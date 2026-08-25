Hạ Long sắp có màn trình diễn chưa từng có: 3.000 drone, 72 tàu du lịch và pháo hoa trên vịnh, giá vé từ 200.000 đồng

Nhân dịp Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Chương trình trình diễn ánh sáng tàu du lịch trên Di sản vịnh Hạ Long, với sự tham gia của 72 tàu du lịch.

Chương trình diễn ra trong 3 ngày, từ 26 đến 28/8, trong khung giờ 18h30-22h00, kết hợp trình diễn ánh sáng, âm thanh và pháo hoa trên tàu, tạo không gian lễ hội trên vịnh Hạ Long.



Đặc biệt, bầu trời khu vực vịnh Hạ Long dự kiến được thắp sáng bởi 3.000 drone light, kết hợp trình diễn ánh sáng của tàu du lịch và công nghệ 3D Mapping, tái hiện những hình ảnh đặc trưng về văn hóa, con người, cảnh quan và diện mạo phát triển của Quảng Ninh. ﻿

Người dân và du khách có thể trực tiếp tham gia hành trình trình diễn ánh sáng trên vịnh Hạ Long, thay vì chỉ thưởng ngoạn từ khu vực bờ biển.

Giá vé dành cho du khách đi tàu du lịch có sức chứa từ 48 đến 100 khách là 200.000 đồng/người và dịch vụ ăn uống (gồm ăn theo món hoặc buffet) có mức giá từ 500.000-650.000 đồng/người.

Theo kế hoạch, lịch trình của các tàu như sau:



Ngày 26/8 là buổi tổng duyệt. Từ 18h30, các tàu xuất phát từ Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long (Cảng Sun) và Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu, di chuyển theo đội hình đến khu vực trình diễn từ Cầu Bài Thơ đến Bãi tắm Cột 5, sau đó quay trở lại, tạo thành hành trình vòng tròn khép kín.



Ngày 27/8, chương trình khai mạc diễn ra lúc 18h00 tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long (Cảng Sun). Sau lễ khai mạc, các tàu tiếp tục hành trình theo đội hình đến khu vực trình diễn và trở về theo tuyến khép kín. Trong chương trình, các tàu đồng loạt trình diễn ánh sáng, âm thanh và bắn pháo hoa trên tàu.



Ngày 28/8, từ 18h30, 72 tàu tiếp tục xuất phát từ hai cảng, di chuyển theo đội hình trên tuyến từ Cầu Bài Thơ đến Bãi tắm Cột 5 và quay trở lại. Hoạt động trình diễn ánh sáng, âm thanh và pháo hoa trên tàu tiếp tục được tổ chức.