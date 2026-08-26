Home Credit Việt Nam báo lãi nửa đầu năm tăng 15%, dư nợ trái phiếu 7.400 tỷ đồng

Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam (Home Credit Việt Nam) vừa báo cáo tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2026 gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, doanh nghiệp này báo lợi nhuận sau thuế ở mức gần 1.344 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay, tăng 15% so với kỳ trước.

Tại thời điểm 30/6/2026, vốn chủ sở hữu doanh nghiệp tăng 20,3% lên mức 9.755 tỷ đồng. Trong đó, vốn điều lệ duy trì ở mức trên 2.000 tỷ đồng, các quỹ trích từ lợi nhuận sau thuế ở mức 1.959 tỷ đồng (tăng 25%) và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 5.615 tỷ đồng (tăng 18%).

Tại cùng thời điểm, tổng nợ phải trả ghi nhận gần 33.872 tỷ đồng, tăng 33,3% so với kỳ trước. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 3,13 lần lên 3,47 lần.

Nguồn: HNX

Về cơ cấu nợ, nợ vay ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác ghi nhận 8.494 tỷ đồng (tăng 21%), dư nợ trái phiếu chiếm 7.400 tỷ đồng (tăng 10%); các khoản nợ phải trả khác xấp xỉ 18.000 tỷ đồng (tăng gần 54%).

Dữ liệu từ HNX cho biết, trong nửa đầu năm 2026, Home Credit Việt Nam đã phát hành 04 lô trái phiếu gồm mã HCV12604 trị giá 500 tỷ đồng được phát hành ngày 29/6; mã HCV12603 trị giá 350 tỷ đồng phát hành ngày 8/6; mã HCV12602 trị giá 1.000 tỷ đồng phát hành ngày 27/5 và mã HCV12601 trị giá 150 tỷ đồng phát hành ngày 20/5.

Ở chiều ngược lại, công ty này cũng tất toán 3 lô trái phiếu tại ngày đáo hạn. Trong đó, mã HCV12404 trị giá 300 tỷ đồng được tất toán ngày 24/6; mã HCV12402 trị giá 500 tỷ đồng được tất toán ngày 5/6 và mã HCV12403 trị giá 500 tỷ đồng được tất toán ngày 8/6.

Cả 3 lô trái phiếu này được phát hành vào tháng 6/2024, kỳ hạn 2 năm.