Cập nhật BCTC quý 2/2026 sáng ngày 27/7: Một ngân hàng báo lỗ trong quý

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 2/2026:

Saigonbank ghi nhận mức lỗ trước thuế 40 tỷ đồng trong Quý 2/2026, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 76,4 tỷ đồng. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Saigonbank đạt 48 tỷ đồng tổng lợi nhuận trước thuế, giảm 72,41% so với 6 tháng đầu năm 2025.

Tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 24/7, ông Trần Tấn Lộc - Quyền Tổng Giám đốc Eximbank cho biết ước tính lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm đạt 730 tỷ đồng, hoàn thành 48% mục tiêu cả năm. So với cùng kỳ, lợi nhuận ngân hàng giảm 51%. ﻿

Bích Chi (BCF): lợi nhuận trước thuế quý 2 của BCF sụt giảm 48%, chỉ đạt 22 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp báo lãi 50 tỷ đồng, giảm 30% so với nửa đầu năm ngoái.

SII rơi vào cảnh thua lỗ trong quý 2 với khoản lỗ trước thuế 5 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 34 tỷ), khiến lỗ lũy kế 6 tháng là 12 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 2/2026 sắp xếp theo ngành:﻿