Chuỗi bệnh viện tư nhân duy nhất trên sàn chứng khoán khai trương bệnh viện đầu tiên tại Lạng Sơn, lắp một “siêu máy” để nội soi

Ngày 23/7/2026, Tập đoàn Bệnh viện TNH chính thức khai trương Bệnh viện TNH Lạng Sơn - bệnh viện thành viên thứ tư trong hệ thống, sau 2 năm xây dựng.

Bệnh viện TNH Lạng Sơn được Bộ Y tế cấp phép hoạt động ngày 01/7/2026, đồng thời ký kết Hợp đồng KCB BHYT với cơ quan BHXH tỉnh Lạng Sơn ngày 10/7/2026 và chính thức triển khai tiếp nhận khám chữa bệnh BHYT từ ngày 15/7/2026.

TNH Lạng Sơn được đầu tư theo mô hình bệnh viện đa khoa với quy mô 300 giường bệnh, tổng mức đầu tư gần 900 tỷ đồng, diện tích đất 9.278,5m2, tổng diện tích sàn 32.480 m2 với 9 tầng và 1 tầng hầm. Bệnh viện TNH Lạng Sơn được xây dựng đồng bộ về cơ sở hạ tầng, thiết kế theo tiêu chuẩn hiện đại, tạo không gian khám chữa bệnh tiện nghi, thân thiện và an toàn. Song hành với đó là hệ thống trang thiết bị y tế tiên tiến cùng đội ngũ chuyên gia, bác sĩ và nhân viên y tế giàu kinh nghiệm, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ở nhiều chuyên khoa, trong đó có 4 PGS.TS, 4 TS và 28 BS.CKII, BS Nội trú, Thạc sỹ, BS.CKI.

Bệnh viện được trang bị hệ thống máy móc hiện đại được nhập khẩu từ Anh, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc cùng nhiều quốc gia có nền y học phát triển. Nổi bật là siêu hệ thống nội soi Olympus EVIS X1 CV-1500, với khả năng phóng đại quang học tới 160 lần, hỗ trợ tối đa các bác sĩ trong chẩn đoán và điều trị chuyên sâu giúp tầm soát và phát hiện ung thư đường tiêu hóa rất sớm khi nội soi.

Bên cạnh đó là hệ thống chụp cộng hưởng từ MRI 1.5 Tesla tích hợp trí tuệ nhân tạo hình ảnh sắc nét, độ chính xác cao và không sử dụng tia X.

Theo ông Phan Lạc Hoài Thanh, Phó Giám đốc Sở Y tế Lạng Sơn, Lạng Sơn là tỉnh miền núi, có địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, nhiều khu vực vùng cao, vùng biên giới còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu. Chính vì vậy, việc phát triển mạng lưới khám chữa bệnh không chỉ dừng lại ở mở rộng quy mô mà còn phải nâng cao chất lượng chuyên môn, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại ngay tại địa phương.

Từ khi chính thức tiếp nhận người bệnh từ ngày 15/7/2026, Bệnh viện TNH Lạng Sơn Trung bình mỗi ngày tiếp nhận khoảng 400 lượt bệnh nhân đến khám, đồng thời thực hiện hiệu quả công tác cấp cứu, điều trị nội trú và chăm sóc sức khỏe.

TNH Lạng Sơn là bệnh viện thành viên thứ tư của Hệ thống Bệnh viện TNH - chuỗi bệnh viện tư nhân duy nhất tại Việt Nam niêm yết trên thị trường chứng khoán với hơn 4.000 cổ đông. Trước đó, TNH vận hành hệ thống 3 Bệnh viện Đa khoa tại các Tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh.