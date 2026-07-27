Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
KẾT QUẢ KINH DOANH
KẾT QUẢ KINH DOANH
xem chi tiết

6 tháng đầu 2026, doanh thu Masan Consumer đạt 15.637 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ

| | Doanh nghiệp

Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số của quý 2/2026 và nửa đầu năm 2026 tăng lần lượt 10,2% và 10,9% so với cùng kỳ.

Masan Consumer (MCH) công bố doanh thu quý 2/2026 đạt 7.165 tỷ đồng, tăng 14,2% so với cùng kỳ, dẫn dắt bởi mức tăng trưởng sản lượng gần 10%. Doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 15.637 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ.

Biên lợi nhuận gộp đạt 44,6% trong quý 2/2026 và đạt 45,7% trong nửa đầu năm 2026.

Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số của quý 2/2026 và nửa đầu năm 2026 tăng lần lượt 10,2% và 10,9% so với cùng kỳ.

Kênh bán lẻ truyền thống (GT) tăng trưởng 10,6% so với cùng kỳ trong quý 2/2026, nối tiếp đà phục hồi được thiết lập trong quý 1/2026 khi các chỉ số vận hành của Retail Supreme tiếp tục cải thiện.

Kênh Hiện đại (MT) và HORECA (nhà hàng, khách sạn và dịch vụ ăn uống) tăng trưởng lần lượt 28,9% và 29,7%, trong khi Thương mại điện tử tăng 202,3% trên nền thấp khi kênh này mở rộng quy mô nhanh chóng.

CHIN-SU doanh thu tăng 27% so với cùng kỳ nhờ tăng trưởng sản lượng hai chữ số.

Omachi tăng trưởng 17,8% so với cùng kỳ nhờ sản lượng tăng trưởng ở mức trung bình một chữ số và đóng góp phần lớn doanh thu tăng thêm của ngành hàng. Thị phần giá trị của Omachi tăng 1,3% trong nửa đầu năm 2026.

Đồ uống đóng chai tăng trưởng trở lại 17,8% so với cùng kỳ nhờ sản lượng tăng cao một chữ số,một phần nhờ nền thấp của năm 2025 và nhu cầu tiếp tục cải thiện.

Ngành hàng hóa mỹ phẩm (HPC) tiếp tục dẫn đầu tất cả các ngành hàng với mức tăng trưởng 32,5% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ tăng trưởng sản lượng.

Kinh doanh quốc tế duy trì mức tăng trưởng 24% so với cùng kỳ tại các thị trường trọng điểm gồm Đông Nam Á, Liên minh châu Âu, Mỹ và Nhật Bản.

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Coteccons sắp đòi được 526 tỷ đồng tiền nợ của Tân Hoàng Minh

Coteccons sắp đòi được 526 tỷ đồng tiền nợ của Tân Hoàng Minh Nổi bật

Khám phá nhà máy bí ẩn bậc nhất Việt Nam: Nơi tạo ra những tờ tiền lưu thông khắp cả nước

Khám phá nhà máy bí ẩn bậc nhất Việt Nam: Nơi tạo ra những tờ tiền lưu thông khắp cả nước Nổi bật

Masan lãi 3.800 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, gấp hơn 2,3 lần cùng kỳ

Masan lãi 3.800 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, gấp hơn 2,3 lần cùng kỳ

09:31 , 27/07/2026
Tất cả người dân chú ý đề xuất mới nhất về giá bán lẻ xăng dầu

Tất cả người dân chú ý đề xuất mới nhất về giá bán lẻ xăng dầu

08:38 , 27/07/2026
Công bố 15 công ty chứng khoán nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam 2026: Số thuế đóng góp lập kỷ lục 14.300 tỷ

Công bố 15 công ty chứng khoán nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam 2026: Số thuế đóng góp lập kỷ lục 14.300 tỷ

07:00 , 27/07/2026
Rớt hạng V-League, PVF-CAND thần tốc "phân thân" trong 24 giờ

Rớt hạng V-League, PVF-CAND thần tốc "phân thân" trong 24 giờ

00:07 , 27/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên