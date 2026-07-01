Rớt hạng V-League, PVF-CAND thần tốc "phân thân" trong 24 giờ

CLB PVF-CAND chính thức nói lời chia tay V-League sau thất bại trên chấm luân lưu trước Bắc Ninh (hòa 1-1, thua 4-5 penalty) ở trận play-off trên sân Hà Tĩnh tối 12/6. Đội bóng của HLV Trần Tiến Đại khép lại mùa giải đầu tiên ở hạng đấu cao nhất Việt Nam với vị trí áp chót, và trở lại hạng nhất chỉ sau đúng một mùa phiêu lưu.

Nhưng việc xuống hạng của PVF-CAND lại kéo theo một vấn đề hóc búa về số phận của đội Trẻ PVF-CAND đang thi đấu ở chính giải hạng nhất.

Theo quy định của FIFA, AFC và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), hai đội bóng thuộc cùng một chủ sở hữu (hoặc chịu sự điều hành của cùng một tổ chức/cá nhân) không được phép thi đấu trong cùng một giải đấu.﻿ Quy định này nhằm triệt tiêu nguy cơ xung đột lợi ích, dàn xếp tỷ số hoặc tình trạng "cho - xin" điểm giữa đội chính và đội trẻ.

Như vậy, khi CLB PVF-CAND rớt hạng V-League xuống chơi ở Hạng Nhất, họ đụng mặt đúng đội vệ tinh của mình là Trẻ PVF-CAND (vốn đã thi đấu sẵn ở Hạng Nhất). Nếu giữ nguyên trạng, giải Hạng Nhất sẽ có 2 đội bóng "anh em một nhà", vi phạm quy chế bóng đá chuyên nghiệp.﻿

Để giải bài toán này, thượng tầng PVF-CAND đã thực hiện chuỗi thao tác tái cấu trúc doanh nghiệp trong 24 giờ.﻿

Động thái của PVF-CAND: Rút vốn, thành lập công ty mới

Theo các công bố thay đổi đăng ký doanh nghiệp mới nhất, Công ty Cổ phần Thể thao PVF-CAND (PVF-CAND SPORT., JSC) đã tiến hành giảm vốn điều lệ, đưa vốn xuống từ 8 tỷ đồng còn 7 tỷ đồng vào ngày 24/7 .

Người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc là ông Phạm Ngọc Thắng.

Ngày 25/7, tức là 1 ngày sau, một pháp nhân mới ra đời: Công ty Cổ phần Bóng đá CAND.

Công ty mới có vốn điều lệ 1 tỷ đồng, chia cho ba cổ đông sáng lập: ông Phạm Ngọc Thắng (56%), ông Mai Hoàng Giang (24%) và bà Lê Vân (20%). Người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc là ông Trịnh Tùng Lâm.

Điểm đáng chú ý là các con số giống nhau: công ty cũ (PVF-CAND) giảm vốn điều lệ 1 tỷ đồng, bằng vốn điều lệ 1 tỷ đồng của công ty mới (Bóng đá CAND).

﻿Ngoài ra, 2 công ty đều chung địa điểm là 82 Trưng Trắc, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên.

﻿Nhân vật Phạm Ngọc Thắng xuất hiện ở cả 2 doanh nghiệp là Người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc tại PVF-CAND và là cổ đông lớn nhất (56%) tại Bóng đá CAND.

Bóng đá quốc tế xử lý như nào?

Manchester United và Nice (2024): Tập đoàn INEOS của ty phú Jim Ratcliffe sở hữu Nice và nắm cổ phần ở Manchester United. Cả hai cùng dự Europa League. Để được chấp thuận, cổ phần ở Nice phải chuyển vào một quỹ tín thác (blind trust) do UEFA giám sát.

Hai đội được thi đấu nhưng bị cấm mua bán cầu thủ với nhau, chính điều này khiến thương vụ M.U chiêu mộ Jean-Clair Todibo đổ bể.

RB Leipzig và Red Bull Salzburg (2017): Cả hai đội bóng RB cùng giành vé dự Champions League. Ban đầu, UEFA xác định tập đoàn Red Bull có "ảnh hưởng quyết định" lên cả hai nên không thể cùng dự giải.

Salzburg buộc phải thay đổi hàng loạt: bỏ logo Red Bull khỏi áo đấu, đổi tên sân, điều chỉnh cơ cấu quản trị, tài chính và nhân sự. Sau đó UEFA mới kết luận đây chỉ còn là quan hệ tài trợ và cho cả hai dự giải.

Manchester City và Girona (2024): Cả hai cùng lên Champions League. City Football Group sở hữu 100% Man City và 47% Girona. UEFA yêu cầu phải giảm cổ phần ở một đội xuống dưới 30%, hoặc chuyển cổ phần vào quỹ tín thác độc lập.

CFG chọn phương án đưa cổ phần Girona vào blind trust cho mùa 2024/25.

AC Milan và Toulouse (2023): Cùng thuộc sở hữu của quỹ đầu tư Mỹ RedBird Capital và cùng dự cúp châu Âu.

UEFA buộc hai bên áp dụng mô hình tín thác được phê duyệt, tái cấu trúc quyền kiểm soát để không một chủ thể nào điều hành cả hai đội trong cùng giải. Đây là mô hình sau này trở thành khuôn mẫu cho trường hợp City và Girona.