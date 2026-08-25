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Ông Tô Hải đã mua xong hơn 31 triệu cổ phiếu Vietcap, nâng sở hữu lên gần 18%

| | Doanh nghiệp

Ông Tô Hải đã mua xong hơn 31 triệu cổ phiếu Vietcap, nâng sở hữu lên gần 18%

Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận trong khoảng thời gian từ ngày 4/8 đến ngày 24/8/2026.

Ông Tô Hải, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (HoSE: VCI), đã hoàn tất mua vào 31,05 triệu cổ phiếu VCI theo phương thức thỏa thuận, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu cá nhân từ 15,13% lên 17,83% vốn công ty.

Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận trong khoảng thời gian từ ngày 4/8 đến ngày 24/8/2026.

Nếu tính cả cổ phiếu của người có liên quan, tổng lượng cổ phiếu VCI do ông Hải và các bên liên quan nắm giữ sau giao dịch đạt hơn 205,51 triệu đơn vị, tương đương 17,84% vốn điều lệ công ty.

Động thái của ông Tô Hải diễn ra sau khi vợ ông, bà Trương Nguyễn Thiên Kim, đã thoái toàn bộ gần 16,9 triệu cổ phiếu VCI trong tháng 4-5/2026 và không còn nắm giữ cổ phần tại Vietcap.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu hoạt động quý 2 của Vietcap đạt 1.176 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế quý 2 tăng 36% lên mức 251 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng, lợi nhuận sau thuế đạt 591 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Tô Hải đã mua xong hơn 31 triệu cổ phiếu Vietcap, nâng sở hữu lên gần 18%- Ảnh 1.

Kết phiên giao dịch ngày 25/8, cổ phiếu VCI có giá 22.400 đồng/cp. Vốn hoá thị trường đạt 25.800 tỷ đồng.

Yên Chi

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