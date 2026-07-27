Số phận long đong của nhà máy ethanol 50.000 tấn/năm: Đức Giang chi gần 380 tỷ đồng hồi sinh rồi phải vội tìm chủ mới

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) đã thông qua chủ trương chuyển nhượng Nhà máy Cồn Đức Giang, tài sản thuộc Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang – Đắk Nông.

Ban lãnh đạo được giao tìm kiếm đối tác, đàm phán giá và các điều kiện giao dịch. Thương vụ dự kiến thực hiện trong năm 2026, song giá bán, danh tính bên mua và thời điểm hoàn tất chưa được công bố.

Quyết định này xuất hiện chỉ hơn hai năm sau khi DGC mua lại nhà máy từng ngừng hoạt động trong thời gian dài, đầu tư cải tạo rồi đưa trở lại sản xuất.

Mua lại nhà máy từng hoạt động cầm chừng

Nhà máy nằm tại Khu công nghiệp Tâm Thắng, khu vực Cư Jút, Đắk Nông trước đây, có công suất thiết kế khoảng 50.000 tấn ethanol mỗi năm.

Tài sản ban đầu thuộc Công ty TNHH Đại Việt. Theo Báo Lao Động, nhà máy từng bị đình chỉ do sự cố môi trường, sau đó tiếp tục gặp khó vì sự cố lò hơi, giá cồn giảm và đầu ra thu hẹp.

Đến năm 2015, nhà máy hoạt động trở lại nhưng chỉ đạt khoảng 10-15% công suất thiết kế. Chủ đầu tư khi đó cũng vướng nợ tiền thuê đất và tài sản thế chấp tại ngân hàng.

Năm 2020, Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Agribank đưa nhà máy ra đấu giá với giá khởi điểm hơn 222,9 tỷ đồng. Khối tài sản gồm nhà xưởng, dây chuyền sản xuất, máy móc, thiết bị và các công trình phụ trợ.

Đầu năm 2024, DGC mua lại tài sản nhà máy thông qua đấu giá với giá khoảng 253,25 tỷ đồng . Đây là giao dịch mua tài sản, không phải mua lại cổ phần Công ty Đại Việt.

Nhà máy sau đó được giao cho Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang – Đắk Nông quản lý. DGC sở hữu 100% vốn và toàn bộ quyền biểu quyết tại công ty con này.

Chi thêm khoảng 125 tỷ đồng để hồi sinh

Sau khi tiếp quản, DGC sửa chữa thiết bị, cải tạo dây chuyền và tổ chức lại hoạt động sản xuất.

Theo Chứng khoán Vietcap, tổng số tiền tập đoàn dành để mua và nâng cấp nhà máy trong giai đoạn 2024-2025 vào khoảng 378 tỷ đồng. Ngoài hơn 253 tỷ đồng tiền mua tài sản, khoảng 125 tỷ đồng đã được đầu tư cho quá trình cải tạo.

Một trong những mục tiêu là nâng độ tinh khiết của ethanol từ khoảng 95% lên 99%, qua đó mở rộng đầu ra sang các lĩnh vực có yêu cầu cao hơn về chất lượng.

Sau nhiều năm nằm im, nhà máy được đưa trở lại vận hành vào cuối năm 2024.

Tại đại hội cổ đông năm 2025, ban lãnh đạo DGC cho biết nhà máy khi đó tiêu thụ khoảng 1.000 tấn ethanol mỗi tháng và đặt mục tiêu nâng lên 3.000 tấn trong những tháng tiếp theo. Công suất sử dụng trung bình cả năm được dự kiến đạt khoảng 50%.

DGC từng tính đến phương án nâng công suất nhà máy từ 50.000 tấn lên 150.000 tấn mỗi năm, gấp ba lần quy mô hiện tại. Nếu vận hành hết công suất, nhà máy được kỳ vọng mang về khoảng 1.500 tỷ đồng doanh thu và 200-300 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế mỗi năm.

Tuy nhiên, đóng góp thực tế của mảng này vẫn khá nhỏ. Theo Vietcap, ethanol chiếm chưa tới 2% doanh thu DGC trong năm 2025.

Sau khi DGC thông qua chủ trương chuyển nhượng, Vietcap đã loại toàn bộ phần đóng góp từ ethanol khỏi dự báo lợi nhuận kể từ năm 2027. Đơn vị phân tích này cũng chưa đưa khoản lợi nhuận một lần từ thương vụ bán nhà máy vào dự báo do chưa có thông tin về giá bán và thời điểm hoàn tất.

Tìm chủ mới giữa lúc DGC gặp nhiều biến động

Kế hoạch chuyển nhượng xuất hiện trong giai đoạn DGC trải qua hàng loạt biến động về pháp lý, nhân sự và hoạt động sản xuất.

Tháng 3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án xảy ra tại DGC và các đơn vị liên quan, đồng thời khởi tố 14 bị can. Trong số này có ông Đào Hữu Huyền, khi đó là Chủ tịch HĐQT, cùng con trai là ông Đào Hữu Duy Anh, Phó chủ tịch HĐQT.

Đến tháng 7/2026, DGC tiếp tục công bố Tổng giám đốc Lưu Bách Đạt, Thành viên HĐQT Nguyễn Quốc Trung và Phó tổng giám đốc Phùng Trọng Tú bị khởi tố, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.

Hoạt động sản xuất cũng chịu ảnh hưởng khi một khai trường apatit phải tạm dừng. DGC phải tăng sử dụng quặng mua ngoài và nhập khẩu, khiến chi phí đầu vào tăng và biên lợi nhuận suy giảm.

Trong nửa đầu năm 2026, doanh thu thuần của tập đoàn giảm hơn 20%, còn lợi nhuận sau thuế giảm gần một nửa so với cùng kỳ. Vietcap sau đó hạ mạnh dự báo lợi nhuận và bỏ giả định DGC có thể tự chủ nguồn quặng.