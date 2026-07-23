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Doanh nghiệp dầu khí lớn nhất trên sàn của PVN bất ngờ thay vị trí Tổng giám đốc

| | Doanh nghiệp

Doanh nghiệp dầu khí lớn nhất trên sàn của PVN bất ngờ thay vị trí Tổng giám đốc

PV GAS vừa công bố thay đổi nhân sự cấp cao, có hiệu lực từ ngày 21/7.

Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS, mã chứng khoán: GAS) vừa công bố loạt quyết định thay đổi nhân sự cấp cao, có hiệu lực từ ngày 21/7/2026.

Doanh nghiệp dầu khí lớn nhất trên sàn của PVN bất ngờ thay vị trí Tổng giám đốc- Ảnh 1.

Theo đó, ông Phạm Văn Phong thôi giữ chức Tổng giám đốc và không còn là người đại diện theo pháp luật của PV GAS. Sau thay đổi, ông Phong vẫn giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị doanh nghiệp.

Doanh nghiệp dầu khí lớn nhất trên sàn của PVN bất ngờ thay vị trí Tổng giám đốc- Ảnh 2.

PTGĐ PV GAS Huỳnh Quang Hải

Cùng thời điểm, Hội đồng quản trị PV GAS giao ông Huỳnh Quang Hải, Phó Tổng giám đốc, phụ trách Ban Tổng giám đốc và đảm nhiệm vai trò người đại diện theo pháp luật.

Ông Hải sẽ phụ trách bộ máy điều hành cho đến khi PV GAS hoàn tất việc kiện toàn các chức danh Thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.

Như vậy, PV GAS hiện chưa bổ nhiệm Tổng giám đốc mới. Ông Huỳnh Quang Hải được giao phụ trách Ban Tổng giám đốc trong giai đoạn chuyển tiếp.

Ông Huỳnh Quang Hải sinh năm 1974, từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại PV GAS. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc vào năm 2020, ông giữ chức Trưởng ban Quản lý dự án Nhà máy xử lý khí Cà Mau.

Việc thay đổi lãnh đạo diễn ra trong đợt điều chuyển nhân sự giữa một số doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN). Theo phương án được công bố trước đó, ông Phạm Văn Phong được điều động sang Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau để giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị.

PV GAS hiện là công ty dầu khí có giá trị vốn hóa lớn nhất trên sàn chứng khoán, đạt gần 157.000 tỷ đồng, tiếp đến là ﻿Tổng Công ty Lọc Hóa dầu Việt Nam (BSR) đạt 115.000 tỷ đồng.

Anh Khôi

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