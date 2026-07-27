'Đại gia' dầu khí lớn nhất sàn chứng khoán lãi hơn 8.000 tỷ đồng sau 6 tháng, hoàn thành trên 70% kế hoạch năm

Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS, mã chứng khoán: GAS) ước đạt khoảng 75.000 tỷ đồng doanh thu và hơn 8.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong nửa đầu năm 2026.

Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 53% kế hoạch doanh thu và hơn 71% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm. Trước đó, trong quý I/2026, PV GAS ghi nhận doanh thu khoảng 38.400 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.750 tỷ đồng.

Như vậy, tính riêng quý II, doanh nghiệp có thể đạt khoảng 36.600 tỷ đồng doanh thu và hơn 4.250 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Năm 2026, PV GAS đặt kế hoạch tổng doanh thu 142.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 11.285 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 9.019 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, PV GAS đã thu xếp khoảng 545 triệu Sm³ LNG để bổ sung nguồn khí cho các nhà máy điện trong cao điểm mùa khô. Doanh nghiệp đồng thời cung ứng khoảng 420.000 tấn LPG cho thị trường trong nước, với nguồn hàng được mở rộng sang Australia, Mỹ và Đông Nam Á.

Giá trị giải ngân đầu tư của công ty mẹ đạt gần 1.900 tỷ đồng. Nguồn vốn tập trung vào các dự án kho LNG Vũng Áng, đường ống thu gom và vận chuyển khí mỏ Sư Tử Trắng cùng kho cảng PV GAS – Hải Phòng.

PV GAS đang nâng công suất kho chứa LNG Thị Vải lên 3 triệu tấn/năm.

Trong nửa cuối năm, PV GAS dự kiến tiếp tục triển khai các dự án hạ tầng LNG, trong đó có kế hoạch nâng công suất kho LNG Thị Vải lên 3 triệu tấn mỗi năm.

Doanh nghiệp cho biết hoạt động kinh doanh nửa cuối năm có thể chịu ảnh hưởng từ xu hướng giảm của giá dầu, nhu cầu tiêu thụ khí thấp hơn trong mùa mưa và sự phục hồi chậm của mảng kinh doanh quốc tế.

Ở một diễn biến khác, ngày 25/7, Hội đồng quản trị PV GAS đã thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông dự kiến là 14/8. Đại hội dự kiến diễn ra ngày 14/9 theo hình thức trực tuyến, kết hợp bỏ phiếu điện tử.

PV GAS hiện là doanh nghiệp dầu khí có vốn hóa lớn nhất trong nhóm công ty niêm yết thuộc Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam.