Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt tạm giam 1 Giám đốc Công ty TNHH có tiếng

| | Doanh nghiệp

Bắt tạm giam 1 Giám đốc Công ty TNHH có tiếng

Giám đốc doanh nghiệp bị cáo buộc làm giả hồ sơ vay vốn, dùng giấy tờ khống để chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Ngày 24/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi, Phòng Cảnh sát kinh tế, đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Ngọc Ánh, Giám đốc Công ty TNHH Ánh Thông, để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra từ năm 2019, khi Huỳnh Ngọc Ánh thực hiện hồ sơ vay vốn ngân hàng với số tiền 10 tỷ đồng. Để đáp ứng các điều kiện giải ngân, bị can bị cáo buộc đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối liên quan đến tài sản bảo đảm và hồ sơ vay vốn.

Bắt tạm giam 1 Giám đốc Công ty TNHH có tiếng- Ảnh 1.

Thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Giám đốc Công ty TNHH Ánh Thông - Huỳnh Ngọc Ánh (Ảnh: Báo Công an TP Đà Nẵng)

Cụ thể, cơ quan điều tra xác định Huỳnh Ngọc Ánh đã che giấu thông tin về một số tài sản thế chấp đã được chuyển nhượng trước đó. Đồng thời, một số tài sản không còn giá trị sử dụng cũng bị đưa vào hồ sơ để làm cơ sở bảo đảm cho khoản vay.

Không dừng lại ở việc cung cấp thông tin không đầy đủ về tài sản, Huỳnh Ngọc Ánh còn bị cáo buộc lập và cung cấp các hợp đồng kinh tế, hóa đơn không phát sinh giao dịch thực tế. Những giấy tờ này được sử dụng nhằm hợp thức hóa hồ sơ, làm sai lệch thông tin phục vụ quá trình thẩm định và giải ngân của ngân hàng.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, bằng các thủ đoạn trên, Huỳnh Ngọc Ánh đã chiếm đoạt của ngân hàng số tiền hơn 1,662 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ toàn bộ vụ việc, đồng thời xác minh vai trò của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ vụ án này, cơ quan Công an khuyến cáo các cá nhân, doanh nghiệp cần tuân thủ nghiêm các quy định trong hoạt động tín dụng, đặc biệt phải bảo đảm tính trung thực, chính xác khi cung cấp hồ sơ, tài liệu cho tổ chức tín dụng.

Các hành vi lập khống hợp đồng, hóa đơn, cung cấp thông tin sai sự thật hoặc che giấu tình trạng pháp lý, thực tế của tài sản bảo đảm nhằm mục đích vay vốn, giải ngân có thể bị xử lý nghiêm nếu đủ căn cứ xác định vi phạm pháp luật.

Đối với các tổ chức tín dụng, cơ quan Công an đề nghị tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm định, tăng cường kiểm tra, xác minh thực tế tài sản bảo đảm, nguồn gốc hồ sơ, chứng từ cũng như tính xác thực của các giao dịch liên quan trước khi quyết định giải ngân. Bên cạnh đó, cơ quan Công an cũng đề nghị người dân, doanh nghiệp khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi vấn gian lận trong lĩnh vực tài chính, tín dụng, ngân hàng cần kịp thời cung cấp thông tin để lực lượng chức năng tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.

Theo: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Hân Ly

Theo Hân Ly

Đời sống pháp luậy

Từ Khóa:
Khởi tố

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công bố Top 10 doanh nghiệp tư nhân lĩnh vực hàng không - logistics đóng góp ngân sách lớn nhất Việt Nam 2026: Vietjet Air, Gemadept dẫn đầu

Công bố Top 10 doanh nghiệp tư nhân lĩnh vực hàng không - logistics đóng góp ngân sách lớn nhất Việt Nam 2026: Vietjet Air, Gemadept dẫn đầu Nổi bật

Luật Dầu khí sửa đổi được thông qua, vì sao VinEnergo, Hòa Phát... hưởng lợi?

Luật Dầu khí sửa đổi được thông qua, vì sao VinEnergo, Hòa Phát... hưởng lợi? Nổi bật

Vinhomes lên kế hoạch chào bán 3.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Vinhomes lên kế hoạch chào bán 3.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

11:55 , 26/08/2026
Startup thịt trâu gác bếp Huho lên Shark Tank từng tham vọng vươn tầm thế giới: Dừng bán hàng?

Startup thịt trâu gác bếp Huho lên Shark Tank từng tham vọng vươn tầm thế giới: Dừng bán hàng?

10:53 , 26/08/2026
Becamex chi 1.455 tỷ đồng đầu tư thêm một khu công nghiệp

Becamex chi 1.455 tỷ đồng đầu tư thêm một khu công nghiệp

10:20 , 26/08/2026
DN bất động sản trả lãi trái phiếu tới 13%/năm, hơn 56.000 tỷ đồng chờ đáo hạn

DN bất động sản trả lãi trái phiếu tới 13%/năm, hơn 56.000 tỷ đồng chờ đáo hạn

10:19 , 26/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên