Phó Thủ tướng tiếp lãnh đạo 2 tập đoàn Trung Quốc có tổng doanh thu gần 55 tỷ USD, tạo hơn 27.000 việc làm tại Việt Nam

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp Chủ tịch Tập đoàn Texhong Hồng Thiên Chúc - Ảnh: chinhphu.vn/Nguyễn Hoàng

Sáng 26/8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã tiếp Chủ tịch Tập đoàn Texhong Hồng Thiên Chúc và Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn TCL Vương Thành. Đây là hai tập đoàn lớn của Trung Quốc đang đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Xét theo quy mô, năm 2025, TCL đạt doanh thu toàn cầu 51,3 tỷ USD, trong khi Texhong đạt hơn 3,5 tỷ USD. Như vậy, tổng doanh thu của hai tập đoàn vào khoảng 54,8 tỷ USD, tương đương gần 55 tỷ USD.

Tại Việt Nam, riêng hai tập đoàn đang tạo ra hơn 27.000 việc làm. TCL hiện sử dụng hơn 11.000 lao động tại 4 cơ sở sản xuất, còn hệ sinh thái của Texhong tại Việt Nam, trong đó có Khu công nghiệp Texhong – Hải Hà, tạo việc làm cho hơn 16.000 lao động Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chụp ảnh lưu niệm tại buổi tiếp Chủ tịch Tập đoàn Texhong Hồng Thiên Chúc - Ảnh: chinhphu.vn/Nguyễn Hoàng

Trong buổi tiếp Chủ tịch Texhong Hồng Thiên Chúc, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc ghi nhận những đóng góp của tập đoàn này sau 20 năm đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt trong ngành dệt may, xuất khẩu, tạo việc làm, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển chuỗi cung ứng.

Texhong được thành lập năm 1997, hiện là một trong ba doanh nghiệp hàng đầu ngành dệt may Trung Quốc và là nhà cung cấp sợi bọc dẻo lớn nhất thế giới. Tập đoàn có các cơ sở sản xuất tại nhiều quốc gia, với năng lực khoảng 4,2 triệu cọc sợi, 1.400 khung dệt khí và sử dụng hơn 40.000 lao động.

Texhong bắt đầu đầu tư tại Việt Nam từ năm 2006 và hiện là nhà sản xuất sợi lớn nhất Việt Nam, chiếm khoảng 25% tổng sản lượng sợi của ngành dệt may. Trong 20 năm, tập đoàn đã đầu tư hơn 1,8 tỷ USD vào 16 dự án tại Đồng Nai và Quảng Ninh.

Đáng chú ý, riêng Khu công nghiệp Texhong – Hải Hà tại Quảng Ninh có quy mô khoảng 660 ha giai đoạn 1. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tại khu công nghiệp này năm 2025 đạt 1,388 tỷ USD, tăng 20% so với năm trước và tạo việc làm cho hơn 16.000 lao động Việt Nam.

Theo Chủ tịch Texhong, tập đoàn đang đẩy mạnh chuyển đổi hoạt động tại Việt Nam theo hướng xanh hơn nhằm đáp ứng các yêu cầu đối với hàng xuất khẩu sang châu Âu và Hoa Kỳ. Do đặc thù dệt may sử dụng nhiều năng lượng, doanh nghiệp đề nghị được hỗ trợ tiếp cận các nguồn năng lượng xanh, năng lượng sạch.

Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam đang thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển năng lượng sạch, đồng thời khẳng định sẽ bảo đảm năng lượng cho hoạt động sản xuất của Texhong và các doanh nghiệp. Việt Nam cũng đang phát triển hệ thống logistics nhằm góp phần giảm chi phí sản xuất, kinh doanh.

Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện để Texhong tiếp tục đầu tư hiệu quả, bền vững, lâu dài tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn TCL Vương Thành - Ảnh: chinhphu.vn/Nguyễn Hoàng

Cũng trong sáng 26/8, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc tiếp Tổng Giám đốc điều hành TCL Vương Thành.

TCL được thành lập năm 1981, hiện hoạt động tại hơn 160 quốc gia, có khoảng 130.000 nhân viên, 47 trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) và 39 cơ sở sản xuất. Tập đoàn hoạt động trong nhiều lĩnh vực như màn hình, vật liệu bán dẫn, quang điện năng lượng mới và thiết bị thông minh. Năm 2025, TCL đạt doanh thu toàn cầu 51,3 tỷ USD, tăng 13,8%.

TCL có mặt tại Việt Nam từ năm 1999. Đến nay, tập đoàn có 4 cơ sở sản xuất tại Bình Dương cũ và Quảng Ninh, chủ yếu sản xuất tấm panel và module màn hình LCD.

Tổng vốn đầu tư lũy kế của TCL tại Việt Nam hiện đạt khoảng 310 triệu USD và dự kiến tăng lên 590 triệu USD vào năm 2027. Riêng năm 2025, các hoạt động tại Việt Nam mang về doanh thu 1,39 tỷ USD, tăng 14%, với hơn 11.000 lao động đang làm việc.

Ông Vương Thành cho biết TCL mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt trong các dự án công nghệ cao, sản phẩm điện tử nghe nhìn và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực điện tử. Tập đoàn cũng sẵn sàng kêu gọi các đối tác trong chuỗi cung ứng tới tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định Chính phủ Việt Nam hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi để TCL tiếp tục đầu tư lâu dài, hiệu quả, bền vững tại Việt Nam - Ảnh: chinhphu.vn/Nguyễn Hoàng

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc khẳng định Chính phủ Việt Nam hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi để TCL tiếp tục đầu tư lâu dài, hiệu quả và bền vững; đồng thời đề nghị doanh nghiệp chủ động trao đổi với các cơ quan chức năng nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.