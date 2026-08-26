Bắt tạm giam 1 Giám đốc Công ty TNHH có tiếng

Ngày 24/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi, Phòng Cảnh sát kinh tế, đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Ngọc Ánh, Giám đốc Công ty TNHH Ánh Thông, để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra từ năm 2019, khi Huỳnh Ngọc Ánh thực hiện hồ sơ vay vốn ngân hàng với số tiền 10 tỷ đồng. Để đáp ứng các điều kiện giải ngân, bị can bị cáo buộc đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối liên quan đến tài sản bảo đảm và hồ sơ vay vốn.

Thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Giám đốc Công ty TNHH Ánh Thông - Huỳnh Ngọc Ánh (Ảnh: Báo Công an TP Đà Nẵng)

Cụ thể, cơ quan điều tra xác định Huỳnh Ngọc Ánh đã che giấu thông tin về một số tài sản thế chấp đã được chuyển nhượng trước đó. Đồng thời, một số tài sản không còn giá trị sử dụng cũng bị đưa vào hồ sơ để làm cơ sở bảo đảm cho khoản vay.

Không dừng lại ở việc cung cấp thông tin không đầy đủ về tài sản, Huỳnh Ngọc Ánh còn bị cáo buộc lập và cung cấp các hợp đồng kinh tế, hóa đơn không phát sinh giao dịch thực tế. Những giấy tờ này được sử dụng nhằm hợp thức hóa hồ sơ, làm sai lệch thông tin phục vụ quá trình thẩm định và giải ngân của ngân hàng.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, bằng các thủ đoạn trên, Huỳnh Ngọc Ánh đã chiếm đoạt của ngân hàng số tiền hơn 1,662 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ toàn bộ vụ việc, đồng thời xác minh vai trò của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ vụ án này, cơ quan Công an khuyến cáo các cá nhân, doanh nghiệp cần tuân thủ nghiêm các quy định trong hoạt động tín dụng, đặc biệt phải bảo đảm tính trung thực, chính xác khi cung cấp hồ sơ, tài liệu cho tổ chức tín dụng.

Các hành vi lập khống hợp đồng, hóa đơn, cung cấp thông tin sai sự thật hoặc che giấu tình trạng pháp lý, thực tế của tài sản bảo đảm nhằm mục đích vay vốn, giải ngân có thể bị xử lý nghiêm nếu đủ căn cứ xác định vi phạm pháp luật.

Đối với các tổ chức tín dụng, cơ quan Công an đề nghị tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm định, tăng cường kiểm tra, xác minh thực tế tài sản bảo đảm, nguồn gốc hồ sơ, chứng từ cũng như tính xác thực của các giao dịch liên quan trước khi quyết định giải ngân. Bên cạnh đó, cơ quan Công an cũng đề nghị người dân, doanh nghiệp khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi vấn gian lận trong lĩnh vực tài chính, tín dụng, ngân hàng cần kịp thời cung cấp thông tin để lực lượng chức năng tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.

Theo: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Hân Ly