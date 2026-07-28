Sau khi vợ thoái sạch vốn khỏi Vietcap, ông Tô Hải muốn mua hơn 31 triệu cổ phiếu

Ông Tô Hải, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (HoSE: VCI), vừa đăng ký mua 31,05 triệu cổ phiếu VCI theo phương thức khớp lệnh.

Theo thông báo giao dịch, trước khi thực hiện giao dịch, ông Tô Hải đang sở hữu 174.338.194 cổ phiếu VCI, tương đương 15,13% vốn điều lệ.

Nếu hoàn tất giao dịch, lượng cổ phiếu nắm giữ của ông Tô Hải sẽ giảm tăng lên 205 triệu cổ phiếu.

Giao dịch dự kiến được thực hiện trong thời gian từ ngày 4/8/2026 theo phương thức khớp lệnh. Theo giá trị tính theo mệnh giá, lượng cổ phiếu đăng ký bán có tổng giá trị 310,5 tỷ đồng.

Thông báo cũng cho biết việc đăng ký giao dịch được thực hiện với mục đích đáp ứng nhu cầu cá nhân.

Động thái của ông Tô Hải diễn ra sau khi vợ ông, bà Trương Nguyễn Thiên Kim, đã thoái toàn bộ gần 16,9 triệu cổ phiếu VCI trong tháng 4-5/2026 và không còn nắm giữ cổ phần tại Vietcap.﻿

﻿Sau chuỗi phiên điều chỉnh mạnh, cổ phiếu VCI ghi nhận sự hồi phục tích cực trong phiên sáng 28/7 khi tăng hết biên độ lên 19.700 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản duy trì ở mức cao với hơn 10 triệu cổ phiếu được sang tay chỉ trong buổi sáng.