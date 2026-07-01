Cập nhật BCTC quý 2/2026 sáng ngày 28/7: Một doanh nghiệp có mức tăng trưởng LNTT hơn 9.500%

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 2/2026:

Masan High-Tech Materials (MSR) báo lãi trước thuế quý 2/2026 đạt 1.748 tỷ đồng, bứt phá tới 9.574% so với con số 18 tỷ đồng của cùng kỳ. Nhờ cú hích này, lợi nhuận trước thuế lũy kế 6 tháng đầu năm của MSR đạt 2.329 tỷ đồng, lội ngược dòng ấn tượng so với khoản lỗ 198 tỷ đồng của nửa đầu năm 2025.

Ngân hàng VIB ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 2.383 tỷ đồng, giảm nhẹ 8% so với quý 2/2025. Tuy nhiên, nhờ quý 1 tăng trưởng tốt, lũy kế 6 tháng đầu năm VIB vẫn giữ được sắc xanh với 5.186 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 3%.

FPT Telecom (FOX) báo lãi quý 2 đạt 1.267 tỷ đồng, tăng 12%. Lũy kế bán niên 2026, FOX mang về 2.392 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 14% so với cùng kỳ.

Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (DNH) lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 458 tỷ đồng, tăng 47%. Tính chung 6 tháng đầu năm, DNH đạt 816 tỷ đồng lợi nhuận, tăng trưởng 52%.

Masan MeatLife (MML) lợi nhuận quý 2 đạt 208 tỷ đồng, giảm 16% so với quý 2/2025. Lũy kế 6 tháng đầu năm, MML đạt 364 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, đi ngang so với cùng kỳ.

Quảng Ninh Port (CQN) lãi quý 2 đạt 78 tỷ đồng, tăng 21%. Lũy kế bán niên, CQN ghi nhận 132 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 20%.

DSN báo lãi quý 2 đạt 41 tỷ đồng (tăng 19%), lũy kế 6 tháng đạt 52 tỷ đồng (tăng 13%).

TTT đạt lãi quý 2 16 tỷ đồng (tăng 47%), lũy kế bán niên đạt 39 tỷ đồng (đi ngang).

Ladophar (LDP) ghi nhận mức tăng trưởng bằng lần dù quy mô còn khiêm tốn. LDP báo lãi quý 2 đạt 3 tỷ đồng (tăng 164%), nâng lợi nhuận bán niên lên 5 tỷ đồng (tăng 110%).

Than Hà Tu (THT) lợi nhuận quý 2 sụt giảm 71%, chỉ đạt 9 tỷ đồng. Dù vậy, nhờ quý 1 khởi sắc, lũy kế 6 tháng THT vẫn báo lãi 20 tỷ đồng, cải thiện so với khoản lỗ 21 tỷ đồng của nửa đầu năm ngoái.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 2/2026 sắp xếp theo ngành: