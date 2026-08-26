Từ nhà xưởng đến kho vận: Searefico triển khai gần 9,6 ha dự án công nghiệp – logistics

Cụ thể, ngày 24/8, tại Khu công nghiệp Phú An Thạnh, tỉnh Tây Ninh (khu vực Long An cũ), hai dự án do Công ty Cổ phần Tài sản Công nghiệp Searefico 01 (SIP01) và Công ty Cổ phần Tài sản Công nghiệp Searefico 02 (SIP02) đầu tư sẽ được động thổ.

Tiếp đó, ngày 26/8 tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng, Tổ hợp dịch vụ Kho Ngoại quan công nghệ cao do Công ty TNHH Kho Ngoại Quan phát triển và Tổ hợp dịch vụ hậu cần đa chức năng công nghệ cao – Trung tâm Logistics Liên Minh do Công ty Cổ phần Logistics Liên Minh đầu tư sẽ được triển khai. Các đơn vị này đều là thành viên trong Hệ sinh thái Searefico.

Từ nhà xưởng xây sẵn, nhà xưởng xây theo yêu cầu đến kho ngoại quan và trung tâm logistics, 4 dự án bổ sung các mắt xích khác nhau trong chuỗi hạ tầng phục vụ sản xuất, lưu trữ, thông quan và phân phối hàng hóa. Các dự án cũng được định hướng phát triển theo tiêu chuẩn LEED, hướng đến hạ tầng công nghiệp và logistics xanh, hiện đại và bền vững.

Với tổng diện tích gần 9,6 ha, việc triển khai đồng thời 4 dự án cho thấy Searefico đang từng bước mở rộng phạm vi hoạt động sang phát triển và khai thác tài sản công nghiệp, trên nền tảng năng lực kỹ thuật, xây dựng và cơ điện đã tích lũy. Qua đó, Hệ sinh thái Searefico tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị phục vụ sản xuất và dòng chảy hàng hóa.

Từ nơi đặt nhà máy đến kho vận, thông quan

Hai dự án tại Tây Ninh tập trung vào không gian sản xuất nhưng phục vụ những nhu cầu khác nhau.

Tại KCN Phú An Thạnh, SIP01 phát triển dự án nhà kho, nhà xưởng xây sẵn trên khu đất 24.541 m2 với mức đầu tư 250 tỷ, hướng đến nhóm khách thuê cần cơ sở sản xuất có thể nhanh chóng đưa vào vận hành.

SIP02 có quy mô 15.939 m² với mức đầu tư 150 tỷ, phát triển theo mô hình Nhà xưởng xây theo yêu cầu (Build-to-Suit), trong đó nhà xưởng được thiết kế và xây dựng theo yêu cầu cụ thể của khách thuê. Dự án gắn với Nhà máy GreenPan thế hệ mới, qua đó đưa năng lực kỹ thuật của hệ sinh thái Searefico vào ngay từ khâu thiết kế không gian sản xuất, hệ thống kỹ thuật đến các yêu cầu vận hành.

Tổ hợp dịch vụ Kho Ngoại quan công nghệ cao có diện tích khoảng 2,3 ha, tổng mức đầu tư 180 tỷ đồng, gồm kho lạnh, kho khô, khu lưu giữ hàng quá khổ, bãi container và các dịch vụ phục vụ hàng hóa xuất nhập khẩu, vận chuyển, xếp dỡ, thủ tục hải quan.

Trung tâm Logistics Liên Minh có quy mô khoảng 3,2 ha, tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng, bổ sung các chức năng kho khô, kho lạnh, kho mát, gom hàng, chia tách, lưu trữ, phân phối và vận chuyển.

Các dự án được phát triển theo mô hình Smart Logistics, tích hợp ASRS, WMS kết hợp QR/RFID, TMS và CMS, giúp tự động hóa và quản lý tập trung hàng hóa, vận tải và container trực tuyến 24/7.

Như vậy, danh mục mới của Searefico trải từ nơi đặt nhà máy, lưu trữ hàng hóa đến thông quan và phân phối. SIP01 cung cấp nhà xưởng xây sẵn, SIP02 đi vào phân khúc nhà xưởng “may đo” theo nhu cầu, Kho Ngoại quan xử lý dòng hàng xuất nhập khẩu, Trung tâm Logistics đảm nhiệm lớp kho vận và phân phối phía sau.

Từ xây công trình đến khai thác tài sản

Với các dự án vừa khởi công, Searefico đang mở rộng vai trò trong chuỗi giá trị. Từ nền tảng kỹ thuật, cơ điện lạnh, xây dựng công nghiệp và giải pháp công trình, doanh nghiệp tiến thêm vào phát triển, quản lý và khai thác tài sản công nghiệp.

Trong cấu trúc này, Smart Logistics Company (SLC) được định hướng làm đầu mối quản lý, vận hành tập trung hệ thống bất động sản công nghiệp, logistics và kho bãi trong Hệ sinh thái Searefico. Nhờ đó, chuỗi giá trị không dừng lại khi công trình hoàn thành mà tiếp tục sang giai đoạn khai thác nhà xưởng, kho bãi và cung cấp dịch vụ cho khách thuê.

Khi các dự án đi vào hoạt động, bên cạnh nguồn thu từ kỹ thuật – xây dựng, Searefico có thêm dư địa từ cho thuê tài sản, quản lý vận hành và dịch vụ logistics.

Thị trường đang có nhiều cơ hội cho hướng đi này. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, 7 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt hơn 38,05 tỷ USD, tăng 58% so với cùng kỳ; vốn thực hiện đạt 15,2 tỷ USD, tăng 11,8%. Việc dòng vốn sản xuất tiếp tục được giải ngân kéo theo nhu cầu về mặt bằng công nghiệp và hạ tầng hỗ trợ chuỗi cung ứng.

Theo CBRE, trong nửa đầu năm 2026, diện tích hấp thụ ròng đất công nghiệp tại thị trường phía Nam đạt 124 ha, tăng 125% so với cùng kỳ; nhà xưởng và kho xây sẵn ghi nhận khoảng 370.000 m² diện tích hấp thụ mới. Tỷ lệ lấp đầy nhà xưởng xây sẵn đạt 91%, ngày càng được lựa chọn cho các cơ sở sản xuất.

Ở miền Trung, dư địa phát triển còn lớn hơn. Báo cáo về thị trường Đà Nẵng công bố tháng 5/2026 của CBRE cho biết nguồn cung nhà xưởng xây sẵn tại khu vực miền Trung hiện chỉ chiếm khoảng 3% tổng nguồn cung cả nước, so với 59% ở miền Nam và 38% ở miền Bắc. Cùng với quá trình cải thiện hạ tầng logistics, CBRE đánh giá miền Trung đang thu hút thêm sự quan tâm của dòng vốn sản xuất, qua đó tạo nhu cầu mới đối với nhà xưởng, kho bãi và dịch vụ hậu cần.

Chuyển dịch thành nhà phát triển hạ tầng công nghiệp và logistics

Việc đồng thời triển khai các dự án tại Tây Ninh và Đà Nẵng nằm trong kế hoạch phân bổ nguồn lực cho chu kỳ phát triển mới.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, Searefico xác định bất động sản công nghiệp và dịch vụ logistics là hai phân khúc mũi nhọn, trong đó các dự án tại Tây Ninh, Kho Ngoại quan và Trung tâm Logistics tại Đà Nẵng được xếp vào nhóm trọng điểm. Doanh nghiệp đồng thời đặt mục tiêu chuyển dịch thành nhà phát triển hạ tầng công nghiệp và logistics trong giai đoạn 2026–2030.

Khi SIP01, SIP02, Kho Ngoại quan và Trung tâm Logistics Liên Minh lần lượt đi vào khai thác, tiến độ lấp đầy, hiệu quả vận hành và doanh thu từ cho thuê, quản lý tài sản, logistics sẽ là những chỉ dấu phản ánh kết quả của quá trình chuyển dịch này.