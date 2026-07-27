Masan lãi 3.800 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, gấp hơn 2,3 lần cùng kỳ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (MSN) ghi nhận lợi nhuận cao kỷ lục, với lợi nhuận sau thuế trong quý 2 và 6 tháng đầu năm lần lượt đạt 3.800 tỷ đồng và 5.773 tỷ đồng, tương ứng gấp 2,3 lần và 2,2 lần so với cùng kỳ.

Trong 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 4.371 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ. Doanh thu thuần quý 3/2026 đạt 28.118 tỷ đồng, tăng 53,5%.

Dựa trên kết quả đã đạt được và đà tăng trưởng dự kiến tiếp tục trong nửa cuối năm, Masan đề xuất nâng kế hoạch năm 2026 lên 98.000–105.000 tỷ đồng doanh thu và 10.000–11.500 tỷ đồng LNST. Theo đó, lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số dự kiến đạt khoảng 8.000 tỷ đồng, gấp khoảng 2 lần so với năm trước.

Trong quý 2, hệ điều hành Tiêu dùng (Consumer Operating System – cOS) ghi nhận doanh thu 20.059 tỷ đồng, tăng khoảng 21% so với cùng kỳ; LNST đạt 3.356 tỷ đồng, tăng 26,2%.

Tại kênh bán lẻ hiện đại, WinCommerce, công ty vận hành chuỗi bán lẻ WinMart/WinMart+/WiN, nền tảng bán lẻ của Masan, ghi nhận doanh thu quý II/2026 đạt 11.629 tỷ đồng, tăng 27,4% so với cùng kỳ; LNST đạt 142 tỷ đồng, tăng gấp 14 lần.

Tăng trưởng doanh thu 6 tháng đầu năm vượt ngưỡng cao trong kế hoạch cả năm, với đà tăng trưởng được kỳ vọng tiếp tục trong nửa cuối năm, giai đoạn có yếu tố mùa vụ thuận lợi hơn.

WCM mở mới thuần 324 cửa hàng trong quý 2/2026, nâng tổng số cửa hàng trên toàn quốc lên 5.141, bám sát mục tiêu mở mới từ 1.000–1.500 cửa hàng trong cả năm. Hơn 90% số cửa hàng mở mới trong quý đã đạt điểm hòa vốn EBITDA ở cấp độ cửa hàng ngay trong quý.

Tại kênh bán lẻ truyền thống (GT), Retail Supreme tiếp tục mở rộng và củng cố độ phủ trực tiếp của Masan. Doanh thu kênh GT của MCH tăng 10,6% so với cùng kỳ, với khoảng 550.000 điểm bán hoạt động; số SKU trên mỗi điểm bán đạt khoảng 5,8; và khoảng 43.000 điểm bán hiện phân phối từ sáu ngành hàng trở lên.

Trong lĩnh vực bán lẻ F&B, Phúc Long Heritage tiếp tục nhân rộng công thức tăng trưởng của Nền tảng Bán lẻ, ghi nhận doanh thu quý 2/2026 đạt 550 tỷ đồng, tăng 26,9% so với cùng kỳ. PLH mở mới 15 cửa hàng tiêu chuẩn trong quý, nâng tổng số cửa hàng độc lập trên toàn quốc lên 220, không bao gồm các kiosk trong hệ thống WCM.

Masan Consumer (HOSE: MCH) ghi nhận doanh thu quý 2/2026 đạt 7.165 tỷ đồng, tăng 14,2% so với cùng kỳ và bám sát kế hoạch cả năm 2026. Tăng trưởng chủ yếu được dẫn dắt bởi sản lượng, tăng 12,5%.

Masan MEATLife (UPCOM: MML) ghi nhận doanh thu quý 2 đạt 2.683 tỷ đồng và LNST đạt 191 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận sau thuế (LNST) 7,1%.

Tổng doanh thu của MML qua hệ thống WCM tăng 30,5% so với cùng kỳ. Doanh thu trung bình ngày trên mỗi cửa hàng WCM hiện hữu đạt 2,6 triệu đồng.

MSR ghi nhận bước tiến mạnh mẽ về lợi nhuận trong quý 2/2026, với doanh thu đạt 8.138 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ; LNST đạt 1.666 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 6 tỷ đồng trong quý 2/2025. Kết quả được thúc đẩy bởi giá APT bình quân trong quý 2 đạt 3.245 USD/mtu , cao hơn gấp đôi so với kịch bản kế hoạch ban đầu được trình tại Đại hội đồng Cổ đông, cùng hiệu quả vận hành được cải thiện.

Trong quý 2/2026, MSR đã công bố những bước tiến trong kế hoạch bổ sung tiềm năng khoảng 115 triệu tấn tài nguyên tại khu vực Núi Pháo mở rộng và Núi Chiếm. Nếu được các cơ quan quản lý phê duyệt, nguồn tài nguyên này có thể kéo dài thêm khoảng 20–30 năm hoạt động khai thác và chế biến.

Techcombank (HOSE: TCB) đóng góp 1.450 tỷ đồng vào lợi nhuận của Masan trong quý 2, tăng 19,2% so với cùng kỳ, tiếp tục là nguồn đóng góp ổn định vào chất lượng lợi nhuận của Tập đoàn.