Luật Dầu khí sửa đổi được thông qua, vì sao VinEnergo, Hòa Phát... hưởng lợi?

Quốc hội đã thông qua Luật Dầu khí sửa đổi vào ngày 23/8/2026 với tỷ lệ tán thành cao tuyệt đối, 473/475 đại biểu tham gia biểu quyết đồng ý. Luật sửa đổi sẽ thay thế Luật Dầu khí 2022 và có hiệu lực từ ngày 1/3/2027.

Vietcap cho rằng đây là cơ sở pháp lý vững chắc để cơ chế đặc thù dành cho PVN được thông qua trong nửa cuối năm 2026.

Các thay đổi chính có thể được nhóm thành 5 nội dung: đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp và ủy quyền; hoàn thiện khung pháp lý đối với hợp đồng dầu khí/PSC và các hoạt động dầu khí; tăng cường các chính sách ưu đãi đầu tư; thúc đẩy dịch vụ kỹ thuật công nghệ cao và năng lượng ngoài khơi; và thiết lập khung pháp lý cho giảm phát thải khí nhà kính và thu hồi, lưu trữ carbon (CCS).

Bốn mục tiêu cốt lõi của Luật Dầu khí 2026 gồm: Tinh gọn khung pháp lý và giảm chi phí tuân thủ để khơi thông đầu tư; Tăng cường an ninh năng lượng: gia tăng trữ lượng và sản lượng khai thác nhằm hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng GDP 10% của Việt Nam; Thu hút đầu tư: thu hút thêm vốn nước ngoài và tư nhân vào chuỗi giá trị ngoài khơi và các dự án nước sâu; và Nâng cao năng lực trong nước: tăng cường năng lực của các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực EPC và dịch vụ kỹ thuật giá trị cao.

Theo Vietcap, Luật sửa đổi hỗ trợ dự báo của công ty chứng khoán về chi đầu tư cho hoạt động thăm dò và khai thác (E&P) Việt Nam tăng mạnh mẽ, 40% so với cùng kỳ lên 2,8 tỷ USD vào năm 2027, sau mức tăng mạnh 67% so với cùng kỳ trong năm 2026.

Quan điểm này được củng cố thêm bởi Rystad Energy, công ty tư vấn năng lượng quốc tế, với dự báo chi tiêu đầu tư cho các dự án dầu khí ngoài khơi của Việt Nam đạt 11,5 tỷ USD trong giai đoạn 2026-2030, gần gấp 3 lần mức của 5 năm trước.

Vietcap kỳ vọng Luật sửa đổi sẽ hỗ trợ toàn bộ chuỗi giá trị dầu khí và phát triển năng lượng tái tạo ngoài khơi tại Việt Nam.

Trong số các doanh nghiệp dầu khí niêm yết, theo Vietcap, PVS và PVD sẽ là những doanh nghiệp hưởng lợi trực tiếp nhất từ khối lượng công việc lớn và liên tục hơn từ các hoạt động xây lắp ngoài khơi, khoan và dịch vụ giếng khoan.

GAS sẽ hưởng lợi gián tiếp khi tiến độ phát triển các mỏ khí được đẩy nhanh, qua đó hỗ trợ nhu cầu đầu tư đường ống và nguồn cung khí trong nước.

Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, PVS cũng sẽ hưởng lợi với với vai trò nhà thầu điện gió ngoài khơi, trong khi khung pháp lý hoàn thiện hơn cho năng lượng ngoài khơi có thể hỗ trợ triển khai các dự án điện gió ngoài khơi do các nhà đầu tư như REE, VinEnergo và Hòa Phát đề xuất.