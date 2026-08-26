Vinhomes lên kế hoạch chào bán 3.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Công ty CP Vinhomes (mã: VHM, sàn HoSE) vừa phê duyệt phương án chào bán 2 lô trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị huy động 3.000 tỷ đồng.

Lô thứ nhất có tổng giá trị chào bán theo mệnh giá là 1.000 tỷ đồng, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Lô thứ hai có tổng mệnh giá chào bán tối đa 2.000 tỷ đồng, cũng có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu.

Cả hai lô đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm, lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Trái phiếu được phát hành theo phương thức đại lý phát hành và thực hiện dưới hình thức bút toán ghi sổ và/hoặc dữ liệu điện tử.

Cả 2 lô trái phiếu trên đều có kỳ hạn 24 tháng, mục đích phát hành nhằm thực hiện dự án đầu tư của doanh nghiệp. Tài sản bảo đảm cho trái phiếu là tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Vinhomes và/hoặc bên thứ ba.

Cảnh quan Vinhomes Ocean Park 2. Ảnh: Vinhomes

Dữ liệu từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, kể từ đầu năm đến nay, VHM đã phát hành 15 lô trái phiếu riêng lẻ. Gần nhất, Vinhomes đã phát hành 20.000 trái phiếu mã VHM12615 vào ngày 6/8/2026. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, qua đó huy động 2.000 tỷ đồng. Với kỳ hạn 3 năm, trái phiếu này sẽ đáo hạn ngày 6/8/2029, lãi suất phát hành lên tới 12,5%/năm.

Trong diễn biến khác, ngày 7/8/2026, Vinhomes đã hoàn tất phát hành hơn 4,1 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức cho 34.021 cổ đông.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu trước 15/9/2026. Nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2025.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Vinhomes đã tăng từ hơn 41.074 tỷ đồng lên mức hơn 82.148 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, Vinhomes ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 52.722 tỷ đồng trong quý II/2026, gấp gần 2,9 lần so với cùng kỳ năm 2025. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản với doanh thu 39.548 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Trong kỳ, chi phí tài chính tăng 53,8% lên 5.293 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí lãi vay và phát hành trái phiếu. Chi phí bán hàng cũng tăng 121% lên 482 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm gần 40% còn 570 tỷ đồng.

Kết quả, Vinhomes báo lãi sau thuế ở mức 26.467 tỷ đồng trong quý II/2026, tăng gấp 3,22 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Vinhomes ghi nhận doanh thu 116.565 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 52.091 tỷ đồng, tăng lần lượt gấp 3,43 lần và 4,79 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, VHM đặt mục tiêu doanh thu 285.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 60.000 tỷ đồng. Với kết quả nửa đầu năm, Vinhomes đã hoàn thành khoảng 40,9% kế hoạch doanh thu và 86,8% kế hoạch lợi nhuận sau thuế của cả năm.