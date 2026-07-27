Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An được vinh danh tại Giải thưởng Chất lượng Châu Á 2026

Việc Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An được vinh danh tại Giải thưởng "Sản phẩm & Dịch vụ Chất lượng Châu Á 2026" cho thấy chiến lược đầu tư theo chiều sâu đang dần trở thành lựa chọn của nhiều đơn vị trong ngành.

Tăng trưởng bền vững trở thành bài toán mới

Thị trường thẩm mỹ Việt Nam tiếp tục phát triển với nhiều mô hình dịch vụ và sự tham gia của các thương hiệu mới. Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi đó, yêu cầu từ khách hàng cũng ngày càng cao khi các yếu tố về an toàn, chuyên môn và trải nghiệm được đặt lên hàng đầu.

Trong bối cảnh này, nhiều doanh nghiệp không còn xem mở rộng quy mô là mục tiêu duy nhất mà chuyển sang xây dựng năng lực vận hành và phát triển theo chiều sâu để tạo nền tảng tăng trưởng dài hạn.

Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An là một trong những đơn vị vừa được vinh danh tại Giải thưởng "Sản phẩm & Dịch vụ Chất lượng Châu Á 2026". Với doanh nghiệp, đây là dấu mốc ghi nhận cho định hướng phát triển đã được kiên trì theo đuổi trong nhiều năm.

Đầu tư theo chiều sâu để tạo lợi thế dài hạn

Thay vì mở rộng nhanh, Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An lựa chọn tập trung nâng cao nội lực thông qua phát triển đội ngũ, chuẩn hóa hệ thống vận hành và duy trì hoạt động đào tạo chuyên môn liên tục.

Hiện bệnh viện có gần 300 nhân sự, đã phục vụ hơn 20.000 lượt khách hàng đến thăm khám và sử dụng dịch vụ, đồng thời duy trì hơn 50 buổi báo cáo khoa học nội bộ mỗi năm và thường xuyên cử đội ngũ tham gia các hội nghị quốc tế nhằm cập nhật kiến thức và xu hướng mới

Theo BS.CKI Đỗ Quang Khải, Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An: "Trong những năm tới, khách hàng sẽ ngày càng đặt ra yêu cầu cao hơn về an toàn, chuyên môn và trải nghiệm điều trị. Điều đó đòi hỏi doanh nghiệp không chỉ cập nhật kỹ thuật mới mà còn phải đầu tư liên tục cho đội ngũ, hệ thống vận hành và quy trình để có thể duy trì chất lượng một cách ổn định khi quy mô phát triển."

Theo Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An, việc cải tiến hệ thống được duy trì liên tục nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và khả năng thích ứng trước những thay đổi của thị trường.

BS.CKI Đỗ Quang Khải trong buổi đào tạo về quy trình tư vấn và thăm khám khách hàng cho đội ngũ bác sĩ bệnh viện Thẩm mỹ Nam An

Giải thưởng củng cố niềm tin vào chiến lược đã lựa chọn

Giải thưởng "Sản phẩm & Dịch vụ Chất lượng Châu Á 2026" được trao trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á 2026 nhằm tôn vinh các doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí về sản phẩm - dịch vụ, uy tín thương hiệu, năng lực quản trị và định hướng phát triển bền vững.

Theo bà Nguyễn Thị Như Lan, CEO Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An, giải thưởng không chỉ ghi nhận những nỗ lực của tập thể mà còn củng cố niềm tin vào định hướng đầu tư đã được doanh nghiệp kiên trì theo đuổi.

"Giải thưởng giúp chúng tôi thêm niềm tin vào con đường đã lựa chọn. Có thể tốc độ không phải là nhanh nhất, nhưng Nam An luôn kiên định với việc đầu tư cho con người, năng lực vận hành và hệ thống để xây dựng nền tảng phát triển bền vững."

Hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo

Bên cạnh chuyên môn và vận hành, Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An tiếp tục phát triển theo chiều sâu với trọng tâm là nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua việc hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ.

Một trong những dự án đang được triển khai là Nam An Lounge - không gian dành cho người thân khách hàng trong thời gian chờ điều trị, đồng thời cung cấp thêm các dịch vụ chăm sóc như gội đầu, massage thư giãn và chăm sóc móng, giúp khách hàng thư giãn và thuận tiện hơn trong giai đoạn hồi phục.

Theo doanh nghiệp, đây là khoản đầu tư xuất phát từ nhu cầu thực tế của khách hàng và là một phần trong định hướng nâng cao trải nghiệm một cách đồng bộ.

Khép lại, bà Nguyễn Thị Như Lan cho biết: "Giải thưởng là cột mốc để nhìn lại chặng đường đã qua, nhưng điều quan trọng hơn là tiếp tục hoàn thiện mỗi ngày. Trong thời gian tới, Nam An sẽ tiếp tục đầu tư cho đội ngũ, hệ thống vận hành và trải nghiệm khách hàng nhằm xây dựng nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo."

BS.CKI Đỗ Quang Khải thăm khám và dặn dò khách hàng sau phẫu thuật nâng ngực, một phần trong quy trình theo dõi và chăm sóc hậu phẫu tại Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An

Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An

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