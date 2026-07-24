Cán cân quyền lực tại PC1 khi có tân nữ chủ tịch SN 1999: Các nhóm cổ đông lớn liên tiếp mua vào, nắm giữ gần 20% vốn điều lệ

Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (mã CK: PC1) đang trải qua một giai đoạn biến động liên quan đến quản trị doanh nghiệp và lãnh đạo cấp cao khi giữa tháng 5/2026 ông Trịnh Văn Tuấn, Cựu Chủ tịch PC1 và 6 người bị khởi tố với cáo buộc tham ô tài sản, vi phạm quy định kế toán.

﻿Thông thường, đây là thời điểm nhà đầu tư có xu hướng thận trọng hơn với cổ phiếu doanh nghiệp. Thế nhưng, diễn biến tại PC1 lại cho thấy điều ngược lại khi hàng loạt tổ chức đầu tư liên tiếp gia tăng hiện diện trong cơ cấu cổ đông.

Mới nhất, trong một diễn biến liên quan, tại ĐHĐCĐ bất thường của PC1 diễn ra sáng 24/7, đại hội cũng thông qua bầu bổ sung 4 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong đó, bà Trịnh Khánh Linh và ông Trịnh Tiến Dũng chính thức nhận vị trí thành viên HĐQT, bà Vũ Thị Minh Nhật và ông Lê Thành Lương giữ vị trí thành viên HĐQT độc lập. Sau Đại hội, HĐQT đã họp và thống nhất bầu bà Trịnh Khánh Linh giữ chức Chủ tịch HĐQT. ﻿

Bà Trịnh Khánh Linh (sinh năm 1999) là con gái ông Trịnh Văn Tuấn - cựu Chủ tịch HĐQT PC1. Bà tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính tại Đại học George Washington và hiện bà giữ chức Phó Giám đốc phụ trách Ban Tài chính của PC1. Trước khi gia nhập PC1, bà từng làm việc tại KPMG Việt Nam và CTCP Chứng khoán Vietcap.



Bà Linh hiện sở hữu 4 triệu cổ phiếu PC1, tương ứng 0,97% vốn điều lệ. Đồng thời, bà đại diện quản lý gần 88 triệu cổ phiếu, tương ứng 21,38% vốn điều lệ của doanh nghiệp. Đây là lượng cổ phiếu tương ứng với phần sở hữu của ông Trịnh Văn Tuấn. ﻿

Nhiều tổ chức đầu tư gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Tập đoàn PC1﻿

Cụ thể, sau nhiều lần liên tiếp mua vào cổ phiếu PC1, ﻿nhóm CII bắt đầu trở thành cổ đông lớn của PC1 khi CII Invest mua vào 3,88 triệu cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 2/6/2026.

Công bố thông tin về giao dịch này, CII nhấn mạnh đây đơn thuần là một khoản đầu tư tài chính. CII không có chủ trương tham gia vào các hoạt động của PC1, bao gồm nhưng không hạn chế việc đề cử/ứng cử nhân sự tham gia HĐQT hoặc BKS của PC1.

Quyết định đầu tư này dựa trên cơ sở, PC1 đang sở hữu danh mục các dự án năng lượng hiện hữu (bao gồm các dự án năng lượng mặt trời được theo giá FIT) và các dự án sẽ đưa vào vận hành trong tương lai gần.

"Đây là mảng hạ tầng thiết yếu, phù hợp với xu hướng phát triển năng lượng và nhu cầu tiêu thụ điện ngày càng tăng của nền kinh tế. Đồng thời, đây cũng là mảng hạ tầng mà CII đang thiếu và muốn đầu tư trong các năm qua" - CII cho biết.

Kể từ khi trở thành cổ đông lớn, nhóm này vẫn liên tục tăng sở hữu tại PC1.

Gần nhất theo công bố thông tin ngày 22/07/2026, CII Invest (công ty con do CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM - CII sở hữu) đã mua thêm 747.300 cổ phiếu PC1.

Giao dịch này nâng số lượng cổ phiếu do công ty con nắm giữ từ 21.825.000 cổ phiếu (5,31%) lên 22.572.300 cổ phiếu, tương đương 5,49% vốn điều lệ PC1. Cùng với 23.045.000 cổ phiếu (5,60% vốn) do công ty mẹ CII nắm giữ, tổng số cổ phiếu PC1 do nhóm cổ đông CII sở hữu tăng lên 45.617.300 cổ phiếu. Tỷ lệ sở hữu của nhóm CII tại PC1 hiện đạt 11,09% vốn điều lệ.

Tính từ đầu tháng 6/2026 đến nay, nhóm cổ đông này đã tăng tỷ lệ nắm giữ PC1 từ mức 4,83% lên 11,09%.﻿

﻿Trước đó, trong tháng 5/2026, quỹ DCDS thuộc Dragon Capital cũng mua mới gần 3 triệu cổ phiếu PC1.

Liên quan đến giao dịch cổ phiếu PC1, mới đây Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank Capital) báo cáo đã nhận chuyển nhượng thêm 14,1 triệu cổ phiếu PC1 trong phiên ngày 9/7/2026.

Sau giao dịch, VietinBank Capital nâng sở hữu từ 16,9 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 4,11%) lên mức 31 triệu cổ phiếu (7,5%), qua đó trở thành cổ đông lớn của PC1.

Tính đến giữa tháng 7, bên cạnh cổ đông sáng lập Trịnh Văn Tuấn với tỷ lệ sở hữu 21,38% theo số liệu cuối năm 2025, doanh nghiệp đã xuất hiện thêm hai nhóm cổ đông có ảnh hưởng đáng kể là CII với 11,09% vốn và VietinBank Capital với 7,54% vốn. Ba nhóm cổ đông này hiện nắm giữ khoảng 40% vốn điều lệ của PC1.﻿

﻿Lãnh đạo PC1 nói gì?

Tại ĐHĐCĐ bất thường diễn ra sáng 24/7, trả lời về việc các cổ đông lớn gia tăng sở hữu tại PC1, lãnh đạo doanh nghiệp cho biết với tư cách là công ty niêm yết, PC1 luôn chào đón các cổ đông lớn tham gia đồng hành để nâng cao tính minh bạch, tăng cường quản trị và hướng tới sự phát triển bền vững.



Về khả năng các cổ đông này tiếp tục mua thêm cổ phần hoặc thực hiện chào mua công khai, đại diện PC1 cho biết đây là quyết định thuộc chiến lược của từng nhà đầu tư nên doanh nghiệp không thể bình luận. Tuy nhiên, công ty luôn hoan nghênh mọi cổ đông lớn tham gia nếu cùng hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển PC1 lâu dài.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, giá trị lớn nhất của PC1 không nằm ở các nhà máy điện hay tài sản khoáng sản, mà ở đội ngũ khoảng 1.700 cán bộ, kỹ sư. Đây là nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì vị thế trong lĩnh vực cốt lõi suốt hơn 60 năm qua và cũng là giá trị mà mọi cổ đông đồng hành cùng PC1 cần hướng tới.﻿

﻿Điểm bổ trợ trong lĩnh vực hoạt động của CII và PC1

﻿Tính đến nay, chưa có thông tin công khai cho thấy CTCP Tập đoàn PC1 và CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) từng liên danh hoặc đồng đầu tư một dự án cụ thể.

Về hoạt động kinh doanh, PC1 khởi nguồn là doanh nghiệp xây lắp điện, hiện phát triển theo mô hình tập đoàn đa ngành với các mảng chính gồm xây lắp đường dây và trạm biến áp, đầu tư thủy điện, điện gió, điện mặt trời, bất động sản, khu công nghiệp và khai thác khoáng sản.

Trong khi đó, CII được biết đến là một trong những doanh nghiệp hạ tầng lớn nhất trên sàn chứng khoán, tập trung vào đầu tư các dự án BOT, cao tốc, cầu đường, hạ tầng cấp nước, bất động sản và đầu tư tài chính.

Theo đó, hai doanh nghiệp có sự bổ trợ nhất định khi CII có thế mạnh về hạ tầng giao thông, còn PC1 nổi bật ở lĩnh vực năng lượng và xây lắp điện.

Trong tương lai, CII xuất hiện với tư cách cổ đông lớn PC1, nhiều khả năng thị trường có thể ghi nhận dự án hợp tác công khai giữa hai bên.

﻿Định hướng sắp tới của PC1

Năm 2025, PC1 ghi nhận doanh thu 13.085 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.356 tỷ đồng, đều là những con số cao nhất kể từ khi thành lập.﻿

Ông Phan Ngọc Hiếu – Phó Chủ tịch HĐQT PC1 cho biết 3 mảng chịu ảnh hưởng nhiều nhất sau biến cố gồm xây lắp điện (EPC), sản xuất công nghiệp và điện công nghiệp do nhóm khách hàng chính là EVN.



Trước tình hình đó, PC1 đã điều chỉnh chiến lược kinh doanh, mở rộng sang nhóm khách hàng tư nhân và đã ký được hơn 2.000 tỷ đồng hợp đồng với các chủ đầu tư lớn như Vingroup, Sun Group và Masterise. Doanh nghiệp cũng đang đàm phán giai đoạn cuối một số hợp đồng mới với tổng giá trị dự kiến khoảng 16.000 tỷ đồng.



Ở thị trường quốc tế, ông Hiếu cho biết PC1 đang đàm phán hợp đồng điện gió ngoài khơi trị giá khoảng 200 triệu USD tại Philippines. Theo định hướng của doanh nghiệp, đây sẽ là bước đệm để PC1 tham gia sâu hơn vào thị trường điện gió ngoài khơi tại Việt Nam trong thời gian tới.﻿

Trong lĩnh vực năng lượng, các dự án thủy điện Bảo Lạc A và Thượng Hà đang được thúc đẩy để đưa vào vận hành trong năm 2026. ﻿