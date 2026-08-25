Đề xuất phát triển trung tâm outlet 15.000-50.000m² gần sân bay Long Thành

Chiều 25-8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết Bộ Công thương đang tiếp tục hoàn thiện Đề án “Phát triển các mô hình outlet tại Việt Nam giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045” theo ý kiến của Văn phòng Chính phủ để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Dự thảo đề án định hướng phát triển 3 mô hình gồm: làng outlet cao cấp theo hướng điểm đến mua sắm - du lịch, trung tâm outlet đô thị ngoại vi và outlet tích hợp.

Theo dự thảo, TPHCM có thể nghiên cứu phát triển trung tâm outlet dọc tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, tại các vị trí chiến lược gần sân bay quốc tế Long Thành và những khu vực phù hợp quy hoạch địa phương.

Các trung tâm outlet được đề xuất có diện tích cho thuê khoảng 15.000-50.000m², kết nối thuận lợi với hạ tầng giao thông. TPHCM được đề xuất chủ động rà soát quy hoạch, xác định và bảo lưu quỹ đất phù hợp, nhất là tại khu vực cửa ngõ phía Đông kết nối sân bay Long Thành.

Theo Bộ Công thương, nhà đầu tư tham gia mô hình này cần đáp ứng các tiêu chí về năng lực phân phối, kinh nghiệm vận hành và tài chính; nắm quyền phân phối chính thức tối thiểu 50 thương hiệu quốc tế tại Việt Nam; có trên 5 năm kinh nghiệm vận hành chuỗi bán lẻ cao cấp hoặc trung cấp, cửa hàng miễn thuế và cam kết tỷ lệ lấp đầy tối thiểu 85% trong năm đầu.

Dự thảo cũng đề xuất tối thiểu 30% diện tích trung tâm outlet dành cho hàng Việt Nam chất lượng cao. Hàng hóa phải có nguồn gốc hợp pháp từ chủ sở hữu thương hiệu hoặc nhà phân phối được ủy quyền, đồng thời niêm yết rõ giá gốc, giá bán outlet và áp dụng truy xuất nguồn gốc điện tử để hạn chế hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc.

Bộ Công thương cho rằng TPHCM có lợi thế về quy mô thị trường, lượng khách du lịch và kết nối giao thông. Năm 2025, TPHCM đón khoảng 8,5 triệu lượt khách quốc tế và 45 triệu lượt khách nội địa. Việc phát triển outlet được kỳ vọng mở thêm kênh phân phối cho hàng Việt và góp phần tăng chi tiêu của du khách.



