6 tháng đầu 2026, doanh thu Masan Consumer đạt 15.637 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ

Masan Consumer (MCH) công bố doanh thu quý 2/2026 đạt 7.165 tỷ đồng, tăng 14,2% so với cùng kỳ, dẫn dắt bởi mức tăng trưởng sản lượng gần 10%. Doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 15.637 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ.

Biên lợi nhuận gộp đạt 44,6% trong quý 2/2026 và đạt 45,7% trong nửa đầu năm 2026.

Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số của quý 2/2026 và nửa đầu năm 2026 tăng lần lượt 10,2% và 10,9% so với cùng kỳ.

Kênh bán lẻ truyền thống (GT) tăng trưởng 10,6% so với cùng kỳ trong quý 2/2026, nối tiếp đà phục hồi được thiết lập trong quý 1/2026 khi các chỉ số vận hành của Retail Supreme tiếp tục cải thiện.

Kênh Hiện đại (MT) và HORECA (nhà hàng, khách sạn và dịch vụ ăn uống) tăng trưởng lần lượt 28,9% và 29,7%, trong khi Thương mại điện tử tăng 202,3% trên nền thấp khi kênh này mở rộng quy mô nhanh chóng.

CHIN-SU doanh thu tăng 27% so với cùng kỳ nhờ tăng trưởng sản lượng hai chữ số.

Omachi tăng trưởng 17,8% so với cùng kỳ nhờ sản lượng tăng trưởng ở mức trung bình một chữ số và đóng góp phần lớn doanh thu tăng thêm của ngành hàng. Thị phần giá trị của Omachi tăng 1,3% trong nửa đầu năm 2026.

Đồ uống đóng chai tăng trưởng trở lại 17,8% so với cùng kỳ nhờ sản lượng tăng cao một chữ số,một phần nhờ nền thấp của năm 2025 và nhu cầu tiếp tục cải thiện.

Ngành hàng hóa mỹ phẩm (HPC) tiếp tục dẫn đầu tất cả các ngành hàng với mức tăng trưởng 32,5% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ tăng trưởng sản lượng.

Kinh doanh quốc tế duy trì mức tăng trưởng 24% so với cùng kỳ tại các thị trường trọng điểm gồm Đông Nam Á, Liên minh châu Âu, Mỹ và Nhật Bản.