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Vừa thoái vốn doanh nghiệp hơn 400 tỷ, Vinhomes lại lập thêm 2 công ty bất động sản tại Hải Phòng

| | Doanh nghiệp

Vừa thoái vốn doanh nghiệp hơn 400 tỷ, Vinhomes lại lập thêm 2 công ty bất động sản tại Hải Phòng

Sau khi chuyển nhượng toàn bộ vốn tại Nam Tràng Cát, Vinhomes tiếp tục thành lập hai công ty bất động sản mới với tổng vốn điều lệ 20 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị CTCP Vinhomes (HoSE: VHM) vừa thông qua nghị quyết góp vốn thành lập hai công ty con hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản tại Hải Phòng.

Hai công ty mới gồm Công ty TNHH Clairmont 1 và Công ty TNHH Clairmont 2, đều có vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Vinhomes dự kiến góp 9,9 tỷ đồng bằng tiền mặt vào mỗi doanh nghiệp, tương ứng sở hữu 99% vốn điều lệ.

Cả hai doanh nghiệp đều đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản, đặt trụ sở tại số 1 đường Hà Nội, phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng. Tổng vốn điều lệ ban đầu của hai công ty là 20 tỷ đồng, trong đó phần vốn góp của Vinhomes đạt 19,8 tỷ đồng.

Động thái thành lập hai pháp nhân mới diễn ra chỉ ít ngày sau khi Vinhomes công bố đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Nam Tràng Cát cho một đối tác. Sau giao dịch, Nam Tràng Cát không còn là công ty con của doanh nghiệp. Trước đó, pháp nhân này mới được thành lập vào cuối tháng 6 với vốn điều lệ 429 tỷ đồng, trong đó Vinhomes nắm 51% vốn.

Việc liên tiếp tái cơ cấu và thành lập các pháp nhân mới cho thấy Vinhomes tiếp tục mở rộng hiện diện tại Hải Phòng - một trong những thị trường trọng điểm của doanh nghiệp.

Tại đây, Vinhomes đã phát triển hàng loạt dự án quy mô lớn như Vinhomes Imperia tại khu đất Nhà máy Xi măng Hải Phòng cũ, Vinhomes Marina (Cầu Rào 2), Vinhomes Royal Island trên đảo Vũ Yên và Vinhomes Golden City (Dương Kinh - Kiến Thụy).

Ở phân khúc nhà ở xã hội, doanh nghiệp đang triển khai Happy Home Tràng Cát với khoảng 3.800 căn hộ, hướng đến người lao động tại Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải. Trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp, Vinhomes cũng phát triển Khu công nghiệp Nam Tràng Cát có quy mô hơn 200 ha, định hướng thu hút các ngành công nghệ cao.

Vinhomes thoái hết vốn công ty con vốn điều lệ hơn 400 tỷ tại Hải Phòng

Tuấn Khôi

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