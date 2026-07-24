PV GAS bắt tay "gã khổng lồ LNG" doanh thu 273 tỷ USD: Ký loại hợp đồng xuất hiện đầu tiên tại Việt Nam

Trong nỗ lực chuyển dịch sang các nguồn năng lượng sạch hơn, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS, thuộc Petrovietnam) vừa đánh dấu một cột mốc quan trọng trên hành trình phát triển bền vững: Ký kết hợp đồng mua bán khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) định hạn đầu tiên của Việt Nam, hợp tác cùng Shell Eastern Trading (Shell Eastern LNG) trong 5 năm, giai đoạn 2027–2031.

Với việc ký kết hợp đồng này, PV GAS trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên đáp ứng đầy đủ các điều kiện kỹ thuật và tài chính để tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng LNG định hạn theo chuẩn mực quốc tế - một bước tiến thể hiện năng lực quản trị công nghệ, vận hành và kiểm soát chất lượng khí đạt trình độ cao.

Trước đó, vào năm 2023 Shell cung cấp chuyến hàng LNG đầu tiên tới Việt Nam. Tàu Maran Gas Achilles đảm nhận chở 70.000 tấn LNG đến Kho LNG Thị Vải của PV GAS, phục vụ chạy thử Kho LNG Thị Vải - công trình hạ tầng LNG hiện đại bậc nhất cả nước, được trang bị công nghệ lưu trữ và tái hóa khí tiên tiến, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và môi trường khắt khe.

Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên và quan trọng nhất trong lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh của PV GAS.

Vào lúc 10h ngày 10/7/2023, con tàu đảm nhận sứ mệnh chở chuyến hàng LNG đầu tiên về Việt Nam mang tên Maran Gas Achilles đã tiến vào cảng Cái Mép, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ). Ảnh: PV GAS

Đối tác Shell - một trong những tập đoàn kinh doanh LNG hàng đầu thế giới của Anh có tổng sản lượng giao hàng vượt 72,9 triệu tấn trong năm 2025. Cũng trong năm này, tổng doanh thu của Shell đạt 273,731 tỷ USD.

Để vận chuyển LNG đi khắp thế giới, Shell vận hành 65 tàu chở LNG tính đến đầu năm 2026 theo mô hình kết hợp sở hữu và thuê tàu dài hạn, trở thành nhà vận hành đội tàu LNG lớn thứ hai thế giới và có tốc độ mở rộng nhanh nhất trong giai đoạn này.

Với mục tiêu giảm phát thải trong quá trình vận chuyển LNG, đội tàu LNG của Shell được đầu tư khá bài bản vào công nghệ tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải thông qua thiết kế động cơ, khí động học thân tàu và tối ưu vận hành bằng dữ liệu.

Đặc biệt, Shell triển khai chương trình trẻ hóa đội tàu "LNG Fleet Rejuvenation": Đóng mới 24 tàu cùng loại, được thiết kế để giảm lượng khí thải lên đến 60% so với mức cơ sở năm 2008.

LNG - lựa chọn năng lượng chuyển tiếp thân thiện với môi trường

Theo quan điểm của Shell, LNG đóng vai trò xương sống trong cơ cấu năng lượng. Trong bối cảnh nhiều quốc gia đang tìm cách giảm phụ thuộc vào các nguồn nhiên liệu hóa thạch phát thải cao, LNG được xem là giải pháp năng lượng chuyển tiếp quan trọng - phát thải khí nhà kính thấp hơn đáng kể so với than đá và dầu mỏ khi dùng cho sản xuất điện.

Trong báo cáo Triển vọng LNG năm 2026 của Shell, nhu cầu LNG toàn cầu dự kiến sẽ tăng từ 422 triệu tấn/năm vào năm 2025 lên 710 triệu tấn/năm vào năm 2040, tương đương mức tăng 68%. Đến năm 2050, con số có thể đạt 780 triệu tấn/năm.

Việc PV GAS chủ động xây dựng chuỗi cung ứng LNG dài hạn không chỉ phục vụ mục tiêu an ninh năng lượng, mà còn góp phần thực hiện các cam kết giảm phát thải carbon của Việt Nam, đồng hành cùng xu hướng chuyển đổi năng lượng xanh toàn cầu.