"Quả đấm thép" một thời ngành phân bón báo lãi gấp 15 lần cùng kỳ, vẫn lỗ lũy kế 1.240 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2026/.

Cụ thể, trong quý 2/2026, Đạm Hà Bắc đạt doanh thu thuần 2.213 tỷ đồng, tăng 86% so với con số 1.187 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Tốc độ tăng của giá vốn hàng bán chậm hơn mức tăng doanh thu, dẫn đến lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng tới 495%, đạt 916 tỷ đồng (quý 2/2025 đạt 154 tỷ đồng).

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt 13 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm hơn một nửa xuống còn 31 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay chiếm 30 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt ghi nhận ở mức 60 tỷ đồng và 65 tỷ đồng.

Sau khi trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 156 tỷ đồng, Đạm Hà Bắc thu về 623 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 2/2026, gấp gần 15 lần khoản lãi 42 tỷ đồng đạt được trong quý 2/2025.

Giải thích nguyên nhân lợi nhuận tăng cao, công ty cho biết, diễn biến thị trường phân bón thuận lợi, giá Urê thế giới và trong nước liên tục tăng và duy trì ở mức cao so với cùng kỳ năm 2025. Chi phí tài chính quý 2/2026 giảm do chi phí lãi vay giảm và tỷ giá đồng USD ổn định so với quý 2/2025.

Chi phí thuế GTGT không được khấu trừ giảm 46,1 tỷ đồng so với quý 2/2025 do mặt hàng phân bón được đưa vào diện chịu thuế VAT 5% từ ngày 01/7/2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của công ty đạt 3.617 tỷ đồng, tăng 54% so với mức 2.345 tỷ đồng của 6 tháng đầu năm 2025. Lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng ghi nhận 850 tỷ đồng, vượt xa con số 58 tỷ đồng cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh khả quan giúp lỗ lũy kế trên bảng cân đối kế toán tính đến ngày 30/6/2026 giảm xuống còn 1.240 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Đạm Hà Bắc đạt 5.700 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 5.786 tỷ đồng hồi đầu năm.

Nợ phải trả của doanh nghiệp thu hẹp đáng kể từ 5.155 tỷ đồng đầu năm xuống còn 4.218 tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 6/2026. Trong đó, tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm tới 48%, từ 2.279 tỷ đồng xuống còn 1.175 tỷ đồng.

Nhờ lợi nhuận tích cực trong 6 tháng, vốn chủ sở hữu của Đạm Hà Bắc tăng mạnh từ 632 tỷ đồng lên 1.482 tỷ đồng tại ngày 30/6/2026.