanh thu hợp nhất của Viettel đạt hơn 223.000 tỷ đồng, tăng 15,2%; lợi nhuận trước thuế đạt 57.688 tỷ đồng. Riêng doanh thu từ các thị trường nước ngoài tăng 23,9%, mức cao nhất trong 9 năm.

Trong 3 năm, vị trí dẫn đầu của Viettel không thay đổi. Số nộp ngân sách tăng từ 37.800 tỷ đồng năm 2023 lên 46.300 tỷ đồng năm 2024, trước khi giảm về 42.300 tỷ đồng trong năm 2025.

Viettel Global vươn lên bám sát FPT

Nếu Viettel là cái tên giữ vị trí áp đảo, Viettel Global lại là doanh nghiệp có tốc độ bứt phá đáng chú ý nhất trong nhóm.

Năm 2025, Viettel Global nộp 10.657 tỷ đồng vào ngân sách, tăng hơn 3.200 tỷ đồng, tương đương khoảng 44% so với năm 2024. Từ mức hơn 3.000 tỷ đồng năm 2023, khoản nộp ngân sách của doanh nghiệp đã tăng hơn 3 lần chỉ sau 2 năm và lần đầu vượt mốc 10.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, FPT tiếp tục đứng thứ hai với 11.291 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2024. Khoảng cách giữa FPT và Viettel Global hiện chỉ còn khoảng 634 tỷ đồng.

Đáng chú ý hơn, nếu so với các doanh nghiệp viễn thông truyền thống, vị thế của Viettel Global đã thay đổi nhanh chóng. Năm 2023, doanh nghiệp chỉ nộp hơn 3.000 tỷ đồng, trong khi VNPT nộp gần 5.500 tỷ đồng. Đến năm 2025, riêng Viettel Global đã nộp nhiều hơn VNPT và FPT Telecom cộng lại.

Sự bứt phá này đi cùng đà tăng mạnh về lợi nhuận. Năm 2021, lợi nhuận trước thuế của Viettel Global chỉ đạt 880 tỷ đồng, bằng khoảng 37% FPT Telecom và chưa bằng 14% VNPT. Đến năm 2024, con số này tăng lên 10.667 tỷ đồng, vượt cả VNPT.

Năm 2025, Viettel Global tiếp tục lập kỷ lục với 15.176 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, cao gấp 2,3 lần VNPT và gần 3,5 lần FPT Telecom.

Sau hai thập kỷ đầu tư viễn thông tại nước ngoài, Viettel đã hiện diện tại 11 quốc gia thuộc 3 châu lục. Viettel Global hiện giữ vị trí số 1 về thị phần tại 7 thị trường quốc tế, mang lại nguồn doanh thu hơn 3 tỷ USD mỗi năm cho tập đoàn mẹ.

Trong nhóm doanh nghiệp công nghệ, VNG nộp 1.867 tỷ đồng, tăng gần 18% so với năm trước. Trong 3 năm, số nộp ngân sách nhà nước của VNG đã tăng liên tục và con số này tăng từ 1.180 tỷ lên gần 1.900 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2026 cho thấy đà cải thiện của VNG vẫn tiếp tục. Trong quý II/2026, doanh thu thuần đạt hơn 3.086 tỷ đồng, tăng 26% và lợi nhuận sau thuế đạt 466 tỷ đồng, gấp 33 lần cùng kỳ.

Hai vị trí cuối bảng thuộc về Grab và CMC Group.

Từ Viettel, FPT, Viettel Global đến VNPT, FPT Telecom, VNG, Mobifone, Grab và CMC Group, bảng xếp hạng VNTAX2026 cho thấy quy mô đóng góp ngân sách của nhóm doanh nghiệp công nghệ - viễn thông đang ngày càng lớn.

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở con số đóng góp, mà còn ở sự thay đổi trong tương quan giữa các doanh nghiệp. Bên cạnh những tập đoàn viễn thông truyền thống, các doanh nghiệp công nghệ, nền tảng số đang ngày càng đóng vai trò rõ nét hơn trong nguồn thu ngân sách.

Khi công nghệ số được xác định là một trong những động lực chính của tăng trưởng kinh tế, những con số trong bảng xếp hạng VNTAX2026 cũng phần nào cho thấy sự tầm quan trọng của ngành công nghệ - viễn thông là một trong những trụ cột kinh tế quan trọng của Việt Nam.