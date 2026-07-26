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Lâm Đồng: Công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam

| | Doanh nghiệp

Sáng 26-7, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác Trung ương đến dự lễ công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam.

Sự kiện diễn ra tại Nhà máy Điện phân Nhôm Đắk Nông, Khu công nghiệp Nhân Cơ (xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng), do Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân tổ chức. Dự án Nhà máy Điện phân nhôm Đắk Nông được khởi công xây dựng từ năm 2015. Đây là dự án sản xuất nhôm kim loại đầu tiên của Việt Nam, thực hiện công đoạn cuối trong chuỗi công nghiệp khai thác bô xít, chế biến alumin và sản xuất nhôm kim loại.

Lâm Đồng: Công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam- Ảnh 1.

Phát biểu tại lễ công bố, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá, Việt Nam là một trong những quốc gia có nguồn tài nguyên thiên nhiên lớn, với 5,8 tỷ tấn tài nguyên bô xít, tập trung chủ yếu ở khu vực Tây Nguyên, trong đó có Lâm Đồng. Đây là nguồn lực quan trọng để phát triển ngành công nghiệp alumin, nhôm và các sản phẩm chế biến sâu có giá trị gia tăng cao.

Lâm Đồng: Công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam- Ảnh 2.

Sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam ra đời đánh dấu mốc quan trọng khi nước ta làm chủ công nghệ điện phân để sản xuất nhôm kim loại trong nước. Sự kiện này mở ra động lực mới cho ngành luyện kim, góp phần phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, nâng cao năng lực tự chủ và sức cạnh tranh của Việt Nam.

Lâm Đồng: Công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam- Ảnh 3.

Để dự án vận hành an toàn, phát huy tối đa hiệu quả kinh tế và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách phát triển ngành công nghiệp nhôm theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Các bộ, ngành chủ động hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu khoa học, làm chủ công nghệ luyện kim hiện đại, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh chuyển đổi số và tự động hóa trong sản xuất để nâng cao sức cạnh tranh.

Lâm Đồng: Công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam- Ảnh 4.

Đối với UBND tỉnh Lâm Đồng, cần chủ động hoàn thiện quy hoạch không gian công nghiệp, đô thị, hệ thống năng lượng và hạ tầng logistics đồng bộ. Đối với Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân, tiếp tục tập trung nguồn lực hoàn thành các giai đoạn đầu tư đúng tiến độ, bảo đảm nhà máy vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả.

Theo Mai Cường

Sài Gòn Giải phóng

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