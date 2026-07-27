Phó Thủ tướng chốt hạn hoàn thành điều chỉnh quy hoạch khoáng sản cho sân bay Gia Bình 196.000 tỷ đồng

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 399/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại cuộc họp về việc điều chỉnh quy hoạch khoáng sản đá vôi, đá sét tại thành phố Hải Phòng.

Việc này nhằm bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng cho Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, đồng thời không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch.



Theo Thông báo, Bộ Xây dựng, UBND TP Hải Phòng, UBND tỉnh Bắc Ninh, Tổng công ty Xi măng Việt Nam và Công ty CP Hạ tầng hàng không Masterise phải gửi ý kiến chính thức bằng văn bản đến Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 26/7/2026.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến cùng kết quả điều tra, đánh giá chất lượng và trữ lượng khoáng sản đã được xác nhận, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ chủ trì xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch.



Phương án phải được các bên thống nhất ngay trong tháng 7 để vừa đáp ứng nhu cầu vật liệu cho dự án sân bay Gia Bình, vừa bảo đảm duy trì hoạt động của Vicem Hoàng Thạch.

Sau đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Đảng ủy Chính phủ xem xét chủ trương điều chỉnh theo trình tự, thủ tục rút gọn quy định tại Điều 54 Luật Quy hoạch. Toàn bộ hồ sơ phải hoàn tất trước ngày 3/8/2026 nhằm đáp ứng tiến độ cung ứng vật liệu cho dự án.



Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng giao UBND TP Hải Phòng thực hiện cấp phép khai thác mỏ trong thời hạn tối đa 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trên cơ sở quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được điều chỉnh.

Tháp không lưu Cảng HKQT Gia Bình.

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình là dự án quan trọng quốc gia đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư. Dự án cũng được áp dụng cơ chế đặc thù của Chính phủ và nằm trong nhóm công trình trọng điểm dự kiến đưa vào khai thác phục vụ Hội nghị APEC 2027.



Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 196.378 tỷ đồng, quy mô hơn 1.900 ha, được quy hoạch theo tiêu chuẩn sân bay cấp 4F của ICAO. Giai đoạn 1 đến năm 2030 dự kiến đạt công suất 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm; đến năm 2050 nâng lên 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Theo định hướng, sân bay Gia Bình sẽ được phát triển thành cảng hàng không thông minh, xanh, đạt tiêu chuẩn dịch vụ 5 sao và trở thành trung tâm trung chuyển hành khách, hàng hóa cũng như bảo dưỡng tàu bay của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.﻿