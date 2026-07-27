CII lên tiếng lần thứ 2 về việc tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty do bà Trịnh Khánh Linh SN 1999 làm Chủ tịch

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CK: CII) vừa phát đi thông báo gửi cổ đông, làm rõ việc tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Tập đoàn PC1 (HoSE: PC1), đồng thời khẳng định đây là khoản đầu tư tài chính dài hạn và không nhằm mục đích tham gia quản trị hay điều hành doanh nghiệp.



Theo CII, căn cứ kết quả Đại hội đồng cổ đông bất thường của PC1 tổ chức ngày 24/7, bộ máy tổ chức và hoạt động của PC1 đã đi vào ổn định. Bên cạnh đó, trước diễn biến của thị trường chứng khoán, Hội đồng quản trị CII ngày 27/7 đã ban hành Nghị quyết HĐQT chấp thuận để CII và/hoặc các công ty thành viên tiếp tục đầu tư cổ phiếu PC1 theo tờ trình đã được Tập đoàn PC1 gửi trước đó.



Trong thông báo, CII nhấn mạnh khoản đầu tư vào PC1 "đơn thuần là khoản đầu tư tài chính" nằm trong danh mục đầu tư dài hạn. Doanh nghiệp cho biết đã đầu tư vào PC1 nhiều năm qua và tiếp tục kỳ vọng vào triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp này trong những năm tới.



Đáng chú ý, CII khẳng định không có chủ trương tham gia vào các hoạt động quản trị tại PC1, bao gồm việc đề cử hoặc ứng cử nhân sự vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát hay các vị trí quản lý của doanh nghiệp.



Theo CII, việc gia tăng sở hữu nhằm thể hiện sự đồng hành với PC1 trên cương vị cổ đông, qua đó kỳ vọng hai bên sẽ phối hợp, phát huy thế mạnh của mỗi doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả hoạt động của cả CII và PC1 trong thời gian tới.



Trước đó, CII đã liên tục nâng tỷ lệ sở hữu tại PC1 và trở thành một trong những cổ đông lớn của tập đoàn này.



Cụ thể, sau nhiều lần liên tiếp mua vào cổ phiếu PC1, ﻿nhóm CII bắt đầu trở thành cổ đông lớn của PC1 khi CII Invest mua vào 3,88 triệu cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 2/6/2026.

Công bố thông tin về giao dịch này, CII nhấn mạnh đây đơn thuần là một khoản đầu tư tài chính. CII không có chủ trương tham gia vào các hoạt động của PC1, bao gồm nhưng không hạn chế việc đề cử/ứng cử nhân sự tham gia HĐQT hoặc BKS của PC1.

Quyết định đầu tư này dựa trên cơ sở, PC1 đang sở hữu danh mục các dự án năng lượng hiện hữu (bao gồm các dự án năng lượng mặt trời được theo giá FIT) và các dự án sẽ đưa vào vận hành trong tương lai gần.

"Đây là mảng hạ tầng thiết yếu, phù hợp với xu hướng phát triển năng lượng và nhu cầu tiêu thụ điện ngày càng tăng của nền kinh tế. Đồng thời, đây cũng là mảng hạ tầng mà CII đang thiếu và muốn đầu tư trong các năm qua" - CII cho biết.

Kể từ khi trở thành cổ đông lớn, nhóm này vẫn liên tục tăng sở hữu tại PC1.

Gần nhất theo công bố thông tin ngày 22/07/2026, CII Invest (công ty con do CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM - CII sở hữu) đã mua thêm 747.300 cổ phiếu PC1.

Giao dịch này nâng số lượng cổ phiếu do công ty con nắm giữ từ 21.825.000 cổ phiếu (5,31%) lên 22.572.300 cổ phiếu, tương đương 5,49% vốn điều lệ PC1. Cùng với 23.045.000 cổ phiếu (5,60% vốn) do công ty mẹ CII nắm giữ, tổng số cổ phiếu PC1 do nhóm cổ đông CII sở hữu tăng lên 45.617.300 cổ phiếu. Tỷ lệ sở hữu của nhóm CII tại PC1 hiện đạt 11,09% vốn điều lệ.

Tính từ đầu tháng 6/2026 đến nay, nhóm cổ đông này đã tăng tỷ lệ nắm giữ PC1 từ mức 4,83% lên 11,09%.﻿

Tính đến giữa tháng 7, doanh nghiệp đã xuất hiện thêm hai nhóm cổ đông có ảnh hưởng đáng kể là CII với 11,09% vốn và VietinBank Capital với 7,54% vốn. ﻿

Sau ĐHĐCĐ bất thường của PC1 diễn ra sáng 24/7, bà Trịnh Khánh Linh chính thức giữ chức Chủ tịch HĐQT PC1. ﻿

Bà Trịnh Khánh Linh (sinh năm 1999) là con gái ông Trịnh Văn Tuấn - cựu Chủ tịch HĐQT PC1. Bà tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính tại Đại học George Washington và hiện bà giữ chức Phó Giám đốc phụ trách Ban Tài chính của PC1. Trước khi gia nhập PC1, bà từng làm việc tại KPMG Việt Nam và CTCP Chứng khoán Vietcap.



Bà Linh hiện sở hữu 4 triệu cổ phiếu PC1, tương ứng 0,97% vốn điều lệ. Đồng thời, bà đại diện quản lý gần 88 triệu cổ phiếu, tương ứng 21,38% vốn điều lệ của doanh nghiệp. Đây là lượng cổ phiếu tương ứng với phần sở hữu của ông Trịnh Văn Tuấn.﻿