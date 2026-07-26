Indomie phải đăng thông báo khẩn, mong khách hàng đồng loạt hủy đơn

Mì Indomie từ lâu đã trở thành món mì ăn liền "quốc dân" được nhiều người Việt yêu thích, đặc biệt là dòng mì trộn. Với sợi mì dai vừa phải, phần sốt đậm đà đặc trưng, khi ăn cùng rau, trứng, xúc xích hay các loại viên chiên càng thêm hấp dẫn. Mỗi gói mì hiện có giá khoảng 5.000 đồng, trong khi một suất mì chế biến sẵn với đa dạng topping trên thị trường thường dao động từ 35.000 - 55.000 đồng.

Chính vì vậy, mới đây, nhiều người không khỏi bất ngờ khi "săn sale" thành công một thùng Indomie gồm 40 gói với giá chỉ khoảng 31.000 đồng. So với mức giá niêm yết khoảng 250.000 đồng/thùng, sản phẩm được giảm tới hơn 220.000 đồng, khiến hàng loạt người dùng nhanh chóng đặt mua và chia sẻ thành quả trên mạng xã hội.

Dân mạng khoe ảnh "săn sale" thành công một thùng Indomie gồm 40 gói với giá chỉ khoảng 31.000 đồng.

Lượng đơn hàng tăng đột biến sau đó khiến phía đơn vị bán hàng phải lên tiếng giải thích. Trên fanpage chính thức, Indomie Vietnam Official cho biết chương trình giảm giá xuất phát từ lỗi hệ thống trên Shopee.

Cụ thể, thông báo nêu: "Do lỗi hệ thống từ Shopee tự động tham gia chương trình Đấu Giá Rẻ Vô Địch, sản phẩm hiển thị sai giá mà shop không kịp kiểm soát. Hiện số lượng đơn hàng phát sinh rất lớn, shop rất mong quý khách hỗ trợ hủy đơn. Shop sẽ gửi voucher đền bù. Nếu bạn nhận được đơn hàng, shop chỉ gửi 5 gói do cân đối giá. Chúng tôi chân thành xin lỗi vì sự bất tiện này và cảm ơn quý khách đã thông cảm, đồng hành cùng Indomie."

Thông báo từ Indomie Việt Nam

Thông báo nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn. Không ít người cho biết sẵn sàng hủy đơn sau khi hiểu đây là sự cố ngoài ý muốn, đồng thời bày tỏ sự thông cảm với phía thương hiệu để tránh phát sinh thêm thiệt hại.

Ra đời tại Indonesia vào năm 1972, Indomie là thương hiệu thuộc PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, một trong những doanh nghiệp thực phẩm hàng đầu Đông Nam Á. Sau hơn nửa thế kỷ phát triển, thương hiệu đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, trở thành một trong những nhãn hiệu mì ăn liền có độ phủ rộng nhất trên thế giới.

Các sản phẩm của Indomie hiện được phân phối tại nhiều thị trường ở châu Á, châu Âu, Trung Đông, châu Phi và châu Mỹ. Song song với việc mở rộng quy mô, thương hiệu cũng liên tục nghiên cứu, cải tiến công nghệ sản xuất và phát triển thêm nhiều hương vị mới để phù hợp với khẩu vị của người tiêu dùng ở từng quốc gia. Nhờ đó, Indomie được Kantar Brand Footprint Report vinh danh là thương hiệu mì ăn liền được lựa chọn nhiều nhất thế giới trong ba năm liên tiếp 2023, 2024 và 2025.

Dòng mì trộn Indomie Mi Goreng là sản phẩm mang tính biểu tượng của thương hiệu. Ảnh: Indomie

Tại Việt Nam, Indomie cũng từng bước mở rộng hệ thống phân phối, hiện có mặt tại nhiều siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tạp hóa truyền thống cũng như các sàn thương mại điện tử, giúp người tiêu dùng dễ dàng tìm mua.

Mì Indomie trộn là món ăn được nhiều người Việt yêu thích

Danh mục sản phẩm của thương hiệu khá đa dạng, bao gồm cả mì trộn và mì nước với nhiều hương vị như Indomie Vị Đặc Biệt, Vị Sườn, Vị Bò Cay, Vị Cay Nồng, Vị Gà Cay... Bên cạnh các dòng mì gói truyền thống, Indomie còn phát triển sản phẩm mì trộn ly, hướng đến nhu cầu sử dụng nhanh gọn tại văn phòng, trường học hoặc trong các chuyến đi, mang đến thêm lựa chọn tiện lợi cho người tiêu dùng.