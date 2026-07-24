Chậm trả lương, doanh nghiệp có thể bị phạt 100 triệu đồng

Từ ngày 10/9/2026, Nghị định số 283/2026/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng chính thức có hiệu lực.

Một trong những nội dung đáng chú ý là mức xử phạt đối với hành vi trả lương không đúng hạn, trả thiếu lương hoặc không trả lương cho người lao động theo thỏa thuận.

Theo Điều 23 của Nghị định, người sử dụng lao động là cá nhân có thể bị phạt từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, tùy theo số lượng người lao động bị vi phạm.

Cụ thể, mức phạt từ 5-10 triệu đồng được áp dụng nếu vi phạm từ 1 đến 10 người lao động; từ 10-20 triệu đồng nếu vi phạm từ 11 đến 50 người; từ 20-30 triệu đồng nếu vi phạm từ 51 đến 100 người.

Trường hợp vi phạm từ 101 đến 300 người lao động, mức phạt là 30-40 triệu đồng. Nếu từ 301 người trở lên, mức phạt có thể lên tới 40-50 triệu đồng.

Đáng chú ý, mức phạt đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt đối với cá nhân. Như vậy, doanh nghiệp có hành vi chậm trả, trả thiếu hoặc không trả lương cho từ 301 người lao động trở lên có thể bị phạt tối đa 100 triệu đồng.

Không chỉ bị phạt, doanh nghiệp còn phải trả thêm tiền lãi

Ngoài mức phạt hành chính, Nghị định còn quy định biện pháp khắc phục hậu quả nhằm bảo đảm quyền lợi trực tiếp cho người lao động.

Theo đó, người sử dụng lao động phải trả đủ tiền lương còn thiếu hoặc chậm trả cho người lao động. Đồng thời, doanh nghiệp còn phải trả thêm một khoản tiền lãi đối với số tiền lương trả chậm hoặc trả thiếu.

Khoản lãi này được tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt.

Quy định này đồng nghĩa việc chậm trả lương không chỉ khiến doanh nghiệp đối mặt với tiền phạt, mà còn làm phát sinh thêm nghĩa vụ tài chính đối với từng người lao động bị ảnh hưởng.

Nghị định số 283/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 10/9/2026.